https://crimea.ria.ru/20241209/tsifrovuyu-valyutu-khotyat-priznat-imuschestvom-1142483235.html

Цифровую валюту хотят признать имуществом

Цифровую валюту хотят признать имуществом - РИА Новости Крым, 09.12.2024

Цифровую валюту хотят признать имуществом

Следственный комитет России разработал проект закона, которым цифровая валюта признается имуществом, а также определяется порядок конфискации. Об этом сообщил в РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T08:49

2024-12-09T08:49

2024-12-09T08:49

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

цифровой рубль

закон и право

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет России разработал проект закона, которым цифровая валюта признается имуществом, а также определяется порядок конфискации. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."В текущем году сотрудниками ведомства разработан проект федерального закона о внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, согласно которому цифровая валюта признается имуществом для целей уголовного закона, определяется порядок конфискации, признания вещественными доказательствами и наложения ареста на данное имущество, а также перечисляются особенности изъятия цифровой валюты при производстве следственных действий", - сказал он.Глава ведомства добавил, что сейчас законопроект находится на рассмотрении в правительстве Российской Федерации.Еще в 2020 году Бастрыкин заявлял, что признание цифровой валюты имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства является необходимым условием расследования уголовных дел, по которым цифровая валюта выступает, например, предметом взятки или хищения.В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации в России майнинга криптовалют. Законом закрепляется порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Законный майнинг и переводы без комиссий: что ждет россиян в ноябреКрипта "в законе" – что реально изменит легализация майнингаПоможет ли легализация майнинга "крипты" обойти санкции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, цифровой рубль, закон и право, новости, россия