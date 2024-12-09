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При очередном ударе ВСУ по Белгородской области ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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При очередном ударе ВСУ по Белгородской области ранены мирные жители
При очередном ударе ВСУ по Белгородской области ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 09.12.2024
При очередном ударе ВСУ по Белгородской области ранены мирные жители
Трое мирных жителей ранены из-за очередной атаки украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T19:51
2024-12-09T19:51
вячеслав гладков
новости
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
шебекино (город в белгородской области)
происшествия
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ,9 дек – РИА Новости Крым. Трое мирных жителей ранены из-за очередной атаки украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В районе села Двулучное Валуйского округа в результате сброса взрывного устройства с дрона на движущийся легковой автомобиль ранены трое. Две женщины и мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения лица. Вся необходимая помощь оказывается.В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия, в результате чего повреждены зеркало и колесо грузового автомобиля.В селе Муром Шебекинского округа вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА посечён забор частного домовладения.Ранее в понедельник ВСУ дважды ударили беспилотниками по многоэтажке в Шебекино.В субботу украинский дрон также атаковал многоэтажный дом в Шебекино.ВСУ каждый день наносят удары по Шебекино. В пятницу ВСУ дважды обстреляли город, в результате ранения получили четыре мирных жителя. Ударами повреждено восемь частных домов, на территории одного из них перебиты линия электропередачи и газопровод, а также поврежден один автомобиль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака БПЛА на автомобиль в Белгородской области: ранена женщинаВСУ атаковали Шебекино кассетными боеприпасамиПри атаке ВСУ на Шебекино ранены мирные жители
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
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Новости
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, новости, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), шебекино (город в белгородской области), происшествия, обстрелы белгородской области
При очередном ударе ВСУ по Белгородской области ранены мирные жители

Мирные жители ранены при очередном ударе ВСУ по Белгородской области

19:51 09.12.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМирные жители ранены при очередном ударе ВСУ по Белгородской области
Мирные жители ранены при очередном ударе ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ,9 дек – РИА Новости Крым. Трое мирных жителей ранены из-за очередной атаки украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Три дрона ВСУ нанесли удары по нашей территории. Ранены три мирных жителя", – говорится в сообщении.
В районе села Двулучное Валуйского округа в результате сброса взрывного устройства с дрона на движущийся легковой автомобиль ранены трое. Две женщины и мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения лица. Вся необходимая помощь оказывается.
В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия, в результате чего повреждены зеркало и колесо грузового автомобиля.
В селе Муром Шебекинского округа вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА посечён забор частного домовладения.
Ранее в понедельник ВСУ дважды ударили беспилотниками по многоэтажке в Шебекино.
В субботу украинский дрон также атаковал многоэтажный дом в Шебекино.
ВСУ каждый день наносят удары по Шебекино. В пятницу ВСУ дважды обстреляли город, в результате ранения получили четыре мирных жителя. Ударами повреждено восемь частных домов, на территории одного из них перебиты линия электропередачи и газопровод, а также поврежден один автомобиль.
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Вячеслав ГладковНовостиБелгородская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Шебекино (город в Белгородской области)ПроисшествияОбстрелы Белгородской области
 
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