https://crimea.ria.ru/20241210/lukashenko-podtverdil-razmeschenie-yadernogo-oruzhiya-v-belarusi--1142524279.html

Лукашенко подтвердил размещение ядерного оружия в Беларуси

Лукашенко подтвердил размещение ядерного оружия в Беларуси - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Лукашенко подтвердил размещение ядерного оружия в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что на территории его страны действительно размещено ядерное оружие. Об этом этом сообщает БЕЛТА. РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T13:24

2024-12-10T13:24

2024-12-10T13:28

белоруссия

ситуация в белоруссии

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что на территории его страны действительно размещено ядерное оружие. Об этом этом сообщает БЕЛТА.По словам Лукашенко, наличие такого оружия - большая ответственность. Он подчеркнул, что не намерен применять его, однако в случае нарушения государственной границы Белоруссии и угрозы ее безопасности примет все необходимые меры. Ранее Россия и Белоруссия заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Как подчеркнул российский лидер Владимир Путин, Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения в случае появления у Украины ядерного оружия. Возможная передача Киеву ядерного оружия приведет к неконтролируемому развитию конфликта на Украине, а разрешение бить вглубь России уже повлекло ответные действия Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасностиЯдерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТОВ Белом доме сделали заявление о ядерном оружии для Киева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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