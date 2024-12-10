https://crimea.ria.ru/20241210/sevastopol-prostilsya-s-pogibshimi-geroyami-spetsoperatsii-1142535858.html

Севастополь простился с погибшими героями спецоперации

Севастополь простился с погибшими героями спецоперации - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Севастополь простился с погибшими героями спецоперации

Севастополь простился с погибшими героями спецоперации Евгением Хабой и Михаилом Бакулиным. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T18:27

2024-12-10T18:27

2024-12-10T18:27

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Севастополь простился с погибшими героями спецоперации Евгением Хабой и Михаилом Бакулиным. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Евгений Борисович Хаба родился и вырос в Северодонецке Луганской области. В 2006 году вместе с семьей переехал в Севастополь. Учился в морском колледже, работал в сфере строительства и ремонта, заключил контракт с Министерством и был направлен в зону спецоперации. Геройски погиб при освобождении Курской областиМихаил Сергеевич Бакулин родился и вырос в Севастополе. Учился в школе №32, работал в Севастопольском морском рыбном порту и на других городских предприятиях, с 16 лет участвовал в поисковом движении, состоял в поисковых отрядах "Долг" и "Россия". Был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, скончался в лечебном учреждении от ран, полученных в боях на Запорожском направлении.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, память, утраты, герои сво, новости, новости сво