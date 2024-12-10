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Еще два беспилотника сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Еще два беспилотника сбили над Черным морем
Еще два беспилотника сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Еще два беспилотника сбили над Черным морем
Еще два украинских беспилотника уничтожили во вторник над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T14:12
2024-12-10T14:16
министерство обороны рф
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
черное море
пво
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Еще два украинских беспилотника уничтожили во вторник над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.Новая атака отражена с 13:10 до 13:20 по московскому времени.Первая атака на Крым была отражена 10 декабря в районе 11 часов утра. Тогда силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских БПЛА.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крым с моря и воздуха. Российские силы успешно сбивают цели. 8 декабря два беспилотника были сбиты над Черным морем. 6 декабря авиация Черноморского флота уничтожила в акватории шесть безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, в ночь на 6 декабря один беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Республики Крым. Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря ликвидированы два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном мореАтака на Севастополь отбита – ракеты и БПЛА уничтоженыНад Крымом и Черным морем уничтожили 25 беспилотников
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96
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министерство обороны рф, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), черное море, пво, новости крыма, срочные новости крыма
Еще два беспилотника сбили над Черным морем

Над Черным морем вблизи Крыма сбили еще два беспилотника – Минобороны

14:12 10.12.2024 (обновлено: 14:16 10.12.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Еще два украинских беспилотника уничтожили во вторник над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
Новая атака отражена с 13:10 до 13:20 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Первая атака на Крым была отражена 10 декабря в районе 11 часов утра. Тогда силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских БПЛА.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крым с моря и воздуха. Российские силы успешно сбивают цели. 8 декабря два беспилотника были сбиты над Черным морем.
6 декабря авиация Черноморского флота уничтожила в акватории шесть безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, в ночь на 6 декабря один беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Республики Крым. Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря ликвидированы два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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