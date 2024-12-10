https://crimea.ria.ru/20241210/ne-zaryt-talant-v-krymu-rabotaet-gimnaziya-dlya-buduschikh-uchenykh-1142494096.html
Не зарыть талант: в Крыму работает гимназия для будущих ученых
Не зарыть талант: в Крыму работает гимназия для будущих ученых - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Не зарыть талант: в Крыму работает гимназия для будущих ученых
Чуть более десятка мальчишек и девчонок-старшеклассников на специальном муляже учатся, как правильно брать мазок из горла. В учебном классе не парты, а... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T19:45
2024-12-10T19:45
2024-12-10T19:45
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Чуть более десятка мальчишек и девчонок-старшеклассников на специальном муляже учатся, как правильно брать мазок из горла. В учебном классе не парты, а восьмиугольные столы, за которыми ребята сидят кружком. Сейчас у них урок медицины. Медицину как обычный урок преподают в Крымской гимназии-интернате для одаренных детей.В двух ярких корпусах кипит жизнь: пока в одном – спальном – тихо, во втором гимназисты от 12 до 18 лет грызут гранит разных наук.Классы здесь необычные. На дверях таблички: "генетика", "агробиология", "астрономия", "робототехника". И оснащение – по последнему слову техники. Вот, например, в медицинском классе интерактивный анатомический стол. Он показывает тело человека слой за слоем в разных проекциях. Стоимость на рынке только одного этого инструмента для обучения – 5,5 млн рублей. Детали для роботов и дронов, которые собирают гимназисты, стоят, конечно же меньше, но тоже порядком бы опустошили родительские карманы, если бы родителям приходилось за них платить. Но здесь все бесплатно – и обучение, и проживание, и шестиразовое питание. Все за счет Республики Крым. Условие одно: сдать экзамены и вытянуть ритм учебы. А учатся здесь с утра и до вечера.Жить и учиться вдали от домаОдного из учеников ловим на перемене, чтоб просто понять, как здесь все устроено. Десятиклассник Владимир Степанюк оказывается общительным парнем с хорошо поставленной речью. Такой навык пригодится ему в будущем: Володя хочет стать юристом."Я – чистый гуманитарий", – говорит он о себе.И рассказывает, что первые два года жил здесь, уезжал домой, в Раздольненский район, только на выходные. Сейчас же родители перебрались в Симферополь и он ходит в гимназию как в обычную школу, только занятия у него длятся до вечера, а еще кормят трижды в день.И добавляет, что в столовой очень вкусный компот.Как братья и сестры – это про них. И таких их здесь 300 – именно столько вмещает интернат. На улице две девчонки с гитарой – играют и напевают на ходу. Навстречу идет один из учителей, у него уже закончились уроки. И он тоже начинает напевать и пританцовывать. Так здесь общаются с учениками.Из "подсмотренного": учитель биологии принес на урок сделанные таблицы с иглами и шишками голосеменных разных пород. Это педагогический энтузиазм.А еще у ребят есть воспитатели – это те педагоги, которые остаются с ними после учебы и по вечерам. Их задача – не только следить за порядком, но и утешить младших, если кто соскучился по маме. То есть нужна особая душевность и эмпатия.Науки и искусства для школьниковДиректор школы-интерната Екатерина Скопинцева-Китюк много лет проработала в Крымской Малой академии наук. И некоторые наработки решила воплотить в интернате. Например, на базе интерната создать региональный центр "Импульс":"На тот момент он названия не имел, я просто понимала, что этот региональный центр выявления и поддержки одаренных детей будет работать по модели "Сириуса". Такие региональные центры на сегодняшний день созданы во всех федеральных структурных единицах Российской Федерации. Ну, есть теперь есть и в Крыму", – рассказывает директор.В "Импульсе" талантливые дети в течение всего года занимаются сменами по 14 и 21 дню, чтобы освоить какую-то из дополнительных программ. Здесь объединяются три направления – искусство, наука и игровые виды спорта и шахматы. Детей ищут по школам и кружкам.В один заезд бывает до ста человек, разделенных на потоки: например, 20 человек театралов, 20 – живописцев, остальные футболисты."Если дети заезжают в учебное время, то первую половину дня у них обычные уроки, а после обеда – дополнительное образование и развлечения. Но и развлечения у нас тоже грамотные: те же самые художники идут в художественный музей, а биологи – в зоологический музей или зоопарк, например", – поясняет Екатерина Егоровна."Импульс" для талантовПока в одном из классов учитель биологии рассказывает про голосеменные, а в другом класс создает 3D модели снеговика на компьютерах, внизу, в театральной студии, свое действо. Как в настоящем театре перед зрительным залом на стенах фото из тех пьес, которые здесь уже были поставлены: "Евгений Онегин" Пушкина, "Василий Теркин" Твардовского, "Ревизор" Гоголя, пьесы Чехова и Островского. Все серьезно.Юрий Стрельников в свое время учился во МХАТе и работал во множестве театров. Теперь уже много лет передает свое мастерство детям. В гимназии работает уже четыре года.Театр Юрий Стрельников называет экспериментальным. Сейчас очередная группа "Импульса" ставит сценку новогоднего спектакля. Как и положено под Новый год, в нем есть место сказке.Ксения Новикова из Зернового Сакского района надевает валенки и закрепляет на лице страшный огромный нос, и из семиклассницы становится Бабой-Ягой.Она уже здесь проводит вторую смену: один раз была летом, и вот теперь зимой. В Зерновском доме культуры Ксения с семи лет занимается танцами и театральным искусством.Скоро помимо театрального искусства и живописи в "Импульсе" появится новое направление.Поступить на бюджет без репетиторовСейчас в разные классы идет донабор гимназистов – некоторые ребята выбыли в течение учебного года.Чтобы поступить в гимназию, абитуриент должен сдать три экзамена: математику, русский и английский языки. А с 10 класса и экзамены по выбранному профилю: физику, химию, биологию…Учиться гимназистам приходится много и сложно. Но и перспективы блестящие: во-первых, участие в различных конкурсах и поездки по всей стране. А во-вторых, говорит директор, подавляющее большинство детей поступают в различные вузы без репетиторов и на бюджет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
образование в крыму и севастополе, новости крыма, дети
Чуть более десятка мальчишек и девчонок-старшеклассников на специальном муляже учатся, как правильно брать мазок из горла. В учебном классе не парты, а восьмиугольные столы, за которыми ребята сидят кружком. Сейчас у них урок медицины. Медицину как обычный урок преподают в Крымской гимназии-интернате для одаренных детей.
В двух ярких корпусах кипит жизнь: пока в одном – спальном – тихо, во втором гимназисты от 12 до 18 лет грызут гранит разных наук.
"В первую очередь мы отбираем и объединяем ребят, которые увлекаются интеллектуальным, я бы так сказала, спортом. То есть они увлечены либо наукой, либо углубленным изучением каких-то предметов", – директор гимназии-интерната для одаренных Екатерина Скопинцева-Китюк ведет нас по коридорам гимназии.
Классы здесь необычные. На дверях таблички: "генетика", "агробиология", "астрономия", "робототехника". И оснащение – по последнему слову техники. Вот, например, в медицинском классе интерактивный анатомический стол. Он показывает тело человека слой за слоем в разных проекциях. Стоимость на рынке только одного этого инструмента для обучения – 5,5 млн рублей. Детали для роботов и дронов, которые собирают гимназисты, стоят, конечно же меньше, но тоже порядком бы опустошили родительские карманы, если бы родителям приходилось за них платить. Но здесь все бесплатно – и обучение, и проживание, и шестиразовое питание. Все за счет Республики Крым. Условие одно: сдать экзамены и вытянуть ритм учебы. А учатся здесь с утра и до вечера.
Жить и учиться вдали от дома
Одного из учеников ловим на перемене, чтоб просто понять, как здесь все устроено. Десятиклассник Владимир Степанюк оказывается общительным парнем с хорошо поставленной речью. Такой навык пригодится ему в будущем: Володя хочет стать юристом.
"Я – чистый гуманитарий", – говорит он о себе.
И рассказывает, что первые два года жил здесь, уезжал домой, в Раздольненский район, только на выходные. Сейчас же родители перебрались в Симферополь и он ходит в гимназию как в обычную школу, только занятия у него длятся до вечера, а еще кормят трижды в день.
"Честно вам скажу, в первые месяцы было и правда тяжело, очень не хватало семьи, но здесь учатся ребята хорошие, мы поладили и стали как братья и сестры", – говорит Владимир.
И добавляет, что в столовой очень вкусный компот.
Как братья и сестры – это про них. И таких их здесь 300 – именно столько вмещает интернат. На улице две девчонки с гитарой – играют и напевают на ходу. Навстречу идет один из учителей, у него уже закончились уроки. И он тоже начинает напевать и пританцовывать. Так здесь общаются с учениками.
Из "подсмотренного": учитель биологии принес на урок сделанные таблицы с иглами и шишками голосеменных разных пород. Это педагогический энтузиазм.
"Здесь же дети одаренные. И бывает они в какой-то теме разбираются лучше педагога. И педагог должен это спокойно выносить, без фырканья. Мы именно такой коллектив подбираем", – говорит Скопинцева-Китюк.
А еще у ребят есть воспитатели – это те педагоги, которые остаются с ними после учебы и по вечерам. Их задача – не только следить за порядком, но и утешить младших, если кто соскучился по маме. То есть нужна особая душевность и эмпатия.
Науки и искусства для школьников
Директор школы-интерната Екатерина Скопинцева-Китюк много лет проработала в Крымской Малой академии наук. И некоторые наработки решила воплотить в интернате. Например, на базе интерната создать региональный центр "Импульс":
"На тот момент он названия не имел, я просто понимала, что этот региональный центр выявления и поддержки одаренных детей будет работать по модели "Сириуса". Такие региональные центры на сегодняшний день созданы во всех федеральных структурных единицах Российской Федерации. Ну, есть теперь есть и в Крыму", – рассказывает директор.
В "Импульсе" талантливые дети в течение всего года занимаются сменами по 14 и 21 дню, чтобы освоить какую-то из дополнительных программ. Здесь объединяются три направления – искусство, наука и игровые виды спорта и шахматы. Детей ищут по школам и кружкам.
"У любого ребенка есть возможность зарегистрироваться в специальной системе, выставить свое портфолио и попасть к нам на смену", – рассказывает педагог.
В один заезд бывает до ста человек, разделенных на потоки: например, 20 человек театралов, 20 – живописцев, остальные футболисты.
"Если дети заезжают в учебное время, то первую половину дня у них обычные уроки, а после обеда – дополнительное образование и развлечения. Но и развлечения у нас тоже грамотные: те же самые художники идут в художественный музей, а биологи – в зоологический музей или зоопарк, например", – поясняет Екатерина Егоровна.
"Импульс" для талантов
Пока в одном из классов учитель биологии рассказывает про голосеменные, а в другом класс создает 3D модели снеговика на компьютерах, внизу, в театральной студии, свое действо. Как в настоящем театре перед зрительным залом на стенах фото из тех пьес, которые здесь уже были поставлены: "Евгений Онегин" Пушкина, "Василий Теркин" Твардовского, "Ревизор" Гоголя, пьесы Чехова и Островского. Все серьезно.
Юрий Стрельников в свое время учился во МХАТе и работал во множестве театров. Теперь уже много лет передает свое мастерство детям. В гимназии работает уже четыре года.
"Профессиональный театр я бросил и стал работать с учениками, мне это интереснее. Это не то, что в театре, штампованные артисты. Но с детьми и труднее работать. Опять же, приехала смена, а из них всего два мальчика – как мне "Ревизора" ставить"? Вот и играют у меня Хлестакова девчонки", – рассказывает режиссер-постановщик.
Театр Юрий Стрельников называет экспериментальным. Сейчас очередная группа "Импульса" ставит сценку новогоднего спектакля. Как и положено под Новый год, в нем есть место сказке.
Ксения Новикова из Зернового Сакского района надевает валенки и закрепляет на лице страшный огромный нос, и из семиклассницы становится Бабой-Ягой.
"Роль я выбрала сама. Я уже не раз участвовала в сценках, летом ездила сюда на образовательную смену. Мне как будто проще играть отрицательных персонажей. Баба-Яга – один из них", – гримируясь дальше беседует с нами, возможно, будущая театральная прима.
Она уже здесь проводит вторую смену: один раз была летом, и вот теперь зимой. В Зерновском доме культуры Ксения с семи лет занимается танцами и театральным искусством.
Скоро помимо театрального искусства и живописи в "Импульсе" появится новое направление.
"Наш президент Путин сказал, что нужно развивать музыкальное искусство. У нас как допобразование уже введена эта дисциплина, но в следующем году у нас стартуют интенсивные образовательные смены по инструментальному искусству", – с гордостью говорит директор.
Поступить на бюджет без репетиторов
Сейчас в разные классы идет донабор гимназистов – некоторые ребята выбыли в течение учебного года.
"Ситуации бывают разные. Не все вытягивают программы, кто-то переезжает. Опять же, не все дети "интернатовские". Смогут ли они себя пересилить, смогут ли они влиться в нашу систему? Да, это зависит от нас, но и от психологических особенностей ребенка, а также и от общей нашей работы с родителями", – объясняет директор.
Чтобы поступить в гимназию, абитуриент должен сдать три экзамена: математику, русский и английский языки. А с 10 класса и экзамены по выбранному профилю: физику, химию, биологию…
Учиться гимназистам приходится много и сложно. Но и перспективы блестящие: во-первых, участие в различных конкурсах и поездки по всей стране. А во-вторых, говорит директор, подавляющее большинство детей поступают в различные вузы без репетиторов и на бюджет.
"Для меня как как для руководителя это – основной показатель эффективности нашей работы. Спектр вузов очень широкий. Но я стараюсь настраивать наших выпускников на то, что они – крымчане, крымские вузы для них. Убеждена, что наши ребята должны пополнять науку, работать на благо полуострова. Мне кажется, это правильным", – подытожила педагог.
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