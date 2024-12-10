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США выделили Киеву заем в 20 млрд с погашением доходами от активов России - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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США выделили Киеву заем в 20 млрд с погашением доходами от активов России
США выделили Киеву заем в 20 млрд с погашением доходами от активов России - РИА Новости Крым, 10.12.2024
США выделили Киеву заем в 20 млрд с погашением доходами от активов России
США выделили Киеву заем в 20 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных российских активов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T22:21
2024-12-10T22:30
новости
сша
заморозка активов россии
замороженные активы россии
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. США выделили Киеву заем в 20 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных российских активов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление американского Министерства финансов.Указанные средства киевские власти получат через посреднический фонд по содействию финансированию Украины Всемирного банка, уточняется в сообщении.ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.На саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы - ПесковОхлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активахУ России готов ответ на изъятие замороженных активов – Матвиенко
https://crimea.ria.ru/20241204/kuda-rossiya-budet-vkladyvat-rezervy--otvet-putina-na-zamorozku-aktivov-1142378597.html
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Новости
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новости, сша, заморозка активов россии, замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , украина
США выделили Киеву заем в 20 млрд с погашением доходами от активов России

США выделили Украине заем в 20 миллиардов долларов с погашением доходами от активов России

22:21 10.12.2024 (обновлено: 22:30 10.12.2024)
 
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. США выделили Киеву заем в 20 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных российских активов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление американского Министерства финансов.
"Сегодня министерство финансов США объявляет о выделении 20 миллиардов долларов на нужды Украины в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов (ERA) на сумму 50 миллиардов долларов", – сказано в сообщении.
Указанные средства киевские власти получат через посреднический фонд по содействию финансированию Украины Всемирного банка, уточняется в сообщении.
ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.
На саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.
Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.
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Заголовок открываемого материала
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