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ВСУ дважды ударили по многоэтажке в Шебекино

ВСУ дважды ударили по многоэтажке в Шебекино - РИА Новости Крым, 09.12.2024

ВСУ дважды ударили по многоэтажке в Шебекино

Украинские боевики в понедельник дважды попытались атаковать многоэтажный дом в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T16:43

2024-12-09T16:43

2024-12-09T16:43

вячеслав гладков

белгородская область

новости

происшествия

шебекино (город в белгородской области)

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ,9 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики в понедельник дважды попытались атаковать многоэтажный дом в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В результате детонации дрона загорелась одна из квартир – пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания. В доме повреждено остекление. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал, подчеркнул глава региона.Все жители пострадавшего подъезда эвакуированы, четверо из них разместились в ПВР, остальные приняли решение остановиться у родственников. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.В субботу украинский дрон также атаковал многоэтажный дом в Шебекино.ВСУ каждый день наносят удары по Шебекино. В пятницу ВСУ дважды обстреляли город, в результате ранения получили четыре мирных жителя. Ударами повреждено восемь частных домов, на территории одного из них перебиты линия электропередачи и газопровод, а также поврежден один автомобиль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака БПЛА на автомобиль в Белгородской области: ранена женщинаВСУ атаковали Шебекино кассетными боеприпасамиПри атаке ВСУ на Шебекино ранены мирные жители

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2024

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вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, шебекино (город в белгородской области), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области