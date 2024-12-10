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Три беспилотника уничтожили над Черным морем вблизи Крыма - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Три беспилотника уничтожили над Черным морем вблизи Крыма
Три беспилотника уничтожили над Черным морем вблизи Крыма - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Три беспилотника уничтожили над Черным морем вблизи Крыма
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем на подлете к Крыму. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T13:20
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беспилотник (бпла, дрон)
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пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем на подлете к Крыму. Об этом сообщает Минобороны России.Как уточнили в оборонном ведомстве, террористическая атака на полуостров была пресечена с 10.40 до 11.10 по московскому времени.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крым с моря и воздуха. Российские силы успешно сбивают цели. 8 декабря два беспилотника были сбиты над Черным морем. 6 декабря авиация Черноморского флота уничтожила в акватории шесть безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, в ночь на 6 декабря один беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Республики Крым. Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря ликвидированы два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один беспилотник и два безэкипажных катера уничтожены у берегов КрымаВоенный полигон "Чауда" в Крыму закрыли из-за подготовки авиачастейВ Севастополе установили уже 60 боновых заграждений
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, пво, министерство обороны рф, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости крыма, срочные новости крыма
Три беспилотника уничтожили над Черным морем вблизи Крыма

Над Черным морем вблизи Крыма уничтожили три украинских беспилотника

13:20 10.12.2024 (обновлено: 13:30 10.12.2024)
 
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© РИА Новости . В. Борисенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем на подлете к Крыму. Об этом сообщает Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова", - сказано в сообщении.

Как уточнили в оборонном ведомстве, террористическая атака на полуостров была пресечена с 10.40 до 11.10 по московскому времени.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крым с моря и воздуха. Российские силы успешно сбивают цели. 8 декабря два беспилотника были сбиты над Черным морем. 6 декабря авиация Черноморского флота уничтожила в акватории шесть безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, в ночь на 6 декабря один беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Республики Крым. Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря ликвидированы два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову.
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