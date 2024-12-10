https://crimea.ria.ru/20241210/ne-zaryt-talant-v-krymu-rabotaet-gimnaziya-dlya-buduschikh-uchenykh-1142494096.html

Не зарыть талант: в Крыму работает гимназия для будущих ученых

Не зарыть талант: в Крыму работает гимназия для будущих ученых - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Не зарыть талант: в Крыму работает гимназия для будущих ученых

Чуть более десятка мальчишек и девчонок-старшеклассников на специальном муляже учатся, как правильно брать мазок из горла. В учебном классе не парты, а... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T19:45

2024-12-10T19:45

2024-12-10T19:45

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Чуть более десятка мальчишек и девчонок-старшеклассников на специальном муляже учатся, как правильно брать мазок из горла. В учебном классе не парты, а восьмиугольные столы, за которыми ребята сидят кружком. Сейчас у них урок медицины. Медицину как обычный урок преподают в Крымской гимназии-интернате для одаренных детей.В двух ярких корпусах кипит жизнь: пока в одном – спальном – тихо, во втором гимназисты от 12 до 18 лет грызут гранит разных наук.Классы здесь необычные. На дверях таблички: "генетика", "агробиология", "астрономия", "робототехника". И оснащение – по последнему слову техники. Вот, например, в медицинском классе интерактивный анатомический стол. Он показывает тело человека слой за слоем в разных проекциях. Стоимость на рынке только одного этого инструмента для обучения – 5,5 млн рублей. Детали для роботов и дронов, которые собирают гимназисты, стоят, конечно же меньше, но тоже порядком бы опустошили родительские карманы, если бы родителям приходилось за них платить. Но здесь все бесплатно – и обучение, и проживание, и шестиразовое питание. Все за счет Республики Крым. Условие одно: сдать экзамены и вытянуть ритм учебы. А учатся здесь с утра и до вечера.Жить и учиться вдали от домаОдного из учеников ловим на перемене, чтоб просто понять, как здесь все устроено. Десятиклассник Владимир Степанюк оказывается общительным парнем с хорошо поставленной речью. Такой навык пригодится ему в будущем: Володя хочет стать юристом."Я – чистый гуманитарий", – говорит он о себе.И рассказывает, что первые два года жил здесь, уезжал домой, в Раздольненский район, только на выходные. Сейчас же родители перебрались в Симферополь и он ходит в гимназию как в обычную школу, только занятия у него длятся до вечера, а еще кормят трижды в день.И добавляет, что в столовой очень вкусный компот.Как братья и сестры – это про них. И таких их здесь 300 – именно столько вмещает интернат. На улице две девчонки с гитарой – играют и напевают на ходу. Навстречу идет один из учителей, у него уже закончились уроки. И он тоже начинает напевать и пританцовывать. Так здесь общаются с учениками.Из "подсмотренного": учитель биологии принес на урок сделанные таблицы с иглами и шишками голосеменных разных пород. Это педагогический энтузиазм.А еще у ребят есть воспитатели – это те педагоги, которые остаются с ними после учебы и по вечерам. Их задача – не только следить за порядком, но и утешить младших, если кто соскучился по маме. То есть нужна особая душевность и эмпатия.Науки и искусства для школьниковДиректор школы-интерната Екатерина Скопинцева-Китюк много лет проработала в Крымской Малой академии наук. И некоторые наработки решила воплотить в интернате. Например, на базе интерната создать региональный центр "Импульс":"На тот момент он названия не имел, я просто понимала, что этот региональный центр выявления и поддержки одаренных детей будет работать по модели "Сириуса". Такие региональные центры на сегодняшний день созданы во всех федеральных структурных единицах Российской Федерации. Ну, есть теперь есть и в Крыму", – рассказывает директор.В "Импульсе" талантливые дети в течение всего года занимаются сменами по 14 и 21 дню, чтобы освоить какую-то из дополнительных программ. Здесь объединяются три направления – искусство, наука и игровые виды спорта и шахматы. Детей ищут по школам и кружкам.В один заезд бывает до ста человек, разделенных на потоки: например, 20 человек театралов, 20 – живописцев, остальные футболисты."Если дети заезжают в учебное время, то первую половину дня у них обычные уроки, а после обеда – дополнительное образование и развлечения. Но и развлечения у нас тоже грамотные: те же самые художники идут в художественный музей, а биологи – в зоологический музей или зоопарк, например", – поясняет Екатерина Егоровна."Импульс" для талантовПока в одном из классов учитель биологии рассказывает про голосеменные, а в другом класс создает 3D модели снеговика на компьютерах, внизу, в театральной студии, свое действо. Как в настоящем театре перед зрительным залом на стенах фото из тех пьес, которые здесь уже были поставлены: "Евгений Онегин" Пушкина, "Василий Теркин" Твардовского, "Ревизор" Гоголя, пьесы Чехова и Островского. Все серьезно.Юрий Стрельников в свое время учился во МХАТе и работал во множестве театров. Теперь уже много лет передает свое мастерство детям. В гимназии работает уже четыре года.Театр Юрий Стрельников называет экспериментальным. Сейчас очередная группа "Импульса" ставит сценку новогоднего спектакля. Как и положено под Новый год, в нем есть место сказке.Ксения Новикова из Зернового Сакского района надевает валенки и закрепляет на лице страшный огромный нос, и из семиклассницы становится Бабой-Ягой.Она уже здесь проводит вторую смену: один раз была летом, и вот теперь зимой. В Зерновском доме культуры Ксения с семи лет занимается танцами и театральным искусством.Скоро помимо театрального искусства и живописи в "Импульсе" появится новое направление.Поступить на бюджет без репетиторовСейчас в разные классы идет донабор гимназистов – некоторые ребята выбыли в течение учебного года.Чтобы поступить в гимназию, абитуриент должен сдать три экзамена: математику, русский и английский языки. А с 10 класса и экзамены по выбранному профилю: физику, химию, биологию…Учиться гимназистам приходится много и сложно. Но и перспективы блестящие: во-первых, участие в различных конкурсах и поездки по всей стране. А во-вторых, говорит директор, подавляющее большинство детей поступают в различные вузы без репетиторов и на бюджет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

образование в крыму и севастополе, новости крыма, дети