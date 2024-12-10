Рейтинг@Mail.ru
В Керчи за год отремонтировали 300 проездов на полмиллиарда рублей - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241210/v-kerchi-za-god-otremontirovali-300-proezdov-na-polmilliarda-rubley-1142498385.html
В Керчи за год отремонтировали 300 проездов на полмиллиарда рублей
В Керчи за год отремонтировали 300 проездов на полмиллиарда рублей - РИА Новости Крым, 10.12.2024
В Керчи за год отремонтировали 300 проездов на полмиллиарда рублей
Керчь за год освоила полмиллиарда на ремонты внутриквартальных проездов. Как сообщил глава администрации города Олег Каторгин, новое покрытие уложено на... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T07:44
2024-12-10T07:44
керчь
олег каторгин
новости крыма
благоустройство
ремонт и строительство дорог в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/09/1142501756_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_1bb4128ce3cf045c865a0d150b52a715.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Керчь за год освоила полмиллиарда на ремонты внутриквартальных проездов. Как сообщил глава администрации города Олег Каторгин, новое покрытие уложено на внутренних проездах более чем у 300 многоэтажек.В частности, отремонтированы все внутриквартальные проезды в большом микрорайоне Марат-1."В 2024 году новое покрытие уложено на внутренних проездах более чем у 300 многоквартирных жилых домов. Эта работа ведется четырьмя подрядными организациями", – уточнил глава керченской мэрии.До конца года в Крыму отремонтируют подъездные дороги и внутриквартальные проезды к многоквартирным домам, сообщала ранее заместитель министра транспорта республики Людмила Олейник на расширенном заседании коллегии ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На какой стадии благоустройство площади Куйбышева в СимферополеАктивисты ОНФ помогут благоустроить 60 дворов в КрымуВ Крыму рассказали, как благоустроить свой двор за бюджетные деньги
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/09/1142501756_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_713462f749b60a175e3f801173baa89e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, олег каторгин, новости крыма, благоустройство, ремонт и строительство дорог в крыму
В Керчи за год отремонтировали 300 проездов на полмиллиарда рублей

В Керчи за год отремонтировали 300 проездов во дворах многоэтажек - мэр Каторгин

07:44 10.12.2024
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаРемонт дорог в Крыму
Ремонт дорог в Крыму
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Керчь за год освоила полмиллиарда на ремонты внутриквартальных проездов. Как сообщил глава администрации города Олег Каторгин, новое покрытие уложено на внутренних проездах более чем у 300 многоэтажек.

"В этом году в рамках программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь" на ремонт внутриквартальных проездов было выделено 500 миллионов рублей, на асфальтирование 223 227,9 квадратных метров дорожного покрытия внутри дворов города", – говорится в сообщении.

В частности, отремонтированы все внутриквартальные проезды в большом микрорайоне Марат-1.
"В 2024 году новое покрытие уложено на внутренних проездах более чем у 300 многоквартирных жилых домов. Эта работа ведется четырьмя подрядными организациями", – уточнил глава керченской мэрии.
До конца года в Крыму отремонтируют подъездные дороги и внутриквартальные проезды к многоквартирным домам, сообщала ранее заместитель министра транспорта республики Людмила Олейник на расширенном заседании коллегии ведомства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На какой стадии благоустройство площади Куйбышева в Симферополе
Активисты ОНФ помогут благоустроить 60 дворов в Крыму
В Крыму рассказали, как благоустроить свой двор за бюджетные деньги
 
КерчьОлег КаторгинНовости КрымаБлагоустройствоРемонт и строительство дорог в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:40Россия близка к достижению целей СВО – Нарышкин
09:35Под Евпаторией ночью будет громко
09:23Москалькова оценила систему защиты прав человека в России и на Западе
08:52В Крыму план Трампа по Украине назвали сигналом к эвакуации Зеленского
08:30Киев перебрасывает боевиков из Херсона в Курскую область
08:10Мошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублей
07:44В Керчи за год отремонтировали 300 проездов на полмиллиарда рублей
07:14Центр помощи бойцам СВО в Керчи: каждый оставляет здесь частичку себя
06:38Сколько потратят на строительство дорог к экотехнопаркам в Крыму
06:10Что будет с ценами на рыбу из-за ужесточения проверок Россельхознадзора
00:01Очень сильные дожди и туман: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 10 декабря
22:43Решение Путина по Асаду и разоблачение сети колл-центров: главное за день
22:22В Госдуме открылась выставка в честь 100-летия "Артека"
22:03Приговор экс-мэру Феодосии и королева хризантем: главное за день в Крыму
21:43Квартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в Крыму
21:16Женщину с оптовой партией наркотиков задержали в Краснодаре
20:47Быстрые и меткие: в Саках заработала фиджитал-площадка для маломобильных
20:14В Севастополе простились с гвардии лейтенантом Дмитрием Кистиным
19:51При очередном ударе ВСУ по Белгородской области ранены мирные жители
Лента новостейМолния