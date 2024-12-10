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Новости СВО: Украина потеряла более 1500 боевиков за сутки

Новости СВО: Украина потеряла более 1500 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Новости СВО: Украина потеряла более 1500 боевиков за сутки

Потери вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции на всех направлениях за сутки составили 1585 военнослужащих, сообщает во вторник Минобороны... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T13:53

2024-12-10T13:53

2024-12-10T13:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции на всех направлениях за сутки составили 1585 военнослужащих, сообщает во вторник Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и три гаубицы Д-30.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Андреевки, Редкодуба, Купянска Харьковской области, Новоегоровки Луганской Народной Республики и Торского Донецкой Народной Республики. Также российские военные отразили 14 контратак.Украинские войска потеряли до 530 боевиков, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, орудие Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и два орудия. Также уничтожены склад с боеприпасами и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Военнослужащие "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, поразили формирования ВСУ в районах Курахово, Новомарково, Островского, Анновки и Успеновки ДНР. Также отражены две контратаки штурмовых групп противника.Потери украинских войск составили до 225 военнослужащих, бронетранспортер М113 и три автомобиля.Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Желтое ДНР, а также разгромили формирования врага в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Петровки и Пушкино ДНР. Кроме того, российские войска отразили восемь контратак.Противник потерял свыше 575 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113, два автомобиля, орудие Д-20 и три гаубицы Д-30.Бойцы группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение ВСУ и теробороне в районах Константинополя, Великой Новоселки, Нескучного и Времевки ДНР. Также отражены четыре контратаки штурмовых групп противника.Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV, самоходная артиллерийская установка Paladin, три автомобиля, две самоходки "Акация", гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах Днепровского и Антоновки Херсонской области, а также города Херсон. Противник потерял до 25 военнослужащих, два автомобиля и орудие Д-20.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия близка к достижению целей СВО – НарышкинКремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВОНовости СВО: Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков на всех фронтах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", поставки западного оружия украине, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика