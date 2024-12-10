https://crimea.ria.ru/20241210/tonna-vypechki-v-sutki-kak-rabotaet-v-krymu-novaya-konditerskaya-liniya-1142530413.html

Тонна выпечки в сутки: как работает в Крыму новая кондитерская линия

Тонна выпечки в сутки: как работает в Крыму новая кондитерская линия - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Тонна выпечки в сутки: как работает в Крыму новая кондитерская линия

Новая линия производства кондитерских изделий позволяет изготавливать разные виды выпечки – устройство состоит из трех бункеров, в них помещается тесто и... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T16:28

2024-12-10T16:28

2024-12-10T16:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Новая линия производства кондитерских изделий позволяет изготавливать разные виды выпечки – устройство состоит из трех бункеров, в них помещается тесто и начинка. Затем изделие режет гильотина и по конвейеру будущие печенья опускаются на противень. Процесс достаточно быстрый, рассказывают корреспонденту РИА Новости Крым сотрудники предприятия.На заводе в Евпатории ввели в эксплуатацию новую линию по производству кондитерских изделий из двухкомпонентного теста. Здесь это первое такое оборудование, на котором можно изготавливать изделия сразу из двух видов теста с начинкой. При помощи него можно производить примерно тонну изделий в сутки.Новый аппарат устроен так, что работать за ним сможет один человек, отметила главный технолог завода Наталья Шеремет. По ее словам, здесь можно создавать даже трехкомпонентные изделия.По ее словам, изделия можно создать на любой вкус – в форме полоски, цветка или сердца.Вкладывают душу в ароматные печенья, булочки и хлеб более 90 сотрудников предприятия.Директор завода Михаил Козинец отметил, что на предприятии стараются внедрять механизированный труд.Также завод выпускает различные булочки для гамбургеров и хот-догов."На сегодняшний день мы активно занимаемся инвестированием в производственную мощность. Ежегодно мы стараемся внедрять новые виды изделий", – сказал директор завода.И добавил, что в планах – расширить производство и открыть еще один кондитерский цех.Ранее корреспонденты РИА Новости Крым рассказывали, как на одном из крупнейших предприятий республики по производству хлебобулочных и кондитерских изделий в Красногвардейском районе увеличили производство пряников и печенья на 50%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Французский круассан и русский пряник: как в Крыму налажено производство Как и где в Крыму делают муку для полезного черного хлебаВ Крыму стали производить больше хлеба и молока

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евпатория, новости крыма, крым, хлеб, еда