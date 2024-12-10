Рейтинг@Mail.ru
Аксенов назначил министра жилполитики Крыма - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241210/aksenov-naznachil-ministra-zhilpolitiki-kryma-1142510833.html
Аксенов назначил министра жилполитики Крыма
Аксенов назначил министра жилполитики Крыма - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Аксенов назначил министра жилполитики Крыма
Министром жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма назначен Никита Тарасов, ранее исполнявший обязанности руководителя данного... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T10:13
2024-12-10T10:37
министерство жилищной политики и государственного строительного надзора крыма
никита тарасов
сергей аксенов
кадровые перестановки
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136799217_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02d0ead0ded62cbb372ef31ddbb731a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Министром жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма назначен Никита Тарасов, ранее исполнявший обязанности руководителя данного ведомства. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Никита Тарасов – уроженец Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство". В 2012-2018 работал на различных должностях в Выборгском районе Санкт-Петербурга и администрации Ленобласти.С сентября по декабрь 2018 года - начальник управления градостроительства и архитектуры Министерства строительства и архитектуры Крыма. С декабря 2018 года по февраль 2022 года - замминистра строительства и архитектуры Крыма.С февраля 2022 года – министр жилищной политики и государственного строительного надзора республики.Предыдущий состав правительства Крыма сложил полномочия 12 сентября в связи с переизбранием главы республики. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выбрали председателя Счетной палатыАксенов назначил министра промышленной политики КрымаВ Крыму назначили глав двух министерств
https://crimea.ria.ru/20240923/otstavki-i-naznacheniya-v-krymu---kto-zanyal-ministerskie-kresla-1140541927.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136799217_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61a5c5f7803452060c1ba9fdeafe0182.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство жилищной политики и государственного строительного надзора крыма, никита тарасов, сергей аксенов, кадровые перестановки, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма
Аксенов назначил министра жилполитики Крыма

Никита Тарасов назначен министром жилищной политики Крыма – указ Аксенова

10:13 10.12.2024 (обновлено: 10:37 10.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинистр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов
Министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Министром жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма назначен Никита Тарасов, ранее исполнявший обязанности руководителя данного ведомства. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
"Назначить Тарасова Никиту Сергеевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", - говорится в документе.
Никита Тарасов – уроженец Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство". В 2012-2018 работал на различных должностях в Выборгском районе Санкт-Петербурга и администрации Ленобласти.
С сентября по декабрь 2018 года - начальник управления градостроительства и архитектуры Министерства строительства и архитектуры Крыма. С декабря 2018 года по февраль 2022 года - замминистра строительства и архитектуры Крыма.
С февраля 2022 года – министр жилищной политики и государственного строительного надзора республики.
Предыдущий состав правительства Крыма сложил полномочия 12 сентября в связи с переизбранием главы республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму выбрали председателя Счетной палаты
Аксенов назначил министра промышленной политики Крыма
В Крыму назначили глав двух министерств
Портфель - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
23 сентября, 13:10
Отставки и назначения в Крыму - кто занял министерские кресла
 
Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора КрымаНикита ТарасовСергей АксеновКадровые перестановкиКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:24Лукашенко подтвердил размещение ядерного оружия в Беларуси
13:20Три беспилотника уничтожили над Черным морем вблизи Крыма
13:15Верьте в чудеса: как создают волшебство в Крыму
13:04Иностранные туристы мечтают побывать в Крыму на Новый год
12:57На прямую линию с Путиным поступило уже более 300 тысяч обращений
12:55Российские войска освободили населенный пункт Желтое в ДНР
12:47Когда закончится СВО
12:36Гибель управляющей "Тайгана": озвучены результаты расследования
12:12В Симферополе открылись елочные базары - обзор цен
12:02ЯМЭФ раскрыл главную тайну санкций Запада против России
11:53190 терактов предотвратили в России с начала года
11:39В Севастополе открыли рейд
11:35Подрядчик сорвал ремонт двух школ-интернатов в Крыму на 100 миллионов
11:11В Севастополе закрыли рейд
11:09Как идут переговоры с Украиной по обмену пленными
10:58Запорожской атомной электростанции 40 лет
10:51Предновогодняя клубника из Крыма произвела фурор на ЯМЭФ
10:28ВСУ атаковали военный аэродром в Саратовской области
10:22В Крыму к Новому году нарядят 12-метровый секвойядендрон
10:13Аксенов назначил министра жилполитики Крыма
Лента новостейМолния