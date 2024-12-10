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США впервые перехватили баллистическую ракету
США впервые перехватили баллистическую ракету - РИА Новости Крым, 10.12.2024
США впервые перехватили баллистическую ракету
США во вторник провели первый успешный тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам. Об этом сказано в заявлении... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T19:06
2024-12-10T19:06
2024-12-10T19:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. США во вторник провели первый успешный тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам. Об этом сказано в заявлении Пентагона.Для перехвата использовали американскую систему противоракетной обороны Aegis, интегрированную с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска, уточняется в сообщении.Вооруженные силы России ранее начали использовать в зоне спецоперации баллистическую ракету средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками "Орешник". С ее помощью Вооруженные силы РФ ударили по Украине, поразив комплекс ВПК в Днепропетровске, который производит в том числе ракетную технику. При достаточном количестве "Орешника" ядерное оружие не нужно, заявил ранее во вторник президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разместим и нацелим: Лукашенко об "Орешнике" в БелоруссииСША разместят в Германии Tomahawk и гиперзвуковое оружиеРазрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для Крыма
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пентагон, новости, сша, баллистическая ракета, в мире
США впервые перехватили баллистическую ракету
США провели первый успешный перехват баллистической ракеты – Пентагон
19:06 10.12.2024 (обновлено: 19:14 10.12.2024)