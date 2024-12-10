https://crimea.ria.ru/20241210/aksenov-naznachil-ministra-zhilpolitiki-kryma-1142510833.html
Аксенов назначил министра жилполитики Крыма
Аксенов назначил министра жилполитики Крыма - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Аксенов назначил министра жилполитики Крыма
Министром жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма назначен Никита Тарасов, ранее исполнявший обязанности руководителя данного... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T10:13
2024-12-10T10:13
2024-12-10T10:37
министерство жилищной политики и государственного строительного надзора крыма
никита тарасов
сергей аксенов
кадровые перестановки
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136799217_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02d0ead0ded62cbb372ef31ddbb731a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Министром жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма назначен Никита Тарасов, ранее исполнявший обязанности руководителя данного ведомства. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Никита Тарасов – уроженец Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство". В 2012-2018 работал на различных должностях в Выборгском районе Санкт-Петербурга и администрации Ленобласти.С сентября по декабрь 2018 года - начальник управления градостроительства и архитектуры Министерства строительства и архитектуры Крыма. С декабря 2018 года по февраль 2022 года - замминистра строительства и архитектуры Крыма.С февраля 2022 года – министр жилищной политики и государственного строительного надзора республики.Предыдущий состав правительства Крыма сложил полномочия 12 сентября в связи с переизбранием главы республики. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выбрали председателя Счетной палатыАксенов назначил министра промышленной политики КрымаВ Крыму назначили глав двух министерств
https://crimea.ria.ru/20240923/otstavki-i-naznacheniya-v-krymu---kto-zanyal-ministerskie-kresla-1140541927.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136799217_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61a5c5f7803452060c1ba9fdeafe0182.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство жилищной политики и государственного строительного надзора крыма, никита тарасов, сергей аксенов, кадровые перестановки, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма
Аксенов назначил министра жилполитики Крыма
Никита Тарасов назначен министром жилищной политики Крыма – указ Аксенова
10:13 10.12.2024 (обновлено: 10:37 10.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Министром жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма назначен Никита Тарасов, ранее исполнявший обязанности руководителя данного ведомства. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
"Назначить Тарасова Никиту Сергеевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", - говорится в документе.
Никита Тарасов – уроженец Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство". В 2012-2018 работал на различных должностях в Выборгском районе Санкт-Петербурга и администрации Ленобласти.
С сентября по декабрь 2018 года - начальник управления градостроительства и архитектуры Министерства строительства и архитектуры Крыма. С декабря 2018 года по февраль 2022 года - замминистра строительства и архитектуры Крыма.
С февраля 2022 года – министр жилищной политики и государственного строительного надзора республики.
Предыдущий состав правительства Крыма сложил полномочия 12 сентября в связи с переизбранием главы республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: