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Приговор экс-мэру Феодосии и королева хризантем: главное за день в Крыму - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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Приговор экс-мэру Феодосии и королева хризантем: главное за день в Крыму
Приговор экс-мэру Феодосии и королева хризантем: главное за день в Крыму - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Приговор экс-мэру Феодосии и королева хризантем: главное за день в Крыму
Бывший глава администрации Феодосии получил 8 лет строгого режима за должностные преступления. 33-летнего крымчанина приговорили к 15 годам колонии за... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T22:03
2024-12-09T22:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Бывший глава администрации Феодосии получил 8 лет строгого режима за должностные преступления. 33-летнего крымчанина приговорили к 15 годам колонии за госизмену. В Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупции. Дорогу от Симферополя до границы с Херсонской областью отремонтируют за 293 млн рублей. В Севастополе начал работу центр подготовки волонтерского корпуса 80-летия Победы. В Никитском ботаническом саду в Крыму выбрали королеву и принцессу балла хризантем.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Срок для экс-мэра ФеодосииБывшего главу администрации Феодосии приговорили к 8 годам колонии строгого режима за должностные и коррупционные преступления.По данным следствия, чиновник передал в собственность своей сожительнице дом, который местный житель хотел предоставить многодетной семье беженцев из новых регионов РФ. Кроме того, за взятку в 100 тысяч рублей он прекратил проверку в отношении местного предпринимателя, а также занимался земельными махинациями, нанеся бюджету города ущерб в размере 72 миллиона рублей.Наказание за госизменуВерховный суд Крыма Суд приговорил 33-летнего жителя Симферопольского района к 15 годам колонии строгого режима за госизмену.Мужчина собрал и передал министерству обороны Украины сведения о передвижении колонны военной техники Вооруженных сил России по автодороге "Таврида" и о строящемся военном объекте.Действия злоумышленника пресекли сотрудники ФСБ.Уголовные дела о коррупцииВ этом году количество возбужденных дел коррупционной направленности в Крыму и Севастополе выросло почти на 30%, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым первый заместитель руководителя Главного следственного управления по республике и городу Севастополю, полковник юстиции Евгений Руднев.По его словам, за этот период возбуждено 416 уголовных дел. При этом в суд направлено 247 коррупционных уголовных дел, это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма ущерба по оконченным делам превысила 256 миллонов рублей. Также было возмещено более 225 миллионов рублей.Ремонт дороги в КрымуНа ремонт дороги от Симферополя до Красноперекопска и границы с Херсонской областью потратят около 293 миллионов рублей.Согласно распоряжению главы республики Сергея Аксенова, единственным подрядчиком определено госпредприятие "Крымавтодор".Предельный срок, на который заключается контракт – 30 декабря 2024 года.Центр волонтеров Победы в СевастополеНа базе Севастопольского государственного университета начал работу Центр подготовки волонтеров Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы.Добровольцы будут сопровождать основные мероприятия, приуроченные к юбилею Победы. По словам губернатора Михаила Развожаева, в первый же день работы в волонтерский центр поступило уже около 500 заявок от севастопольцев самых разных возрастов на участие в этой работе.Набор волонтеров продлится до конца 2025 года.Бал хризантем в Никитском ботсадуВ Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма традиционно выбрали королеву и принцессу балла хризантем. Королевой бала "Осень в танце хризантем" стал сорт с названием "Сон в облаках". Принцесса 2024 года – сорт "Героям Донбасса".Как пояснили в руководстве ботсада, сорт хризантемы "Героям Донбасса" с пронзительно-красными цветками символизирует нашу память обо всех, кто защищает Россию, спасает жизни людей, приближая мирную жизнь на Донбассе.
https://crimea.ria.ru/20241209/v-sevastopole-chinovnik-ot-zdravookhraneniya-obmanul-byudzhet-na-15-mln-1142486176.html
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главное за день, новости крыма, крым, риа новости крым
Приговор экс-мэру Феодосии и королева хризантем: главное за день в Крыму

Срок для экс-мэра Феодосии и центр волонтеров в Севастополе: главное за день в Крыму

22:03 09.12.2024 (обновлено: 22:22 09.12.2024)
 
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Ограждение из колючей проволоки - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Бывший глава администрации Феодосии получил 8 лет строгого режима за должностные преступления. 33-летнего крымчанина приговорили к 15 годам колонии за госизмену. В Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупции. Дорогу от Симферополя до границы с Херсонской областью отремонтируют за 293 млн рублей. В Севастополе начал работу центр подготовки волонтерского корпуса 80-летия Победы. В Никитском ботаническом саду в Крыму выбрали королеву и принцессу балла хризантем.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Срок для экс-мэра Феодосии

Бывшего главу администрации Феодосии приговорили к 8 годам колонии строгого режима за должностные и коррупционные преступления.
По данным следствия, чиновник передал в собственность своей сожительнице дом, который местный житель хотел предоставить многодетной семье беженцев из новых регионов РФ. Кроме того, за взятку в 100 тысяч рублей он прекратил проверку в отношении местного предпринимателя, а также занимался земельными махинациями, нанеся бюджету города ущерб в размере 72 миллиона рублей.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Вчера, 12:05
В Севастополе чиновник от здравоохранения обманул бюджет на 15 млн

Наказание за госизмену

Верховный суд Крыма Суд приговорил 33-летнего жителя Симферопольского района к 15 годам колонии строгого режима за госизмену.
Мужчина собрал и передал министерству обороны Украины сведения о передвижении колонны военной техники Вооруженных сил России по автодороге "Таврида" и о строящемся военном объекте.
Действия злоумышленника пресекли сотрудники ФСБ.
Следственный комитет. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Вчера, 13:48
СК расследует дело экс-министра МЧС Крыма

Уголовные дела о коррупции

В этом году количество возбужденных дел коррупционной направленности в Крыму и Севастополе выросло почти на 30%, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым первый заместитель руководителя Главного следственного управления по республике и городу Севастополю, полковник юстиции Евгений Руднев.
По его словам, за этот период возбуждено 416 уголовных дел. При этом в суд направлено 247 коррупционных уголовных дел, это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма ущерба по оконченным делам превысила 256 миллонов рублей. Также было возмещено более 225 миллионов рублей.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Вчера, 16:21
Штрафы за взяточничество могут достигать 70-кратных размеров

Ремонт дороги в Крыму

На ремонт дороги от Симферополя до Красноперекопска и границы с Херсонской областью потратят около 293 миллионов рублей.
Согласно распоряжению главы республики Сергея Аксенова, единственным подрядчиком определено госпредприятие "Крымавтодор".
Предельный срок, на который заключается контракт – 30 декабря 2024 года.
Трасса Таврида
Вчера, 07:37Радио "Спутник в Крыму"
Скоростная магистраль от Крыма до Питера: в Госдуме оценили строительство

Центр волонтеров Победы в Севастополе

На базе Севастопольского государственного университета начал работу Центр подготовки волонтеров Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы.
Добровольцы будут сопровождать основные мероприятия, приуроченные к юбилею Победы. По словам губернатора Михаила Развожаева, в первый же день работы в волонтерский центр поступило уже около 500 заявок от севастопольцев самых разных возрастов на участие в этой работе.
Набор волонтеров продлится до конца 2025 года.
Медаль Героя России
Вчера, 14:35
Аксенов: подвиги Героев России – нравственный ориентир для молодежи

Бал хризантем в Никитском ботсаду

В Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма традиционно выбрали королеву и принцессу балла хризантем. Королевой бала "Осень в танце хризантем" стал сорт с названием "Сон в облаках". Принцесса 2024 года – сорт "Героям Донбасса".
Как пояснили в руководстве ботсада, сорт хризантемы "Героям Донбасса" с пронзительно-красными цветками символизирует нашу память обо всех, кто защищает Россию, спасает жизни людей, приближая мирную жизнь на Донбассе.
В Госдуме открылась фотовыставка Артек – сто лет детского счастья
Вчера, 22:22
В Госдуме открылась выставка в честь 100-летия "Артека"
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Очень сильные дожди и туман: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 10 декабря
22:43Решение Путина по Асаду и разоблачение сети колл-центров: главное за день
22:22В Госдуме открылась выставка в честь 100-летия "Артека"
22:03Приговор экс-мэру Феодосии и королева хризантем: главное за день в Крыму
21:43Квартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в Крыму
21:16Женщину с оптовой партией наркотиков задержали в Краснодаре
20:47Быстрые и меткие: в Саках заработала фиджитал-площадка для маломобильных
20:14В Севастополе простились с гвардии лейтенантом Дмитрием Кистиным
19:51При очередном ударе ВСУ по Белгородской области ранены мирные жители
19:37В Севастополе открылся центр подготовки волонтеров 80-летия Победы
19:24Прощальный подарок: решится ли Байден пригласить Украину в НАТО
18:53Путин: важно обеспечить технологическое лидерство ОДКБ в оборонной сфере
18:38В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтируют за 293 млн рублей
18:22Взаимодействие в ОДКБ выстраивается в духе союзничества – Путин
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17:05В России создан совет по демографической и семейной политике
16:43ВСУ дважды ударили по многоэтажке в Шебекино
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