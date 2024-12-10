https://crimea.ria.ru/20241210/ochen-silnye-dozhdi-i-tuman-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1142453068.html
Очень сильные дожди и туман: погода в Крыму во вторник
Очень сильные дожди и туман: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Очень сильные дожди и туман: погода в Крыму во вторник
Во вторник погоду на полуострове будет определять малоподвижный холодный фронт. Пройдут дожди, местами очень сильные. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T00:01
2024-12-10T00:01
2024-12-10T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Во вторник погоду на полуострове будет определять малоподвижный холодный фронт. Пройдут дожди, местами очень сильные. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дожди. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +14...+16.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +13…+15 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +8...+10, днем +13...+15 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Очень сильные дожди и туман: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник пройдут очень сильные дожди и вероятен туман
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Во вторник погоду на полуострове будет определять малоподвижный холодный фронт. Пройдут дожди, местами очень сильные. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +11…+16, в горах +8…+10", – сообщили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дожди. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +14...+16.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +13…+15 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +8...+10, днем +13...+15 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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