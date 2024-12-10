https://crimea.ria.ru/20241210/v-kerchi-za-god-otremontirovali-300-proezdov-na-polmilliarda-rubley-1142498385.html

В Керчи за год отремонтировали 300 проездов на полмиллиарда рублей

В Керчи за год отремонтировали 300 проездов на полмиллиарда рублей - РИА Новости Крым, 10.12.2024

В Керчи за год отремонтировали 300 проездов на полмиллиарда рублей

Керчь за год освоила полмиллиарда на ремонты внутриквартальных проездов. Как сообщил глава администрации города Олег Каторгин, новое покрытие уложено на... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T07:44

2024-12-10T07:44

2024-12-10T07:44

керчь

олег каторгин

новости крыма

благоустройство

ремонт и строительство дорог в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Керчь за год освоила полмиллиарда на ремонты внутриквартальных проездов. Как сообщил глава администрации города Олег Каторгин, новое покрытие уложено на внутренних проездах более чем у 300 многоэтажек.В частности, отремонтированы все внутриквартальные проезды в большом микрорайоне Марат-1."В 2024 году новое покрытие уложено на внутренних проездах более чем у 300 многоквартирных жилых домов. Эта работа ведется четырьмя подрядными организациями", – уточнил глава керченской мэрии.До конца года в Крыму отремонтируют подъездные дороги и внутриквартальные проезды к многоквартирным домам, сообщала ранее заместитель министра транспорта республики Людмила Олейник на расширенном заседании коллегии ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На какой стадии благоустройство площади Куйбышева в СимферополеАктивисты ОНФ помогут благоустроить 60 дворов в КрымуВ Крыму рассказали, как благоустроить свой двор за бюджетные деньги

керчь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, олег каторгин, новости крыма, благоустройство, ремонт и строительство дорог в крыму