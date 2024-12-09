https://crimea.ria.ru/20241209/v-sevastopole-otkrylsya-tsentr-podgotovki-volonterov-80-letiya-pobedy-1142502126.html

В Севастополе открылся центр подготовки волонтеров 80-летия Победы

В Севастополе открылся центр подготовки волонтеров 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 09.12.2024

В Севастополе открылся центр подготовки волонтеров 80-летия Победы

Центр подготовки волонтеров Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы открылся на базе Севастопольского государственного университета. Об этом... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T19:37

2024-12-09T19:37

2024-12-09T19:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Центр подготовки волонтеров Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы открылся на базе Севастопольского государственного университета. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Добровольцы будут сопровождать основные мероприятия, приуроченные к юбилею Победы. По словам губернатора, в первый же день работы в волонтерский центр поступило уже около 500 заявок от севастопольцев самых разных возрастов на участие в этой работе.Набор волонтеров продлится до конца 2025 года.В декабре центр по подготовке Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне также откроется в Симферополе, сообщила ранее исполнительный директор крымского регионального отделения движения "Волонтеры Победы" Мария Акуратова.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве презентовали логотип празднования 80-летия ПобедыОбеды спецнаZначения: в Крыму волонтеры придумали супер-еду для фронтаИз бизнесменов получаются лучшие волонтеры – маркетолог о помощи фронту

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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