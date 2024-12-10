Рейтинг@Mail.ru
Очень сильные дожди и туман: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241210/ochen-silnye-dozhdi-i-tuman-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1142453068.html
Очень сильные дожди и туман: погода в Крыму во вторник
Очень сильные дожди и туман: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Очень сильные дожди и туман: погода в Крыму во вторник
Во вторник погоду на полуострове будет определять малоподвижный холодный фронт. Пройдут дожди, местами очень сильные. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T00:01
2024-12-10T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126130830_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b1293f5cb8a1b1309ef07023ac6a1304.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Во вторник погоду на полуострове будет определять малоподвижный холодный фронт. Пройдут дожди, местами очень сильные. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дожди. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +14...+16.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +13…+15 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +8...+10, днем +13...+15 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241208/vedro-vody-na-kvadrat-i-ot-18-k-morozam--pogoda-krymu-na-nedelyu-1142439141.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126130830_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_52ff50dd414ff6c72193ebdfea312ccd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Очень сильные дожди и туман: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник пройдут очень сильные дожди и вероятен туман

00:01 10.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Во вторник погоду на полуострове будет определять малоподвижный холодный фронт. Пройдут дожди, местами очень сильные. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +11…+16, в горах +8…+10", – сообщили синоптики.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дожди. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +14...+16.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +13…+15 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +8...+10, днем +13...+15 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ливень - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
8 декабря, 20:23Радио "Спутник в Крыму"
Ведро воды на "квадрат" и от +18 к морозам – погода в Крыму на неделю
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Очень сильные дожди и туман: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 10 декабря
22:43Решение Путина по Асаду и разоблачение сети колл-центров: главное за день
22:22В Госдуме открылась выставка в честь 100-летия "Артека"
22:03Приговор экс-мэру Феодосии и королева хризантем: главное за день в Крыму
21:43Квартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в Крыму
21:16Женщину с оптовой партией наркотиков задержали в Краснодаре
20:47Быстрые и меткие: в Саках заработала фиджитал-площадка для маломобильных
20:14В Севастополе простились с гвардии лейтенантом Дмитрием Кистиным
19:51При очередном ударе ВСУ по Белгородской области ранены мирные жители
19:37В Севастополе открылся центр подготовки волонтеров 80-летия Победы
19:24Прощальный подарок: решится ли Байден пригласить Украину в НАТО
18:53Путин: важно обеспечить технологическое лидерство ОДКБ в оборонной сфере
18:38В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтируют за 293 млн рублей
18:22Взаимодействие в ОДКБ выстраивается в духе союзничества – Путин
18:10В России расширен список получателей выплат по ранению в зоне СВО
17:45Путин пригласил воинские расчеты стран ОДКБ на парад 9 мая в Москве
17:31В Севастополе три школы полностью ушли на дистант из-за ОРВИ
17:05В России создан совет по демографической и семейной политике
16:43ВСУ дважды ударили по многоэтажке в Шебекино
Лента новостейМолния