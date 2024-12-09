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В Севастополе открылся центр подготовки волонтеров 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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В Севастополе открылся центр подготовки волонтеров 80-летия Победы
В Севастополе открылся центр подготовки волонтеров 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 09.12.2024
В Севастополе открылся центр подготовки волонтеров 80-летия Победы
Центр подготовки волонтеров Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы открылся на базе Севастопольского государственного университета. Об этом... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T19:37
2024-12-09T19:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Центр подготовки волонтеров Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы открылся на базе Севастопольского государственного университета. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Добровольцы будут сопровождать основные мероприятия, приуроченные к юбилею Победы. По словам губернатора, в первый же день работы в волонтерский центр поступило уже около 500 заявок от севастопольцев самых разных возрастов на участие в этой работе.Набор волонтеров продлится до конца 2025 года.В декабре центр по подготовке Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне также откроется в Симферополе, сообщила ранее исполнительный директор крымского регионального отделения движения "Волонтеры Победы" Мария Акуратова.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве презентовали логотип празднования 80-летия ПобедыОбеды спецнаZначения: в Крыму волонтеры придумали супер-еду для фронтаИз бизнесменов получаются лучшие волонтеры – маркетолог о помощи фронту
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РИА Новости Крым
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севастополь, 80 лет победы, новости, история, память, волонтеры победы, волонтеры
В Севастополе открылся центр подготовки волонтеров 80-летия Победы

В Севастополе начал работу центр подготовки волонтерского корпуса 80-летия Победы

19:37 09.12.2024 (обновлено: 19:38 09.12.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе открылся центр подготовки волонтеров 80-летия Победы
В Севастополе открылся центр подготовки волонтеров 80-летия Победы
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Центр подготовки волонтеров Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы открылся на базе Севастопольского государственного университета. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Открытие центра перед 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне – важнейшее для нас событие. По сути, мы создаем кузницу памяти, где будут коваться новые поколения хранителей истории, людей, готовых не только помнить, но и активно участвовать в сохранении и передаче бесценного наследия", – говорится в сообщении.

Добровольцы будут сопровождать основные мероприятия, приуроченные к юбилею Победы. По словам губернатора, в первый же день работы в волонтерский центр поступило уже около 500 заявок от севастопольцев самых разных возрастов на участие в этой работе.
Набор волонтеров продлится до конца 2025 года.
В декабре центр по подготовке Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне также откроется в Симферополе, сообщила ранее исполнительный директор крымского регионального отделения движения "Волонтеры Победы" Мария Акуратова.
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