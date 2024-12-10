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В Крыму предприниматель поставлял на завод ЧФ фальшивые детали - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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В Крыму предприниматель поставлял на завод ЧФ фальшивые детали
В Крыму предприниматель поставлял на завод ЧФ фальшивые детали - РИА Новости Крым, 10.12.2024
В Крыму предприниматель поставлял на завод ЧФ фальшивые детали
В Крыму вынесли приговор директору фирмы, поставлявшей запчасти на судоремонтный завод ЧФ. В результате мошеннических действий он присвоил 15 млн рублей. Об... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T14:27
2024-12-10T14:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор директору фирмы, поставлявшей запчасти на судоремонтный завод ЧФ. В результате мошеннических действий он присвоил 15 млн рублей. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Черноморскому флоту."Пресечена противоправная деятельность директора ООО, гражданина Российской Федерации, совершившего мошеннические действия при поставке на 13-й судоремонтный завод ЧФ запасных частей, предназначенных для кораблей Черноморского флота", - говорится в сообщении. Ленинский районный суд г. Севастополя признал подсудимого виновным по статье "Мошенничество" и приговорил к 4 годам колонии общего режима. Однако Севастопольский городской суд приговор изменил и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с отбыванием наказания в колонии общего режима.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублейЭкс-главу Феодосии приговорили к 8 годам за коррупцию СК предложил конфисковывать полученное при мошенничестве имущество
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, крым, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), мошенничество, приговор
В Крыму предприниматель поставлял на завод ЧФ фальшивые детали

В Крыму вынесли приговор директору фирмы за фальшивые детали для завода ЧФ

14:27 10.12.2024 (обновлено: 14:30 10.12.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор директору фирмы, поставлявшей запчасти на судоремонтный завод ЧФ. В результате мошеннических действий он присвоил 15 млн рублей. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Черноморскому флоту.
"Пресечена противоправная деятельность директора ООО, гражданина Российской Федерации, совершившего мошеннические действия при поставке на 13-й судоремонтный завод ЧФ запасных частей, предназначенных для кораблей Черноморского флота", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, предприниматель под видом запасных частей польского производства организовал поставку китайских аналогов с поддельными документами. Полученные в ходе мошеннических действий 15 млн рублей он присвоил и использовал по своему усмотрению.
Ленинский районный суд г. Севастополя признал подсудимого виновным по статье "Мошенничество" и приговорил к 4 годам колонии общего режима. Однако Севастопольский городской суд приговор изменил и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Новости КрымаКрымСевастопольЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)МошенничествоПриговор
 
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