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Цифровую валюту хотят признать имуществом - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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Цифровую валюту хотят признать имуществом
Цифровую валюту хотят признать имуществом - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Цифровую валюту хотят признать имуществом
Следственный комитет России разработал проект закона, которым цифровая валюта признается имуществом, а также определяется порядок конфискации. Об этом сообщил в РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T08:49
2024-12-09T08:49
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
цифровой рубль
закон и право
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет России разработал проект закона, которым цифровая валюта признается имуществом, а также определяется порядок конфискации. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."В текущем году сотрудниками ведомства разработан проект федерального закона о внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, согласно которому цифровая валюта признается имуществом для целей уголовного закона, определяется порядок конфискации, признания вещественными доказательствами и наложения ареста на данное имущество, а также перечисляются особенности изъятия цифровой валюты при производстве следственных действий", - сказал он.Глава ведомства добавил, что сейчас законопроект находится на рассмотрении в правительстве Российской Федерации.Еще в 2020 году Бастрыкин заявлял, что признание цифровой валюты имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства является необходимым условием расследования уголовных дел, по которым цифровая валюта выступает, например, предметом взятки или хищения.В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации в России майнинга криптовалют. Законом закрепляется порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Законный майнинг и переводы без комиссий: что ждет россиян в ноябреКрипта "в законе" – что реально изменит легализация майнингаПоможет ли легализация майнинга "крипты" обойти санкции
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, цифровой рубль, закон и право, новости, россия
Цифровую валюту хотят признать имуществом

СК разработал проект закона о признании цифровой валюты имуществом – Бастрыкин

08:49 09.12.2024
 
© СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет России разработал проект закона, которым цифровая валюта признается имуществом, а также определяется порядок конфискации. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"В текущем году сотрудниками ведомства разработан проект федерального закона о внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, согласно которому цифровая валюта признается имуществом для целей уголовного закона, определяется порядок конфискации, признания вещественными доказательствами и наложения ареста на данное имущество, а также перечисляются особенности изъятия цифровой валюты при производстве следственных действий", - сказал он.
Глава ведомства добавил, что сейчас законопроект находится на рассмотрении в правительстве Российской Федерации.
Еще в 2020 году Бастрыкин заявлял, что признание цифровой валюты имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства является необходимым условием расследования уголовных дел, по которым цифровая валюта выступает, например, предметом взятки или хищения.
В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации в России майнинга криптовалют. Законом закрепляется порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинЦифровой рубльЗакон и правоНовостиРоссия
 
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