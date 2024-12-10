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Лукашенко подтвердил размещение ядерного оружия в Беларуси - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Лукашенко подтвердил размещение ядерного оружия в Беларуси
Лукашенко подтвердил размещение ядерного оружия в Беларуси - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Лукашенко подтвердил размещение ядерного оружия в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что на территории его страны действительно размещено ядерное оружие. Об этом этом сообщает БЕЛТА. РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T13:24
2024-12-10T13:28
белоруссия
ситуация в белоруссии
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
ядерное оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что на территории его страны действительно размещено ядерное оружие. Об этом этом сообщает БЕЛТА.По словам Лукашенко, наличие такого оружия - большая ответственность. Он подчеркнул, что не намерен применять его, однако в случае нарушения государственной границы Белоруссии и угрозы ее безопасности примет все необходимые меры. Ранее Россия и Белоруссия заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Как подчеркнул российский лидер Владимир Путин, Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения в случае появления у Украины ядерного оружия. Возможная передача Киеву ядерного оружия приведет к неконтролируемому развитию конфликта на Украине, а разрешение бить вглубь России уже повлекло ответные действия Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасностиЯдерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТОВ Белом доме сделали заявление о ядерном оружии для Киева
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белоруссия, ситуация в белоруссии, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, ядерное оружие
Лукашенко подтвердил размещение ядерного оружия в Беларуси

Лукашенко подтвердил размещение ядерного оружия на территории Беларуси

13:24 10.12.2024 (обновлено: 13:28 10.12.2024)
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что на территории его страны действительно размещено ядерное оружие. Об этом этом сообщает БЕЛТА.

"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", - сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, наличие такого оружия - большая ответственность. Он подчеркнул, что не намерен применять его, однако в случае нарушения государственной границы Белоруссии и угрозы ее безопасности примет все необходимые меры.
"Если ядерное оружие применить, это большая ответственность. По крайней мере после Хиросимы, Нагасаки никто еще кнопку ядерного оружия не нажал. Мощнейшие крупные государства, не говоря о Беларуси. Но я предупредил всех своих врагов, "друзей" и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть - ядерное оружие или еще какое-то", - сказал он.
Ранее Россия и Белоруссия заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Как подчеркнул российский лидер Владимир Путин, Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения в случае появления у Украины ядерного оружия. Возможная передача Киеву ядерного оружия приведет к неконтролируемому развитию конфликта на Украине, а разрешение бить вглубь России уже повлекло ответные действия Москвы.
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