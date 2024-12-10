https://crimea.ria.ru/20241210/sevastopol-prostilsya-s-pogibshimi-geroyami-spetsoperatsii-1142535858.html
Севастополь простился с погибшими героями спецоперации
Севастополь простился с погибшими героями спецоперации - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Севастополь простился с погибшими героями спецоперации
Севастополь простился с погибшими героями спецоперации Евгением Хабой и Михаилом Бакулиным. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T18:27
2024-12-10T18:27
2024-12-10T18:27
севастополь
михаил развожаев
память
утраты
герои сво
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_155:256:1620:1080_1920x0_80_0_0_c1eb46475ac8da1733ee000d369b3824.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Севастополь простился с погибшими героями спецоперации Евгением Хабой и Михаилом Бакулиным. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Евгений Борисович Хаба родился и вырос в Северодонецке Луганской области. В 2006 году вместе с семьей переехал в Севастополь. Учился в морском колледже, работал в сфере строительства и ремонта, заключил контракт с Министерством и был направлен в зону спецоперации. Геройски погиб при освобождении Курской областиМихаил Сергеевич Бакулин родился и вырос в Севастополе. Учился в школе №32, работал в Севастопольском морском рыбном порту и на других городских предприятиях, с 16 лет участвовал в поисковом движении, состоял в поисковых отрядах "Долг" и "Россия". Был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, скончался в лечебном учреждении от ран, полученных в боях на Запорожском направлении.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_384:243:1500:1080_1920x0_80_0_0_be83c1992c7fb3bb31287bd9bc745bad.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, память, утраты, герои сво, новости, новости сво
Севастополь простился с погибшими героями спецоперации
Севастополь простился с погибшими героями СВО Евгением Хабой и Михаилом Бакулиным
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Севастополь простился с погибшими героями спецоперации Евгением Хабой и Михаилом Бакулиным. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь гвардии рядового, стрелка мотострелкового взвода Евгения Борисовича Хабу и сержанта, старшину роты Михаила Сергеевича Бакулина", – сказано в сообщении.
Евгений Борисович Хаба родился и вырос в Северодонецке Луганской области. В 2006 году вместе с семьей переехал в Севастополь. Учился в морском колледже, работал в сфере строительства и ремонта, заключил контракт с Министерством и был направлен в зону спецоперации. Геройски погиб при освобождении Курской области
Михаил Сергеевич Бакулин родился и вырос в Севастополе. Учился в школе №32, работал в Севастопольском морском рыбном порту и на других городских предприятиях, с 16 лет участвовал в поисковом движении, состоял в поисковых отрядах "Долг" и "Россия". Был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, скончался в лечебном учреждении от ран, полученных в боях на Запорожском направлении.