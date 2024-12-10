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Какой сегодня праздник: 10 декабря - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Какой сегодня праздник: 10 декабря
Какой сегодня праздник: 10 декабря - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Какой сегодня праздник: 10 декабря
Сегодня во всем мире отмечают День прав человека и Международный день прав животных. А еще в воскресенье Всемирный день футбола. В 1848 году Луи Наполеона... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T00:00
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общество
праздники и памятные даты
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День прав человека и Международный день прав животных. А еще в воскресенье Всемирный день футбола. В 1848 году Луи Наполеона Бонапарта избрали первым президентом Французской республики, а в 1901-м состоялась первая церемония вручения Нобелевских премий.Что празднуют в миреВ 1950 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую все государства и заинтересованные организации установить 10 декабря каждого года в качестве Дня прав человека. Заинтересованных оказалось так много, что декларация о правах человека даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как документ, переведенный на 400 языков и диалектов. Кстати, граждане некоторых стран имеют совсем необычные права. Например, португальцам разрешают не приходить на работу, если на улице ненастье."А вот вам еще одна Декларация", – сказали через 50 лет в Международной лиге прав животных и учредили День защиты прав братьев наших меньших, который теперь тоже отмечают каждый год 10 декабря. В американском штате Оклахома приняли все это так близко к сердцу, что запретили строить рожицы собакам. Нарушителей ждет штраф или даже тюремное заключение.Большой праздник сегодня у любителей футбола – специальный Всемирный день, посвященный этой игре. Кстати, футбол официально запрещен в шести странах, включая Афганистан, Камбоджу и Гренландию.Еще сегодня можно отметить День сидения на окне, Мировой день зажженных свечей, Всемирный день хорового искусства. Именины у Бориса, Ивана, Всеволода, Якова, Дмитрия, Андрея.Знаменательные датыВ этот день в 1848 году Луи Наполеона Бонапарта избрали первым президентом Французской Республики. Тому самому Наполеону I, который самостоятельно провозгласил себя императором Франции, Луи приходился племянником. "Хочу как дядя", – подумал Луи, после чего совершил госпереворот и объявил себя императором Второй империи Наполеоном III (внимательный читатель заметил непоследовательную нумерацию Наполеонов, но тут все просто: был еще и Наполеон II, которого отстранили от власти в младенчестве).10 декабря 1901 года в Шведской Королевской академии наук в Стокгольме впервые состоялось вручение Нобелевских премий. Самая престижная научная награда в истории была вручена в области физики, химии, медицины и литературы. С тех пор церемония вручения Нобелевской премии всегда проводится 10 декабря. Кстати, средний размер премии составляет чуть больше миллиона долларов.Кто родился в этот день203 года назад родился русский поэт Николай Некрасов. Автор "Кому на Руси жить хорошо" никогда не любил собственные сочинения. А после критики одной из своих книг выкупил весь тираж и сжег.А еще в этот день в 1901 году на свет появился известный советский цирковой артист Михаил Румянцев, известный большинству как клоун Карандаш. Его неизменным спутником на арене была черная собака породы скотч-терьер по кличке Клякса. Зрители так привыкли к этому дуэту, что не воспринимали клоуна без собаки. Поэтому за всю карьеру Румянцеву пришлось сменить 13 Клякс.Также 10 декабря родились советский хоккейный и футбольный тренер Анатолий Тарасов, американский актер Майкл Кларк Дункан, российский актер Семен Стругачев.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
общество, праздники и памятные даты, в мире
Какой сегодня праздник: 10 декабря

Что празднуют в России и в мире 10 декабря

00:00 10.12.2024
 
© Фото: pixabayФутбол
Футбол
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День прав человека и Международный день прав животных. А еще в воскресенье Всемирный день футбола. В 1848 году Луи Наполеона Бонапарта избрали первым президентом Французской республики, а в 1901-м состоялась первая церемония вручения Нобелевских премий.

Что празднуют в мире

В 1950 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую все государства и заинтересованные организации установить 10 декабря каждого года в качестве Дня прав человека. Заинтересованных оказалось так много, что декларация о правах человека даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как документ, переведенный на 400 языков и диалектов. Кстати, граждане некоторых стран имеют совсем необычные права. Например, португальцам разрешают не приходить на работу, если на улице ненастье.
"А вот вам еще одна Декларация", – сказали через 50 лет в Международной лиге прав животных и учредили День защиты прав братьев наших меньших, который теперь тоже отмечают каждый год 10 декабря. В американском штате Оклахома приняли все это так близко к сердцу, что запретили строить рожицы собакам. Нарушителей ждет штраф или даже тюремное заключение.
Большой праздник сегодня у любителей футбола – специальный Всемирный день, посвященный этой игре. Кстати, футбол официально запрещен в шести странах, включая Афганистан, Камбоджу и Гренландию.
Еще сегодня можно отметить День сидения на окне, Мировой день зажженных свечей, Всемирный день хорового искусства. Именины у Бориса, Ивана, Всеволода, Якова, Дмитрия, Андрея.

Знаменательные даты

В этот день в 1848 году Луи Наполеона Бонапарта избрали первым президентом Французской Республики. Тому самому Наполеону I, который самостоятельно провозгласил себя императором Франции, Луи приходился племянником. "Хочу как дядя", – подумал Луи, после чего совершил госпереворот и объявил себя императором Второй империи Наполеоном III (внимательный читатель заметил непоследовательную нумерацию Наполеонов, но тут все просто: был еще и Наполеон II, которого отстранили от власти в младенчестве).
10 декабря 1901 года в Шведской Королевской академии наук в Стокгольме впервые состоялось вручение Нобелевских премий. Самая престижная научная награда в истории была вручена в области физики, химии, медицины и литературы. С тех пор церемония вручения Нобелевской премии всегда проводится 10 декабря. Кстати, средний размер премии составляет чуть больше миллиона долларов.

Кто родился в этот день

203 года назад родился русский поэт Николай Некрасов. Автор "Кому на Руси жить хорошо" никогда не любил собственные сочинения. А после критики одной из своих книг выкупил весь тираж и сжег.
А еще в этот день в 1901 году на свет появился известный советский цирковой артист Михаил Румянцев, известный большинству как клоун Карандаш. Его неизменным спутником на арене была черная собака породы скотч-терьер по кличке Клякса. Зрители так привыкли к этому дуэту, что не воспринимали клоуна без собаки. Поэтому за всю карьеру Румянцеву пришлось сменить 13 Клякс.
Также 10 декабря родились советский хоккейный и футбольный тренер Анатолий Тарасов, американский актер Майкл Кларк Дункан, российский актер Семен Стругачев.
 
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