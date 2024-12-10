https://crimea.ria.ru/20241210/prednovogodnyaya-klubnika-iz-kryma-proizvela-furor-na-yamef-1142511832.html

Предновогодняя клубника из Крыма произвела фурор на ЯМЭФ

Предновогодняя клубника из Крыма произвела фурор на ЯМЭФ - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Предновогодняя клубника из Крыма произвела фурор на ЯМЭФ

Выращенная в Крыму по уникальной технологии и собранная едва ли не под Новый год клубника произвела фурор в Уфе на VI Ялтинском международном экономическом... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T10:51

2024-12-10T10:51

2024-12-10T10:51

радио "спутник в крыму"

ямэф

денис кратюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Выращенная в Крыму по уникальной технологии и собранная едва ли не под Новый год клубника произвела фурор в Уфе на VI Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По его словам, многие участники форума, в том числе из принимающего гостей Башкортостана, не могли поверить, что в это время года в Крыму можно получить урожай клубники.Клубника к Новому году: в Крыму разработали уникальную технологию Причем продвигать более активно нужно не только ягоды, выращенные крымскими садоводами, – это касается всей сельскохозяйственной продукции республики, подчеркнул министр.Так, например, по его словам, в Башкортостане остались под большим впечатлением от крымских сыров."Мы представили два крупнейших завода, которые производят сыр, и сравнивали с образцами на территории республики Башкортостан – наши сыры выигрывают очень значительно. Крымским содержанием, подачей. Они ориентированы более на использование в виде десерта, это другой формат: сыр более острый, тонкий. Крымская продукция меняет подходы и в сыроварении тоже, и это нужно продвигать", – заметил Кратюк.Также, по словам министра, в Башкирии оказались поражены разнообразием крымских вин, которые теперь будут приобретаться здесь для республики. Крымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторыВ свою очередь Крым заинтересовался технологиями, которые используются на территории республики Башкортостан в сфере животноводства, добавил он."И, я думаю, у нас будет достаточно продуктивная работа в течение нескольких месяцев – мы попытаемся опыт применить у себя на территории", – заключил министр.Ялтинский международный экономический форум – международное деловое мероприятие в экономической сфере – проводится с 2015 года. На его полях заключены соглашения на сотни миллиардов рублей. В этом году ЯМЭФ решено было провести в столице Башкортостана, городе Уфе. В очном формате в нем приняли участие представители 35 стран. Общее количество государств-участниц превысило 90. В онлайн-формате участие в мероприятии приняли представители 81 страны, включая государства Латинской Америки и Карибского Бассейна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят два новых завода – соглашения подписаны на ЯМЭФ Аксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ Инвестпроекты на 30 млрд рублей: что нового построят в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямэф, денис кратюк, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, клубника, экономика крыма, крым, новости крыма