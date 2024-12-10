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Севастополь простился с погибшими героями спецоперации - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Севастополь простился с погибшими героями спецоперации
Севастополь простился с погибшими героями спецоперации - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Севастополь простился с погибшими героями спецоперации
Севастополь простился с погибшими героями спецоперации Евгением Хабой и Михаилом Бакулиным. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T18:27
2024-12-10T18:27
севастополь
михаил развожаев
память
утраты
герои сво
новости
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Севастополь простился с погибшими героями спецоперации Евгением Хабой и Михаилом Бакулиным. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Евгений Борисович Хаба родился и вырос в Северодонецке Луганской области. В 2006 году вместе с семьей переехал в Севастополь. Учился в морском колледже, работал в сфере строительства и ремонта, заключил контракт с Министерством и был направлен в зону спецоперации. Геройски погиб при освобождении Курской областиМихаил Сергеевич Бакулин родился и вырос в Севастополе. Учился в школе №32, работал в Севастопольском морском рыбном порту и на других городских предприятиях, с 16 лет участвовал в поисковом движении, состоял в поисковых отрядах "Долг" и "Россия". Был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, скончался в лечебном учреждении от ран, полученных в боях на Запорожском направлении.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, память, утраты, герои сво, новости, новости сво
Севастополь простился с погибшими героями спецоперации

Севастополь простился с погибшими героями СВО Евгением Хабой и Михаилом Бакулиным

18:27 10.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Севастополь простился с погибшими героями спецоперации Евгением Хабой и Михаилом Бакулиным. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня проводили в последний путь гвардии рядового, стрелка мотострелкового взвода Евгения Борисовича Хабу и сержанта, старшину роты Михаила Сергеевича Бакулина", – сказано в сообщении.

Евгений Борисович Хаба родился и вырос в Северодонецке Луганской области. В 2006 году вместе с семьей переехал в Севастополь. Учился в морском колледже, работал в сфере строительства и ремонта, заключил контракт с Министерством и был направлен в зону спецоперации. Геройски погиб при освобождении Курской области
© Telegram Михаил РазвожаевЕвгений Хаба
Евгений Хаба
© Telegram Михаил Развожаев
Евгений Хаба
Михаил Сергеевич Бакулин родился и вырос в Севастополе. Учился в школе №32, работал в Севастопольском морском рыбном порту и на других городских предприятиях, с 16 лет участвовал в поисковом движении, состоял в поисковых отрядах "Долг" и "Россия". Был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, скончался в лечебном учреждении от ран, полученных в боях на Запорожском направлении.
© Telegram Михаил РазвожаевМихаил Бакулин
Михаил Бакулин
© Telegram Михаил Развожаев
Михаил Бакулин
СевастопольМихаил РазвожаевПамятьУтратыГерои СВОНовостиНовости СВО
 
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