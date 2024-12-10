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Предновогодняя клубника из Крыма произвела фурор на ЯМЭФ - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Предновогодняя клубника из Крыма произвела фурор на ЯМЭФ
Предновогодняя клубника из Крыма произвела фурор на ЯМЭФ - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Предновогодняя клубника из Крыма произвела фурор на ЯМЭФ
Выращенная в Крыму по уникальной технологии и собранная едва ли не под Новый год клубника произвела фурор в Уфе на VI Ялтинском международном экономическом... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T10:51
2024-12-10T10:51
радио "спутник в крыму"
ямэф
денис кратюк
сельское хозяйство
минсельхоз крыма
клубника
экономика крыма
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Выращенная в Крыму по уникальной технологии и собранная едва ли не под Новый год клубника произвела фурор в Уфе на VI Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По его словам, многие участники форума, в том числе из принимающего гостей Башкортостана, не могли поверить, что в это время года в Крыму можно получить урожай клубники.Клубника к Новому году: в Крыму разработали уникальную технологию Причем продвигать более активно нужно не только ягоды, выращенные крымскими садоводами, – это касается всей сельскохозяйственной продукции республики, подчеркнул министр.Так, например, по его словам, в Башкортостане остались под большим впечатлением от крымских сыров."Мы представили два крупнейших завода, которые производят сыр, и сравнивали с образцами на территории республики Башкортостан – наши сыры выигрывают очень значительно. Крымским содержанием, подачей. Они ориентированы более на использование в виде десерта, это другой формат: сыр более острый, тонкий. Крымская продукция меняет подходы и в сыроварении тоже, и это нужно продвигать", – заметил Кратюк.Также, по словам министра, в Башкирии оказались поражены разнообразием крымских вин, которые теперь будут приобретаться здесь для республики. Крымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторыВ свою очередь Крым заинтересовался технологиями, которые используются на территории республики Башкортостан в сфере животноводства, добавил он."И, я думаю, у нас будет достаточно продуктивная работа в течение нескольких месяцев – мы попытаемся опыт применить у себя на территории", – заключил министр.Ялтинский международный экономический форум – международное деловое мероприятие в экономической сфере – проводится с 2015 года. На его полях заключены соглашения на сотни миллиардов рублей. В этом году ЯМЭФ решено было провести в столице Башкортостана, городе Уфе. В очном формате в нем приняли участие представители 35 стран. Общее количество государств-участниц превысило 90. В онлайн-формате участие в мероприятии приняли представители 81 страны, включая государства Латинской Америки и Карибского Бассейна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят два новых завода – соглашения подписаны на ЯМЭФ Аксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ Инвестпроекты на 30 млрд рублей: что нового построят в Крыму
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ямэф, денис кратюк, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, клубника, экономика крыма, крым, новости крыма
Предновогодняя клубника из Крыма произвела фурор на ЯМЭФ

Собранная в Крыму под Новый год клубника произвела фурор в Уфе на ЯМЭФ – минсельхоз

10:51 10.12.2024
 
© РИА Новости КрымВ Крыму начали убирать клубнику
В Крыму начали убирать клубнику - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Выращенная в Крыму по уникальной технологии и собранная едва ли не под Новый год клубника произвела фурор в Уфе на VI Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
По его словам, многие участники форума, в том числе из принимающего гостей Башкортостана, не могли поверить, что в это время года в Крыму можно получить урожай клубники.
"Мы привозили образцы, которые сейчас выращиваются на территории республики, несмотря на то, что у нас декабрь на дворе. Это клубника, малина. Всех ну очень сильно удивило, что это реально можно выращивать сейчас у нас. Поэтому нужно серьезно заниматься маркетингом, рекламировать, продвигать", – сказал Кратюк.
Клубника к Новому году: в Крыму разработали уникальную технологию
Причем продвигать более активно нужно не только ягоды, выращенные крымскими садоводами, – это касается всей сельскохозяйственной продукции республики, подчеркнул министр.
Так, например, по его словам, в Башкортостане остались под большим впечатлением от крымских сыров.
"Мы представили два крупнейших завода, которые производят сыр, и сравнивали с образцами на территории республики Башкортостан – наши сыры выигрывают очень значительно. Крымским содержанием, подачей. Они ориентированы более на использование в виде десерта, это другой формат: сыр более острый, тонкий. Крымская продукция меняет подходы и в сыроварении тоже, и это нужно продвигать", – заметил Кратюк.
Также, по словам министра, в Башкирии оказались поражены разнообразием крымских вин, которые теперь будут приобретаться здесь для республики.
"Оказалось, что нашу крымскую продукцию знают несколько винодельческих домов. Мы в этот раз привезли достаточно большую линейку вин. И для потребителей республики было очень приятно узнать, что есть вина совершенно других брендов, вина в другом варианте, есть продукция, которая для них незнакома", – сказал Кратюк.
Крымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторы
В свою очередь Крым заинтересовался технологиями, которые используются на территории республики Башкортостан в сфере животноводства, добавил он.
"И, я думаю, у нас будет достаточно продуктивная работа в течение нескольких месяцев – мы попытаемся опыт применить у себя на территории", – заключил министр.
Ялтинский международный экономический форум – международное деловое мероприятие в экономической сфере – проводится с 2015 года. На его полях заключены соглашения на сотни миллиардов рублей. В этом году ЯМЭФ решено было провести в столице Башкортостана, городе Уфе. В очном формате в нем приняли участие представители 35 стран. Общее количество государств-участниц превысило 90. В онлайн-формате участие в мероприятии приняли представители 81 страны, включая государства Латинской Америки и Карибского Бассейна.
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Радио "Спутник в Крыму"ЯМЭФДенис КратюкСельское хозяйствоМинсельхоз КрымаКлубникаЭкономика КрымаКрымНовости Крыма
 
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