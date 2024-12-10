https://crimea.ria.ru/20241210/rossiya-ne-vvodit-smertnuyu-kazn-dazhe-v-usloviyakh-spetsoperatsii--putin-1142534925.html
Россия не вводит смертную казнь даже в условиях спецоперации – Путин
Россия не вводит смертную казнь даже в условиях спецоперации – Путин - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Россия не вводит смертную казнь даже в условиях спецоперации – Путин
Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий, хотя многие политические деятели и простые граждане поднимают этот вопрос. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T18:43
2024-12-10T18:43
2024-12-10T18:43
владимир путин (политик)
новости
александр бастрыкин
россия
еспч
общество
смертная казнь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0a/1142529980_0:103:3361:1994_1920x0_80_0_0_4b0a463c81799968e0278ff540353f19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий, хотя многие политические деятели и простые граждане поднимают этот вопрос. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).Он отметил, что в России даже в условиях боевых действий не делают шагов к введению смертной казни, а, наоборот, принимают ряд решений для повышения гуманности правосудия.Обсуждение вопроса об отмене моратория на смертную казнь в России возобновилось после теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске 22 марта.В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для отмены моратория на смертную казнь в России не нужно проводить референдум, достаточно соответствующего решения Конституционного суда. По его словам, решение КС было принято во исполнение обязательств перед Советом Европы, но Россия вышла из него в 2022 году.С предложением рассмотреть возможность отмены моратория также ранее выступал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241210/pri-dostatochnom-kolichestve-oreshnika-yadernoe-oruzhie-ne-nuzhno--putin-1142533978.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0a/1142529980_205:87:2820:2048_1920x0_80_0_0_2c49ae0b4e8d4eb9f9c5ef38dc51d834.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), новости, александр бастрыкин, россия, еспч, общество, смертная казнь
Россия не вводит смертную казнь даже в условиях спецоперации – Путин
Путин: Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий, хотя многие политические деятели и простые граждане поднимают этот вопрос. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
"Мы живем реалиях проведения специальной военной операции и не вводим при этом смертной казни вообще. Несмотря на то, что, я вас уверяю, да и вы это наверняка знаете, у нас значительное число граждан и политических деятелей все время поднимает этот вопрос", – сказал российский лидер.
Он отметил, что в России даже в условиях боевых действий не делают шагов к введению смертной казни, а, наоборот, принимают ряд решений для повышения гуманности правосудия.
Обсуждение вопроса об отмене моратория на смертную казнь в России возобновилось после теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске 22 марта.
В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для отмены моратория на смертную казнь в России не нужно проводить референдум, достаточно соответствующего решения Конституционного суда. По его словам, решение КС было принято во исполнение обязательств перед Советом Европы, но Россия вышла из него в 2022 году.
С предложением
рассмотреть возможность отмены моратория также ранее выступал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.