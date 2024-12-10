Близкое окончание СВО и ядерное оружие в Белоруссии: главное за день
Приближения развязки в зоне СВО и ядерное оружие в Белоруссии – главное за 10 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донбассе. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин анонсировал скорую поеду России в спецоперации, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сроки окончания СВО. Украинские беспилотники атаковали военный аэродром в Саратовской области и пытались ударить по Крыму. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил размещение ядерного оружия на территории страны. В Крыму назначен новый министр жилищной политики и государственного строительного надзора. В Симферополе развернулись первые елочные базары.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Спецоперация на Украине
Российские войска освободили населенный пункт Желтое в ДНР, а потери Киева в зоне специальной военной операции на всех направлениях за сутки составили 1585 боевиков, сообщили во вторник Минобороны.
Россия близка к достижению целей специальной военной операции, вооруженные силы Украины находятся на грани развала, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским войскам, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность, добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник сообщил, что СВО продолжится до победного конца и указал, что на сегодняшний день никаких переговорных процессов с киевским режимом нет, поскольку украинская сторона отказывается от диалога по урегулированию.
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Атаки со стороны ВСУ
Украинские беспилотники сбиты над военным аэродромом в Саратовской области, сообщил во вторник губернатор региона Роман Бусаргин. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
По данным Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны во вторник утром уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем на подлете к Крыму. Позже над черноморской акваторией сбили еще два вражеских дрона, а затем еще один.
Ядерное оружие в Белоруссии
Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что на территории его страны действительно размещено ядерное оружие. По его словам, в страну ввезены десятки ядерных боеголовок. Наличие такого оружия – большая ответственность, заявил белорусский лидер и подчеркнул, что не намерен применять его, однако в случае нарушения государственной границы Белоруссии и угрозы ее безопасности примет все необходимые меры. Также, по словам Лукашенко, сейчас рассматриваются несколько площадок под размещение в Белоруссии российских ракетных комплексов "Орешник".
Теракты в России
С начала года в России предотвратили 190 терактов, нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников. Об этом во вторник сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Заблокированы счета более шести тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, в том числе вооруженных украинских формирований. Общая сумма замороженных средств превысила 230 миллионов рублей. Кроме того, приняты дополнительные меры по антитеррористической защите объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых регионов Российской Федерации.
Новый министр в Крыму
Министром жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма назначен Никита Тарасов, ранее исполнявший обязанности руководителя данного ведомства. Соответствующий указ подписал во вторник глава республики Сергей Аксенов. Предыдущий состав правительства Крыма сложил полномочия 12 сентября в связи с переизбранием главы республики.
Елочные базары в Симферополе
Первые елочные базары развернулись в Симферополе во вторник. Цена на сосны стартует от 1200 рублей за метр, нарядные трехметровые пихты предлагают по 15 тысяч рублей. При этом в продаже можно найти искусственные ели разной ценовой категории. Покупатели пока не торопятся приобретать пушистых красавиц домой, а больше прицениваются.
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