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Россия не вводит смертную казнь даже в условиях спецоперации – Путин - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Россия не вводит смертную казнь даже в условиях спецоперации – Путин
Россия не вводит смертную казнь даже в условиях спецоперации – Путин - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Россия не вводит смертную казнь даже в условиях спецоперации – Путин
Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий, хотя многие политические деятели и простые граждане поднимают этот вопрос. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T18:43
2024-12-10T18:43
владимир путин (политик)
новости
александр бастрыкин
россия
еспч
общество
смертная казнь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий, хотя многие политические деятели и простые граждане поднимают этот вопрос. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).Он отметил, что в России даже в условиях боевых действий не делают шагов к введению смертной казни, а, наоборот, принимают ряд решений для повышения гуманности правосудия.Обсуждение вопроса об отмене моратория на смертную казнь в России возобновилось после теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске 22 марта.В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для отмены моратория на смертную казнь в России не нужно проводить референдум, достаточно соответствующего решения Конституционного суда. По его словам, решение КС было принято во исполнение обязательств перед Советом Европы, но Россия вышла из него в 2022 году.С предложением рассмотреть возможность отмены моратория также ранее выступал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости, александр бастрыкин, россия, еспч, общество, смертная казнь
Россия не вводит смертную казнь даже в условиях спецоперации – Путин

Путин: Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий

18:43 10.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий, хотя многие политические деятели и простые граждане поднимают этот вопрос. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Мы живем реалиях проведения специальной военной операции и не вводим при этом смертной казни вообще. Несмотря на то, что, я вас уверяю, да и вы это наверняка знаете, у нас значительное число граждан и политических деятелей все время поднимает этот вопрос", – сказал российский лидер.

Он отметил, что в России даже в условиях боевых действий не делают шагов к введению смертной казни, а, наоборот, принимают ряд решений для повышения гуманности правосудия.
Обсуждение вопроса об отмене моратория на смертную казнь в России возобновилось после теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске 22 марта.
В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для отмены моратория на смертную казнь в России не нужно проводить референдум, достаточно соответствующего решения Конституционного суда. По его словам, решение КС было принято во исполнение обязательств перед Советом Европы, но Россия вышла из него в 2022 году.
С предложением рассмотреть возможность отмены моратория также ранее выступал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
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Владимир Путин (политик)НовостиАлександр БастрыкинРоссияЕСПЧОбществоСмертная казнь
 
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