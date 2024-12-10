В Керчи за год отремонтировали 300 проездов на полмиллиарда рублей
В Керчи за год отремонтировали 300 проездов во дворах многоэтажек - мэр Каторгин
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаРемонт дорог в Крыму
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Керчь за год освоила полмиллиарда на ремонты внутриквартальных проездов. Как сообщил глава администрации города Олег Каторгин, новое покрытие уложено на внутренних проездах более чем у 300 многоэтажек.
"В этом году в рамках программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь" на ремонт внутриквартальных проездов было выделено 500 миллионов рублей, на асфальтирование 223 227,9 квадратных метров дорожного покрытия внутри дворов города", – говорится в сообщении.
В частности, отремонтированы все внутриквартальные проезды в большом микрорайоне Марат-1.
"В 2024 году новое покрытие уложено на внутренних проездах более чем у 300 многоквартирных жилых домов. Эта работа ведется четырьмя подрядными организациями", – уточнил глава керченской мэрии.
До конца года в Крыму отремонтируют подъездные дороги и внутриквартальные проезды к многоквартирным домам, сообщала ранее заместитель министра транспорта республики Людмила Олейник на расширенном заседании коллегии ведомства.
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