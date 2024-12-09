https://crimea.ria.ru/20241209/pri-ocherednom-udare-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-raneny-mirnye-zhiteli-1142499074.html

При очередном ударе ВСУ по Белгородской области ранены мирные жители

При очередном ударе ВСУ по Белгородской области ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 09.12.2024

При очередном ударе ВСУ по Белгородской области ранены мирные жители

Трое мирных жителей ранены из-за очередной атаки украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T19:51

2024-12-09T19:51

2024-12-09T19:51

вячеслав гладков

новости

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

шебекино (город в белгородской области)

происшествия

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ,9 дек – РИА Новости Крым. Трое мирных жителей ранены из-за очередной атаки украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В районе села Двулучное Валуйского округа в результате сброса взрывного устройства с дрона на движущийся легковой автомобиль ранены трое. Две женщины и мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения лица. Вся необходимая помощь оказывается.В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия, в результате чего повреждены зеркало и колесо грузового автомобиля.В селе Муром Шебекинского округа вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА посечён забор частного домовладения.Ранее в понедельник ВСУ дважды ударили беспилотниками по многоэтажке в Шебекино.В субботу украинский дрон также атаковал многоэтажный дом в Шебекино.ВСУ каждый день наносят удары по Шебекино. В пятницу ВСУ дважды обстреляли город, в результате ранения получили четыре мирных жителя. Ударами повреждено восемь частных домов, на территории одного из них перебиты линия электропередачи и газопровод, а также поврежден один автомобиль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака БПЛА на автомобиль в Белгородской области: ранена женщинаВСУ атаковали Шебекино кассетными боеприпасамиПри атаке ВСУ на Шебекино ранены мирные жители

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, новости, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), шебекино (город в белгородской области), происшествия, обстрелы белгородской области