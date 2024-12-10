https://crimea.ria.ru/20241210/ssha-vpervye-perekhvatili-ballisticheskuyu-raketu-1142537225.html

США впервые перехватили баллистическую ракету

США впервые перехватили баллистическую ракету - РИА Новости Крым, 10.12.2024

США впервые перехватили баллистическую ракету

США во вторник провели первый успешный тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам. Об этом сказано в заявлении... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T19:06

2024-12-10T19:06

2024-12-10T19:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. США во вторник провели первый успешный тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам. Об этом сказано в заявлении Пентагона.Для перехвата использовали американскую систему противоракетной обороны Aegis, интегрированную с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска, уточняется в сообщении.Вооруженные силы России ранее начали использовать в зоне спецоперации баллистическую ракету средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками "Орешник". С ее помощью Вооруженные силы РФ ударили по Украине, поразив комплекс ВПК в Днепропетровске, который производит в том числе ракетную технику. При достаточном количестве "Орешника" ядерное оружие не нужно, заявил ранее во вторник президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разместим и нацелим: Лукашенко об "Орешнике" в БелоруссииСША разместят в Германии Tomahawk и гиперзвуковое оружиеРазрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пентагон, новости, сша, баллистическая ракета, в мире