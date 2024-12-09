https://crimea.ria.ru/20241209/v-sevastopole-chinovnik-ot-zdravookhraneniya-obmanul-byudzhet-na-15-mln-1142486176.html

В Севастополе чиновник от здравоохранения обманул бюджет на 15 млн

В Севастополе чиновник от здравоохранения обманул бюджет на 15 млн - РИА Новости Крым, 09.12.2024

В Севастополе чиновник от здравоохранения обманул бюджет на 15 млн

Сотрудник Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) Севастополя и коммерческий директор частного предприятия обманули городской бюджет на 15 млн... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T12:05

2024-12-09T12:05

2024-12-09T12:05

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Сотрудник Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) Севастополя и коммерческий директор частного предприятия обманули городской бюджет на 15 млн на госзакупках. Об этом сообщает пресс-служа городской прокуратуры.По данным правоохранителей, экс-глава отдела мониторинга медицинского оборудования МИАЦ в ноябре 2019 года организовал аукцион на поставку патологоанатомических столов по завышенной цене, способствуя победе определенной коммерческой организации. Бывший коммерческий директор этой организации выступила пособницей.Ка уточняет пресс-служба Следкома по Крыма и Севастополю, ущерб бюджету города составил 15 млн рублей. Преступление выявили сотрудники ФСБ, сейчас расследование завершено. Приговор по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и о пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями вынес Гагаринский районный суд Севастополя.Кроме того, суд удовлетворил иск правительства Севастополя о взыскании материального ущерба. Арест, наложенный в ходе предварительного расследования на транспортные средства, земельный участок и другое имущество обвиняемых, оставлен в силе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера на госзакупках: СК возбудил дело о многомилионном мошенничествеЗамглавы депздрава Севастополя наживался на "ковидных" закупкахГлава севастопольского "Горсвета" уволен за нарушения при госзакупках

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, приговор, закон и право, прокуратура города севастополя, новости крыма, крым