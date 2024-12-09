https://crimea.ria.ru/20241209/skorostnaya-magistral-ot-kryma-do-pitera-v-gosdume-otsenili-stroitelstvo-1142449901.html

Скоростная магистраль от Крыма до Питера: в Госдуме оценили строительство

Скоростная магистраль от Крыма до Питера: в Госдуме оценили строительство - РИА Новости Крым, 09.12.2024

Скоростная магистраль от Крыма до Питера: в Госдуме оценили строительство

От станицы Динская до Тамани завершается строительство трассы, которая соединит трассу "Таврида" с трассой "Дон", а Симферополь с Санкт-Петербургом. Об этом в... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T07:37

2024-12-09T07:37

2024-12-09T07:37

радио "спутник в крыму"

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Завершается строительство трассы от Крыма до Санкт-Петербурга Завершается строительство трассы от Крыма до Санкт-Петербурга audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. От станицы Динская до Тамани завершается строительство трассы, которая соединит трассу "Таврида" с трассой "Дон", а Симферополь с Санкт-Петербургом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы ФС РФ Леонид Ивлев.Он напомнил, что это будет современная четырехполосная дорога без светофоров, которая, как заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, планируется к запуску в конце 2024 года.Ранее глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Анатолий Цуркин рассказал о своих впечатлениях от увиденного на участке по строительству трассы Р-280 "Новороссия" от Джанкоя до Симферополя и предположил, в какие сроки работы здесь могут быть завершены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыВ Симферополе откроют "охоту" на нетрезвых водителейРемонт автомобилей по ОСАГО б/у запчастями: эксперт оценил инициативу

https://crimea.ria.ru/20241114/1290-km-dorog-budet-otremontirovano-i-postroeno-v-krymu-za-pyat-let-1141849399.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид ивлев, новости, новости крыма, крым, краснодарский край, логистика, транспорт