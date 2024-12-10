https://crimea.ria.ru/20241210/ochen-silnye-dozhdi-i-tuman-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1142453068.html

Очень сильные дожди и туман: погода в Крыму во вторник

Очень сильные дожди и туман: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Очень сильные дожди и туман: погода в Крыму во вторник

Во вторник погоду на полуострове будет определять малоподвижный холодный фронт. Пройдут дожди, местами очень сильные. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T00:01

2024-12-10T00:01

2024-12-10T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Во вторник погоду на полуострове будет определять малоподвижный холодный фронт. Пройдут дожди, местами очень сильные. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дожди. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +14...+16.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +13…+15 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +8...+10, днем +13...+15 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241208/vedro-vody-na-kvadrat-i-ot-18-k-morozam--pogoda-krymu-na-nedelyu-1142439141.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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