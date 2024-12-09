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СК расследует дело экс-министра МЧС Крыма

СК расследует дело экс-министра МЧС Крыма - РИА Новости Крым, 09.12.2024

СК расследует дело экс-министра МЧС Крыма

Следственный комитет продолжает расследование дела бывшего министра чрезвычайных ситуаций Крыма, в следующем году дело будет направлено в суд. Об этом этом РИА... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T13:48

2024-12-09T13:48

2024-12-09T13:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет продолжает расследование дела бывшего министра чрезвычайных ситуаций Крыма, в следующем году дело будет направлено в суд. Об этом этом РИА Новости Крым рассказал первый заместитель руководителя Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю полковник юстиции Евгений Руднев.Он отметил, что преступление было выявлено в том числе оперативными сотрудниками Федеральной службы безопасности."Мы совместно сейчас отрабатываем в том числе иные эпизоды преступной деятельности не только его, но и его помощника", - добавил Руднев.Замглавы ведомства также добавил, что установлены сроки расследования.В сентябре бывший министр чрезвычайных ситуаций Крыма был арестован судом на два месяца. Киевский районный суд Симферополя заключал бывшего чиновника под стражу до 9 ноября. По информации пресс-службы суда, ему грозит до 10 лет лишения свободы.По информации суда, уголовные дела в отношении бывшего крымского чиновника возбуждены за нарушение требований по защите государственной тайны, а также за превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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