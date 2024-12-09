https://crimea.ria.ru/20241209/reshenie-putina-po-asadu-i-razoblachenie-seti-koll-tsentrov-glavnoe-za-den-1142502739.html

Решение Путина по Асаду и разоблачение сети колл-центров: главное за день

Решение Путина по Асаду и разоблачение сети колл-центров: главное за день - РИА Новости Крым, 09.12.2024

Решение Путина по Асаду и разоблачение сети колл-центров: главное за день

Президент России Владимир Путин назвал героев СВО настоящей элитой России. Владимир Зеленский пообещал позвонить президенту США Джо Байдену и попросить у него... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T22:43

2024-12-09T22:43

2024-12-09T22:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал героев СВО настоящей элитой России. Владимир Зеленский пообещал позвонить президенту США Джо Байдену и попросить у него приглашение в НАТО для Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о предоставление убежища для ушедшего в отставку президента Сирии Башара Асада принимал лично российский лидер Владимир Путин. ФСБ раскрыла международную сеть мошеннических колл-центров, работавших в интересах экс-министра обороны Грузии. Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных. В Турции разбился военный вертолет – четверо погибли.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Настоящая элита РоссииПрезидент РФ Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца вручил медали "Золотая Звезда" Героям России. В ходе церемонии глава государства подчеркнул, что власть в России будет и впредь опираться на ветеранов специальной военной операции, поскольку именно они являются подлинной элитой страны.Путин отметил, что участниками специальной программы подготовки "Время героев" уже являются более 60 кавалеров Ордена мужества и 21 Герой России.Президент также указал, что мужество и решимость российских воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции, не оставляет никаких сомнений никому в том, что Россия победит.Обещание ЗеленскогоВладимир Зеленский заявил, что планирует позвонить президенту США Джо Байдену и поднять вопрос о приглашении Украины в НАТО.По словам главы киевского режима, обсуждать это с избранным президентом Дональдом Трампом нет смысла.Он констатировал, что стать членом Североатлантического альянса Украина пока не может, но до тех пор желает получить приглашение, а также дальнобойные ракетные системы, включая ATACMS, Taurus и Storm Shadow.Убежище для АсадаРешение о предоставлении убежища ушедшему в отставку президенту Сирии Башару Асаду и его семье принял лично президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По его словам, подобные решения без главы государства приниматься не могут. В то же время Песков добавил, что в официальном графике Путина встречи с Асадом нет.Раскрытие сети мошеннических колл-центровФСБ раскрыла международную сеть мошеннических колл-центров, от деятельности которой пострадали около 100 тысяч человек в 50 странах.Колл-центры работали в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили, который на данный момент скрывается в Лондоне.Колл-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества. Под видом совершения инвестиционных сделок оно занималось массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других. Доходы от противоправной деятельности достигали 1 миллиона долларов в день.Правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров.Передача Украине тел военнопленныхРоссия передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области в январе этого года, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Обмены телами погибших в ходе спецоперации между Россией и Украиной продолжаются и остаются одной из центральных гуманитарных тем, добавила омбудсмен.Крушение военного вертолета в ТурцииВ Турции разбился военный вертолет, жертвами крушения стали четверо военных. Авиакатастрофа произошла в понедельник в провинции Ыспарта на юге страны.Губернатор Абдуллах Эрин сообщил, что военный вертолет выполнял учебный полет и потерпел крушение в районе Кечиборлу возле АЗС.По данным властей, в вертолете находились пять человек.

https://crimea.ria.ru/20241209/putin-priglasil-voinskie-raschety-stran-odkb-na-parad-9-maya-v-moskve-1142496713.html

https://crimea.ria.ru/20241209/proschalnyy-podarok-reshitsya-li-bayden-priglasit-ukrainu-v-nato-1142495113.html

https://crimea.ria.ru/20241209/sokhranit-li-rossiya-voennoe-prisutstvie-v-sirii---otvet-kremlya-1142487384.html

https://crimea.ria.ru/20241209/sk-predlozhil-konfiskovyvat-poluchennoe-pri-moshennichestve-imuschestvo-1142482786.html

https://crimea.ria.ru/20241209/dvoe-zhiteley-donetska-postradali-pri-vzryve-avtomobilya-v-tsentre-goroda-1142484617.html

https://crimea.ria.ru/20241209/pozhar-v-shakhte-na-kuzbasse---chto-izvestno-1142482031.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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