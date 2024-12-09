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ВСУ дважды ударили по многоэтажке в Шебекино - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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ВСУ дважды ударили по многоэтажке в Шебекино
ВСУ дважды ударили по многоэтажке в Шебекино - РИА Новости Крым, 09.12.2024
ВСУ дважды ударили по многоэтажке в Шебекино
Украинские боевики в понедельник дважды попытались атаковать многоэтажный дом в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T16:43
2024-12-09T16:43
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
шебекино (город в белгородской области)
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ,9 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики в понедельник дважды попытались атаковать многоэтажный дом в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В результате детонации дрона загорелась одна из квартир – пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания. В доме повреждено остекление. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал, подчеркнул глава региона.Все жители пострадавшего подъезда эвакуированы, четверо из них разместились в ПВР, остальные приняли решение остановиться у родственников. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.В субботу украинский дрон также атаковал многоэтажный дом в Шебекино.ВСУ каждый день наносят удары по Шебекино. В пятницу ВСУ дважды обстреляли город, в результате ранения получили четыре мирных жителя. Ударами повреждено восемь частных домов, на территории одного из них перебиты линия электропередачи и газопровод, а также поврежден один автомобиль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака БПЛА на автомобиль в Белгородской области: ранена женщинаВСУ атаковали Шебекино кассетными боеприпасамиПри атаке ВСУ на Шебекино ранены мирные жители
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
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РИА Новости Крым
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96
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, шебекино (город в белгородской области), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области
ВСУ дважды ударили по многоэтажке в Шебекино

ВСУ дважды ударили беспилотниками по многоэтажке в Шебекино

16:43 09.12.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ,9 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики в понедельник дважды попытались атаковать многоэтажный дом в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Многоквартирный дом в Шебекино подвергся вражеской атаке БПЛА. При попытке повторной атаки второй беспилотник был сбит на подлете к дому", – говорится в сообщении.

В результате детонации дрона загорелась одна из квартир – пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания. В доме повреждено остекление. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал, подчеркнул глава региона.
Все жители пострадавшего подъезда эвакуированы, четверо из них разместились в ПВР, остальные приняли решение остановиться у родственников. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.
В субботу украинский дрон также атаковал многоэтажный дом в Шебекино.
ВСУ каждый день наносят удары по Шебекино. В пятницу ВСУ дважды обстреляли город, в результате ранения получили четыре мирных жителя. Ударами повреждено восемь частных домов, на территории одного из них перебиты линия электропередачи и газопровод, а также поврежден один автомобиль.
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Вячеслав ГладковБелгородская областьНовостиПроисшествияШебекино (город в Белгородской области)Беспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы Белгородской области
 
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