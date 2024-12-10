https://crimea.ria.ru/20241210/rossiya-ne-vvodit-smertnuyu-kazn-dazhe-v-usloviyakh-spetsoperatsii--putin-1142534925.html

Россия не вводит смертную казнь даже в условиях спецоперации – Путин

Россия не вводит смертную казнь даже в условиях спецоперации – Путин - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Россия не вводит смертную казнь даже в условиях спецоперации – Путин

Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий, хотя многие политические деятели и простые граждане поднимают этот вопрос. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T18:43

2024-12-10T18:43

2024-12-10T18:43

владимир путин (политик)

новости

александр бастрыкин

россия

еспч

общество

смертная казнь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0a/1142529980_0:103:3361:1994_1920x0_80_0_0_4b0a463c81799968e0278ff540353f19.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий, хотя многие политические деятели и простые граждане поднимают этот вопрос. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).Он отметил, что в России даже в условиях боевых действий не делают шагов к введению смертной казни, а, наоборот, принимают ряд решений для повышения гуманности правосудия.Обсуждение вопроса об отмене моратория на смертную казнь в России возобновилось после теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске 22 марта.В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для отмены моратория на смертную казнь в России не нужно проводить референдум, достаточно соответствующего решения Конституционного суда. По его словам, решение КС было принято во исполнение обязательств перед Советом Европы, но Россия вышла из него в 2022 году.С предложением рассмотреть возможность отмены моратория также ранее выступал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241210/pri-dostatochnom-kolichestve-oreshnika-yadernoe-oruzhie-ne-nuzhno--putin-1142533978.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, александр бастрыкин, россия, еспч, общество, смертная казнь