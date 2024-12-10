https://crimea.ria.ru/20241210/tri-bespilotnika-unichtozhili-nad-chernym-morem-vblizi-s-krymom-1142524174.html

Три беспилотника уничтожили над Черным морем вблизи Крыма

Три беспилотника уничтожили над Черным морем вблизи Крыма - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Три беспилотника уничтожили над Черным морем вблизи Крыма

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем на подлете к Крыму. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T13:20

2024-12-10T13:20

2024-12-10T13:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем на подлете к Крыму. Об этом сообщает Минобороны России.Как уточнили в оборонном ведомстве, террористическая атака на полуостров была пресечена с 10.40 до 11.10 по московскому времени.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крым с моря и воздуха. Российские силы успешно сбивают цели. 8 декабря два беспилотника были сбиты над Черным морем. 6 декабря авиация Черноморского флота уничтожила в акватории шесть безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, в ночь на 6 декабря один беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Республики Крым. Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря ликвидированы два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один беспилотник и два безэкипажных катера уничтожены у берегов КрымаВоенный полигон "Чауда" в Крыму закрыли из-за подготовки авиачастейВ Севастополе установили уже 60 боновых заграждений

https://crimea.ria.ru/20241128/otryady-bars-v--krymu-poluchili-gaubitsy-i-ognemety-1142199661.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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