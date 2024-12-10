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Еще два беспилотника сбили над Черным морем

Еще два беспилотника сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Еще два беспилотника сбили над Черным морем

Еще два украинских беспилотника уничтожили во вторник над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T14:12

2024-12-10T14:12

2024-12-10T14:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Еще два украинских беспилотника уничтожили во вторник над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.Новая атака отражена с 13:10 до 13:20 по московскому времени.Первая атака на Крым была отражена 10 декабря в районе 11 часов утра. Тогда силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских БПЛА.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крым с моря и воздуха. Российские силы успешно сбивают цели. 8 декабря два беспилотника были сбиты над Черным морем. 6 декабря авиация Черноморского флота уничтожила в акватории шесть безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, в ночь на 6 декабря один беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Республики Крым. Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря ликвидированы два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном мореАтака на Севастополь отбита – ракеты и БПЛА уничтоженыНад Крымом и Черным морем уничтожили 25 беспилотников

черное море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), черное море, пво, новости крыма, срочные новости крыма