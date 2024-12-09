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Скоростная магистраль от Крыма до Питера: в Госдуме оценили строительство - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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Скоростная магистраль от Крыма до Питера: в Госдуме оценили строительство
Скоростная магистраль от Крыма до Питера: в Госдуме оценили строительство - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Скоростная магистраль от Крыма до Питера: в Госдуме оценили строительство
От станицы Динская до Тамани завершается строительство трассы, которая соединит трассу "Таврида" с трассой "Дон", а Симферополь с Санкт-Петербургом. Об этом в... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T07:37
2024-12-09T07:37
радио "спутник в крыму"
леонид ивлев
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Завершается строительство трассы от Крыма до Санкт-Петербурга
Завершается строительство трассы от Крыма до Санкт-Петербурга
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. От станицы Динская до Тамани завершается строительство трассы, которая соединит трассу "Таврида" с трассой "Дон", а Симферополь с Санкт-Петербургом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы ФС РФ Леонид Ивлев.Он напомнил, что это будет современная четырехполосная дорога без светофоров, которая, как заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, планируется к запуску в конце 2024 года.Ранее глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Анатолий Цуркин рассказал о своих впечатлениях от увиденного на участке по строительству трассы Р-280 "Новороссия" от Джанкоя до Симферополя и предположил, в какие сроки работы здесь могут быть завершены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыВ Симферополе откроют "охоту" на нетрезвых водителейРемонт автомобилей по ОСАГО б/у запчастями: эксперт оценил инициативу
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Новости
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РИА Новости Крым
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леонид ивлев, новости, новости крыма, крым, краснодарский край, логистика, транспорт
Скоростная магистраль от Крыма до Питера: в Госдуме оценили строительство

Завершается строительство трассы от Крыма до Санкт-Петербурга

07:37 09.12.2024
 
© Пресс-служба ВАДТрасса "Таврида"
Трасса Таврида
© Пресс-служба ВАД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. От станицы Динская до Тамани завершается строительство трассы, которая соединит трассу "Таврида" с трассой "Дон", а Симферополь с Санкт-Петербургом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы ФС РФ Леонид Ивлев.
Завершается строительство трассы от Крыма до Санкт-Петербурга
07:37
"Я ехал на поезде в Крым и наблюдал, какая колоссальная работа ведется в Краснодарском крае. Где-то от станицы Динская до Тамани завершается строительство трассы, которая соединит "Тавриду" с трассой "Дон", – сказал Ивлев.
Он напомнил, что это будет современная четырехполосная дорога без светофоров, которая, как заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, планируется к запуску в конце 2024 года.
"Только представьте себе: от Симферополя по "Тавриде", трассам "Дон" и "Нева" можно будет доехать без светофоров до Санкт-Петербурга. Это все делается для россиян, для крымчан", – сказал парламентарий.
Ранее глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Анатолий Цуркин рассказал о своих впечатлениях от увиденного на участке по строительству трассы Р-280 "Новороссия" от Джанкоя до Симферополя и предположил, в какие сроки работы здесь могут быть завершены.
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