Тонна выпечки в сутки: как работает в Крыму новая кондитерская линия
На предприятии в Евпатории запустили новую линию по производству кондитерских изделий
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Новая линия производства кондитерских изделий позволяет изготавливать разные виды выпечки – устройство состоит из трех бункеров, в них помещается тесто и начинка. Затем изделие режет гильотина и по конвейеру будущие печенья опускаются на противень. Процесс достаточно быстрый, рассказывают корреспонденту РИА Новости Крым сотрудники предприятия.
На заводе в Евпатории ввели в эксплуатацию новую линию по производству кондитерских изделий из двухкомпонентного теста. Здесь это первое такое оборудование, на котором можно изготавливать изделия сразу из двух видов теста с начинкой. При помощи него можно производить примерно тонну изделий в сутки.
Новый аппарат устроен так, что работать за ним сможет один человек, отметила главный технолог завода Наталья Шеремет. По ее словам, здесь можно создавать даже трехкомпонентные изделия.
"У нас три бункера, мы может три разных теста подавать. Есть отдельный бункер для начинки – мы можем и жидкими начинками работать, можем пустить два теста и более плотную начинку через бункер. В одну из емкостей вставляются разные диафрагмы, за счет которых мы и делаем разные формы и фигуры", – рассказала технолог.
По ее словам, изделия можно создать на любой вкус – в форме полоски, цветка или сердца.
Вкладывают душу в ароматные печенья, булочки и хлеб более 90 сотрудников предприятия.
Директор завода Михаил Козинец отметил, что на предприятии стараются внедрять механизированный труд.
"Завод оснащен по последнему слову техники, как отечественным, так и импортным оборудованием. Мы выпускаем широкий ассортимент хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, выпускаем как традиционный хлеб, так и бездрожжевые, тостовые, национальные виды – лаваш", – рассказал Козинец.
Также завод выпускает различные булочки для гамбургеров и хот-догов.
"На сегодняшний день мы активно занимаемся инвестированием в производственную мощность. Ежегодно мы стараемся внедрять новые виды изделий", – сказал директор завода.
И добавил, что в планах – расширить производство и открыть еще один кондитерский цех.
© РИА Новости КрымНа предприятии в Евпатории запустили новую линию по производству кондитерских изделий
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На предприятии в Евпатории запустили новую линию по производству кондитерских изделий
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКондитерская фабрика в Евпатории
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Кондитерская фабрика в Евпатории
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКондитерская фабрика в Евпатории
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Кондитерская фабрика в Евпатории
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКондитерская фабрика в Евпатории
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Кондитерская фабрика в Евпатории
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКондитерская фабрика в Евпатории
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Кондитерская фабрика в Евпатории
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКондитерская фабрика в Евпатории
6 из 7
Кондитерская фабрика в Евпатории
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымНа предприятии в Евпатории запустили новую линию по производству кондитерских изделий
7 из 7
На предприятии в Евпатории запустили новую линию по производству кондитерских изделий
© РИА Новости Крым
1 из 7
На предприятии в Евпатории запустили новую линию по производству кондитерских изделий
© РИА Новости Крым
2 из 7
Кондитерская фабрика в Евпатории
© РИА Новости Крым
3 из 7
Кондитерская фабрика в Евпатории
© РИА Новости Крым
4 из 7
Кондитерская фабрика в Евпатории
© РИА Новости Крым
5 из 7
Кондитерская фабрика в Евпатории
© РИА Новости Крым
6 из 7
Кондитерская фабрика в Евпатории
© РИА Новости Крым
7 из 7
На предприятии в Евпатории запустили новую линию по производству кондитерских изделий
© РИА Новости Крым
Ранее корреспонденты РИА Новости Крым рассказывали, как на одном из крупнейших предприятий республики по производству хлебобулочных и кондитерских изделий в Красногвардейском районе увеличили производство пряников и печенья на 50%.
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