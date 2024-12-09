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В Севастополе чиновник от здравоохранения обманул бюджет на 15 млн - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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В Севастополе чиновник от здравоохранения обманул бюджет на 15 млн
В Севастополе чиновник от здравоохранения обманул бюджет на 15 млн - РИА Новости Крым, 09.12.2024
В Севастополе чиновник от здравоохранения обманул бюджет на 15 млн
Сотрудник Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) Севастополя и коммерческий директор частного предприятия обманули городской бюджет на 15 млн... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T12:05
2024-12-09T12:05
севастополь
приговор
закон и право
прокуратура города севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Сотрудник Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) Севастополя и коммерческий директор частного предприятия обманули городской бюджет на 15 млн на госзакупках. Об этом сообщает пресс-служа городской прокуратуры.По данным правоохранителей, экс-глава отдела мониторинга медицинского оборудования МИАЦ в ноябре 2019 года организовал аукцион на поставку патологоанатомических столов по завышенной цене, способствуя победе определенной коммерческой организации. Бывший коммерческий директор этой организации выступила пособницей.Ка уточняет пресс-служба Следкома по Крыма и Севастополю, ущерб бюджету города составил 15 млн рублей. Преступление выявили сотрудники ФСБ, сейчас расследование завершено. Приговор по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и о пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями вынес Гагаринский районный суд Севастополя.Кроме того, суд удовлетворил иск правительства Севастополя о взыскании материального ущерба. Арест, наложенный в ходе предварительного расследования на транспортные средства, земельный участок и другое имущество обвиняемых, оставлен в силе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера на госзакупках: СК возбудил дело о многомилионном мошенничествеЗамглавы депздрава Севастополя наживался на "ковидных" закупкахГлава севастопольского "Горсвета" уволен за нарушения при госзакупках
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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60
севастополь, приговор, закон и право, прокуратура города севастополя, новости крыма, крым
В Севастополе чиновник от здравоохранения обманул бюджет на 15 млн

В Севастополе сотрудник медцентра с сообщницей обманули бюджет на 15 млн на госзакупках

12:05 09.12.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Сотрудник Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) Севастополя и коммерческий директор частного предприятия обманули городской бюджет на 15 млн на госзакупках. Об этом сообщает пресс-служа городской прокуратуры.
По данным правоохранителей, экс-глава отдела мониторинга медицинского оборудования МИАЦ в ноябре 2019 года организовал аукцион на поставку патологоанатомических столов по завышенной цене, способствуя победе определенной коммерческой организации. Бывший коммерческий директор этой организации выступила пособницей.
"Несмотря на предпринятую попытку ограничить конкуренцию, виновным не удалось заключить договор с желаемым поставщиком. Аукцион выиграла другая фирма. После исполнения контракта подсудимые отказывались принять у нее товар, но подрядчик обратился в суд и добился полной оплаты", - сказано в сообщении.
Ка уточняет пресс-служба Следкома по Крыма и Севастополю, ущерб бюджету города составил 15 млн рублей. Преступление выявили сотрудники ФСБ, сейчас расследование завершено. Приговор по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и о пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями вынес Гагаринский районный суд Севастополя.
"Приговором суда бывшему начальнику отдела за злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, бывшему коммерческому директору частного предприятия за пособничество - 4,5 года лишения свободы. Отбывать наказание соучастники будут в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении Следкома.
Кроме того, суд удовлетворил иск правительства Севастополя о взыскании материального ущерба. Арест, наложенный в ходе предварительного расследования на транспортные средства, земельный участок и другое имущество обвиняемых, оставлен в силе.
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