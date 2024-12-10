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Близкое окончание СВО и ядерное оружие в Белоруссии: главное за день - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Близкое окончание СВО и ядерное оружие в Белоруссии: главное за день
Близкое окончание СВО и ядерное оружие в Белоруссии: главное за день - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Близкое окончание СВО и ядерное оружие в Белоруссии: главное за день
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донбассе. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин анонсировал скорую поеду России в... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T22:42
2024-12-10T22:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донбассе. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин анонсировал скорую поеду России в спецоперации, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сроки окончания СВО. Украинские беспилотники атаковали военный аэродром в Саратовской области и пытались ударить по Крыму. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил размещение ядерного оружия на территории страны. В Крыму назначен новый министр жилищной политики и государственного строительного надзора. В Симферополе развернулись первые елочные базары.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Спецоперация на УкраинеРоссийские войска освободили населенный пункт Желтое в ДНР, а потери Киева в зоне специальной военной операции на всех направлениях за сутки составили 1585 боевиков, сообщили во вторник Минобороны.Россия близка к достижению целей специальной военной операции, вооруженные силы Украины находятся на грани развала, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским войскам, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность, добавил он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник сообщил, что СВО продолжится до победного конца и указал, что на сегодняшний день никаких переговорных процессов с киевским режимом нет, поскольку украинская сторона отказывается от диалога по урегулированию.Атаки со стороны ВСУУкраинские беспилотники сбиты над военным аэродромом в Саратовской области, сообщил во вторник губернатор региона Роман Бусаргин. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.По данным Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны во вторник утром уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем на подлете к Крыму. Позже над черноморской акваторией сбили еще два вражеских дрона, а затем еще один.Ядерное оружие в БелоруссииПрезидент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что на территории его страны действительно размещено ядерное оружие. По его словам, в страну ввезены десятки ядерных боеголовок. Наличие такого оружия – большая ответственность, заявил белорусский лидер и подчеркнул, что не намерен применять его, однако в случае нарушения государственной границы Белоруссии и угрозы ее безопасности примет все необходимые меры. Также, по словам Лукашенко, сейчас рассматриваются несколько площадок под размещение в Белоруссии российских ракетных комплексов "Орешник".Теракты в РоссииС начала года в России предотвратили 190 терактов, нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников. Об этом во вторник сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Заблокированы счета более шести тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, в том числе вооруженных украинских формирований. Общая сумма замороженных средств превысила 230 миллионов рублей. Кроме того, приняты дополнительные меры по антитеррористической защите объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых регионов Российской Федерации.Новый министр в КрымуМинистром жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма назначен Никита Тарасов, ранее исполнявший обязанности руководителя данного ведомства. Соответствующий указ подписал во вторник глава республики Сергей Аксенов. Предыдущий состав правительства Крыма сложил полномочия 12 сентября в связи с переизбранием главы республики.Елочные базары в СимферополеПервые елочные базары развернулись в Симферополе во вторник. Цена на сосны стартует от 1200 рублей за метр, нарядные трехметровые пихты предлагают по 15 тысяч рублей. При этом в продаже можно найти искусственные ели разной ценовой категории. Покупатели пока не торопятся приобретать пушистых красавиц домой, а больше прицениваются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Близкое окончание СВО и ядерное оружие в Белоруссии: главное за день

Приближения развязки в зоне СВО и ядерное оружие в Белоруссии – главное за 10 декабря

22:42 10.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донбассе. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин анонсировал скорую поеду России в спецоперации, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сроки окончания СВО. Украинские беспилотники атаковали военный аэродром в Саратовской области и пытались ударить по Крыму. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил размещение ядерного оружия на территории страны. В Крыму назначен новый министр жилищной политики и государственного строительного надзора. В Симферополе развернулись первые елочные базары.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Спецоперация на Украине

Российские войска освободили населенный пункт Желтое в ДНР, а потери Киева в зоне специальной военной операции на всех направлениях за сутки составили 1585 боевиков, сообщили во вторник Минобороны.
Россия близка к достижению целей специальной военной операции, вооруженные силы Украины находятся на грани развала, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским войскам, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность, добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник сообщил, что СВО продолжится до победного конца и указал, что на сегодняшний день никаких переговорных процессов с киевским режимом нет, поскольку украинская сторона отказывается от диалога по урегулированию.
Пентагон
Вчера, 19:06
США впервые перехватили баллистическую ракету

Атаки со стороны ВСУ

Украинские беспилотники сбиты над военным аэродромом в Саратовской области, сообщил во вторник губернатор региона Роман Бусаргин. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
По данным Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны во вторник утром уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем на подлете к Крыму. Позже над черноморской акваторией сбили еще два вражеских дрона, а затем еще один.
Запорожская атомная электростанция
Вчера, 21:47
Машину МАГАТЭ атаковали на пути к Запорожской атомной станции – Гросси

Ядерное оружие в Белоруссии

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что на территории его страны действительно размещено ядерное оружие. По его словам, в страну ввезены десятки ядерных боеголовок. Наличие такого оружия – большая ответственность, заявил белорусский лидер и подчеркнул, что не намерен применять его, однако в случае нарушения государственной границы Белоруссии и угрозы ее безопасности примет все необходимые меры. Также, по словам Лукашенко, сейчас рассматриваются несколько площадок под размещение в Белоруссии российских ракетных комплексов "Орешник".
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Вчера, 17:43
При достаточном количестве "Орешника" ядерное оружие не нужно – Путин

Теракты в России

С начала года в России предотвратили 190 терактов, нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников. Об этом во вторник сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Заблокированы счета более шести тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, в том числе вооруженных украинских формирований. Общая сумма замороженных средств превысила 230 миллионов рублей. Кроме того, приняты дополнительные меры по антитеррористической защите объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых регионов Российской Федерации.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Вчера, 18:16
Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов

Новый министр в Крыму

Министром жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма назначен Никита Тарасов, ранее исполнявший обязанности руководителя данного ведомства. Соответствующий указ подписал во вторник глава республики Сергей Аксенов. Предыдущий состав правительства Крыма сложил полномочия 12 сентября в связи с переизбранием главы республики.
В Крыму создали государственный центр одаренных детей - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Вчера, 19:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Не зарыть талант: в Крыму работает гимназия для будущих ученых

Елочные базары в Симферополе

Первые елочные базары развернулись в Симферополе во вторник. Цена на сосны стартует от 1200 рублей за метр, нарядные трехметровые пихты предлагают по 15 тысяч рублей. При этом в продаже можно найти искусственные ели разной ценовой категории. Покупатели пока не торопятся приобретать пушистых красавиц домой, а больше прицениваются.
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Вчера, 13:15Эксклюзивы РИА Новости Крым
Верьте в чудеса: как создают волшебство в Крыму
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Заголовок открываемого материала
00:01Полярный фронт над Крымом: чего ждать от погоды в среду
00:00Какой сегодня праздник: 11 декабря
22:42Близкое окончание СВО и ядерное оружие в Белоруссии: главное за день
22:21США выделили Киеву заем в 20 млрд с погашением доходами от активов России
22:03ЦИПсО запустил фейк об эвакуации из Сирии и сборе помощи для военных
21:47Машину МАГАТЭ атаковали на пути к Запорожской атомной станции – Гросси
21:32Инвесторы в Крыму должны учитывать кадровый потенциал региона – власти
21:14В Севастополе делают подъезды к семи садовым товариществам
20:48Зимние огни столицы – как украсят Симферополь к Новому году
20:32В школах России хотят вернуть средний балл кроме ЕГЭ
20:11Прямые поезда из Перми и Тюмени поедут в Крым с января
19:45Не зарыть талант: в Крыму работает гимназия для будущих ученых
19:32Как бронируют отели Крыма на Новый год российские туристы
19:06США впервые перехватили баллистическую ракету
18:43Россия не вводит смертную казнь даже в условиях спецоперации – Путин
18:27Севастополь простился с погибшими героями спецоперации
18:16Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов
17:43При достаточном количестве "Орешника" ядерное оружие не нужно – Путин
17:35Новый Херсонес показал первые кадры экспонатов золотой кладовой
17:17В РФ предложили вернуть в школы оценки за поведение – что ответил Путин
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