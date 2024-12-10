https://crimea.ria.ru/20241210/na-pryamuyu-liniyu-s-putinym-postupilo-uzhe-bolee-300-tysyach-obrascheniy-1142523137.html
На прямую линию с Путиным поступило уже более 300 тысяч обращений
На прямую линию с Путиным поступило уже более 300 тысяч обращений - РИА Новости Крым, 10.12.2024
На прямую линию с Путиным поступило уже более 300 тысяч обращений
На предстоящую прямую линию с президентом России Владимиром Путиным на данный момент по всем каналам принято уже более 300 тысяч обращений, сообщил... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T12:57
2024-12-10T12:57
2024-12-10T13:01
россия
владимир путин (политик)
прямая линия с президентом
политика
общество
дмитрий песков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. На предстоящую прямую линию с президентом России Владимиром Путиным на данный момент по всем каналам принято уже более 300 тысяч обращений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он добавил, что большая часть обращений от граждан с вопросами президенту поступает от женщин."Мы имеем представление о том, что... больше все-таки женщин обращается... Мы уже имеем представление о возрастных параметрах тех, кто обращается. Мы имеем представление о рейтинге из десяти основных проблем. Мы видим, насколько варьируется этот рейтинг от региона к региону. Очень интересный анализ", - сказал Песков журналистам.По его словам, россияне проявляют большой интерес к прямой линии. При этом сам Владимир Путин уже получает доклады о содержании поступающих на прямую линию обращений граждан. Такие доклады будут делаться постоянно в преддверии прямой линии, добавил представитель Кремля."Итоги года с Владимиром Путиным" выйдут в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Программа будет совмещать формат прямой линии и пресс-конференции.С 7 декабря сайт moskva-putinu.ru начал принимать вопросы для прямой линии. Чтобы задать вопрос, необходимо зарегистрироваться на этом ресурсе. Обращения можно присылать как в виде текста, так и в формате видео.Обратиться к главе государства можно и по телефону 8-800-200-40-40, бесплатно и круглосуточно. Если линия занята, сообщение примет автоответчик и его обработают чуть позже.Кроме того, есть возможность видеозвонка через сайт, также задать вопрос можно через мобильное приложение.Текстовые и видеовопросы президенту можно отправить в том числе через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Официальные группы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.Вопросы будут принимать вплоть до окончания программы 19 декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопросы президенту на "Прямой линии": как их решили в Крыму за годШколу в Керчи спасли от разрушения после обращения к ПутинуПроисходящее на линии фронта определит жизнь РФ на годы вперед – Путин
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россия, владимир путин (политик), прямая линия с президентом, политика, общество, дмитрий песков, новости, кремль
На прямую линию с Путиным поступило уже более 300 тысяч обращений
Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 300 тысяч – Песков
12:57 10.12.2024 (обновлено: 13:01 10.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. На предстоящую прямую линию с президентом России Владимиром Путиным на данный момент по всем каналам принято уже более 300 тысяч обращений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы уже перевалили тысяч, наверное, за триста", - цитирует Пескова РИА Новости.
Он добавил, что большая часть обращений от граждан с вопросами президенту поступает от женщин.
"Мы имеем представление о том, что... больше все-таки женщин обращается... Мы уже имеем представление о возрастных параметрах тех, кто обращается. Мы имеем представление о рейтинге из десяти основных проблем. Мы видим, насколько варьируется этот рейтинг от региона к региону. Очень интересный анализ", - сказал Песков журналистам.
По его словам, россияне проявляют большой интерес к прямой линии. При этом сам Владимир Путин уже получает доклады о содержании поступающих на прямую линию обращений граждан.
Такие доклады будут делаться постоянно в преддверии прямой линии, добавил представитель Кремля.
"Итоги года с Владимиром Путиным" выйдут в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Программа будет совмещать формат прямой линии и пресс-конференции.
С 7 декабря сайт moskva-putinu.ru
начал принимать вопросы для прямой линии. Чтобы задать вопрос, необходимо зарегистрироваться на этом ресурсе. Обращения можно присылать как в виде текста, так и в формате видео.
Обратиться к главе государства можно и по телефону 8-800-200-40-40, бесплатно и круглосуточно. Если линия занята, сообщение примет автоответчик и его обработают чуть позже.
Кроме того, есть возможность видеозвонка через сайт, также задать вопрос можно через мобильное приложение.
Текстовые и видеовопросы президенту можно отправить в том числе через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Официальные группы — vk.com/moskvaputinu
и ok.ru/moskvaputinu
.
Вопросы будут принимать вплоть до окончания программы 19 декабря.
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