https://crimea.ria.ru/20241210/aksenov-naznachil-ministra-zhilpolitiki-kryma-1142510833.html

Аксенов назначил министра жилполитики Крыма

Аксенов назначил министра жилполитики Крыма - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Аксенов назначил министра жилполитики Крыма

Министром жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма назначен Никита Тарасов, ранее исполнявший обязанности руководителя данного... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T10:13

2024-12-10T10:13

2024-12-10T10:37

министерство жилищной политики и государственного строительного надзора крыма

никита тарасов

сергей аксенов

кадровые перестановки

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Министром жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма назначен Никита Тарасов, ранее исполнявший обязанности руководителя данного ведомства. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Никита Тарасов – уроженец Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство". В 2012-2018 работал на различных должностях в Выборгском районе Санкт-Петербурга и администрации Ленобласти.С сентября по декабрь 2018 года - начальник управления градостроительства и архитектуры Министерства строительства и архитектуры Крыма. С декабря 2018 года по февраль 2022 года - замминистра строительства и архитектуры Крыма.С февраля 2022 года – министр жилищной политики и государственного строительного надзора республики.Предыдущий состав правительства Крыма сложил полномочия 12 сентября в связи с переизбранием главы республики. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выбрали председателя Счетной палатыАксенов назначил министра промышленной политики КрымаВ Крыму назначили глав двух министерств

https://crimea.ria.ru/20240923/otstavki-i-naznacheniya-v-krymu---kto-zanyal-ministerskie-kresla-1140541927.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство жилищной политики и государственного строительного надзора крыма, никита тарасов, сергей аксенов, кадровые перестановки, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма