https://crimea.ria.ru/20241210/v-krymu-predprinimatel-postavlyal-na-zavod-chf-falshivye-detali-1142526412.html

В Крыму предприниматель поставлял на завод ЧФ фальшивые детали

В Крыму предприниматель поставлял на завод ЧФ фальшивые детали - РИА Новости Крым, 10.12.2024

В Крыму предприниматель поставлял на завод ЧФ фальшивые детали

В Крыму вынесли приговор директору фирмы, поставлявшей запчасти на судоремонтный завод ЧФ. В результате мошеннических действий он присвоил 15 млн рублей. Об... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T14:27

2024-12-10T14:27

2024-12-10T14:30

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости крыма

крым

севастополь

чф рф (черноморский флот российской федерации)

мошенничество

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874830_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_24590a11b44d58cca7ba786552392619.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор директору фирмы, поставлявшей запчасти на судоремонтный завод ЧФ. В результате мошеннических действий он присвоил 15 млн рублей. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Черноморскому флоту."Пресечена противоправная деятельность директора ООО, гражданина Российской Федерации, совершившего мошеннические действия при поставке на 13-й судоремонтный завод ЧФ запасных частей, предназначенных для кораблей Черноморского флота", - говорится в сообщении. Ленинский районный суд г. Севастополя признал подсудимого виновным по статье "Мошенничество" и приговорил к 4 годам колонии общего режима. Однако Севастопольский городской суд приговор изменил и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с отбыванием наказания в колонии общего режима.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублейЭкс-главу Феодосии приговорили к 8 годам за коррупцию СК предложил конфисковывать полученное при мошенничестве имущество

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, крым, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), мошенничество, приговор