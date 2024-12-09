https://crimea.ria.ru/20241209/prigovor-eks-meru-feodosii-i-koroleva-khrizantem-glavnoe-za-den-v-krymu-1142503949.html

Приговор экс-мэру Феодосии и королева хризантем: главное за день в Крыму

Приговор экс-мэру Феодосии и королева хризантем: главное за день в Крыму - РИА Новости Крым, 09.12.2024

Приговор экс-мэру Феодосии и королева хризантем: главное за день в Крыму

Бывший глава администрации Феодосии получил 8 лет строгого режима за должностные преступления. 33-летнего крымчанина приговорили к 15 годам колонии за... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T22:03

2024-12-09T22:03

2024-12-09T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Бывший глава администрации Феодосии получил 8 лет строгого режима за должностные преступления. 33-летнего крымчанина приговорили к 15 годам колонии за госизмену. В Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупции. Дорогу от Симферополя до границы с Херсонской областью отремонтируют за 293 млн рублей. В Севастополе начал работу центр подготовки волонтерского корпуса 80-летия Победы. В Никитском ботаническом саду в Крыму выбрали королеву и принцессу балла хризантем.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Срок для экс-мэра ФеодосииБывшего главу администрации Феодосии приговорили к 8 годам колонии строгого режима за должностные и коррупционные преступления.По данным следствия, чиновник передал в собственность своей сожительнице дом, который местный житель хотел предоставить многодетной семье беженцев из новых регионов РФ. Кроме того, за взятку в 100 тысяч рублей он прекратил проверку в отношении местного предпринимателя, а также занимался земельными махинациями, нанеся бюджету города ущерб в размере 72 миллиона рублей.Наказание за госизменуВерховный суд Крыма Суд приговорил 33-летнего жителя Симферопольского района к 15 годам колонии строгого режима за госизмену.Мужчина собрал и передал министерству обороны Украины сведения о передвижении колонны военной техники Вооруженных сил России по автодороге "Таврида" и о строящемся военном объекте.Действия злоумышленника пресекли сотрудники ФСБ.Уголовные дела о коррупцииВ этом году количество возбужденных дел коррупционной направленности в Крыму и Севастополе выросло почти на 30%, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым первый заместитель руководителя Главного следственного управления по республике и городу Севастополю, полковник юстиции Евгений Руднев.По его словам, за этот период возбуждено 416 уголовных дел. При этом в суд направлено 247 коррупционных уголовных дел, это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма ущерба по оконченным делам превысила 256 миллонов рублей. Также было возмещено более 225 миллионов рублей.Ремонт дороги в КрымуНа ремонт дороги от Симферополя до Красноперекопска и границы с Херсонской областью потратят около 293 миллионов рублей.Согласно распоряжению главы республики Сергея Аксенова, единственным подрядчиком определено госпредприятие "Крымавтодор".Предельный срок, на который заключается контракт – 30 декабря 2024 года.Центр волонтеров Победы в СевастополеНа базе Севастопольского государственного университета начал работу Центр подготовки волонтеров Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы.Добровольцы будут сопровождать основные мероприятия, приуроченные к юбилею Победы. По словам губернатора Михаила Развожаева, в первый же день работы в волонтерский центр поступило уже около 500 заявок от севастопольцев самых разных возрастов на участие в этой работе.Набор волонтеров продлится до конца 2025 года.Бал хризантем в Никитском ботсадуВ Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма традиционно выбрали королеву и принцессу балла хризантем. Королевой бала "Осень в танце хризантем" стал сорт с названием "Сон в облаках". Принцесса 2024 года – сорт "Героям Донбасса".Как пояснили в руководстве ботсада, сорт хризантемы "Героям Донбасса" с пронзительно-красными цветками символизирует нашу память обо всех, кто защищает Россию, спасает жизни людей, приближая мирную жизнь на Донбассе.

https://crimea.ria.ru/20241209/v-sevastopole-chinovnik-ot-zdravookhraneniya-obmanul-byudzhet-na-15-mln-1142486176.html

https://crimea.ria.ru/20241209/sk-rassleduet-delo-eks-ministra-mchs-kryma--1142488737.html

https://crimea.ria.ru/20241209/shtrafy-za-vzyatochnichestvo-mogut-dostigat-70-kratnykh-razmerov-1142493449.html

https://crimea.ria.ru/20241209/skorostnaya-magistral-ot-kryma-do-pitera-v-gosdume-otsenili-stroitelstvo-1142449901.html

https://crimea.ria.ru/20241209/aksenov-podvigi-geroev-rossii--nravstvennyy-orientir-dlya-molodezhi-1142490128.html

https://crimea.ria.ru/20241209/v-gosdume-otkrylas-vystavka-v-chest-100-letiya-arteka-1142506505.html

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