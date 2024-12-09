https://crimea.ria.ru/20241209/pri-ocherednom-udare-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-raneny-mirnye-zhiteli-1142499074.html
При очередном ударе ВСУ по Белгородской области ранены мирные жители
При очередном ударе ВСУ по Белгородской области ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 09.12.2024
При очередном ударе ВСУ по Белгородской области ранены мирные жители
Трое мирных жителей ранены из-за очередной атаки украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T19:51
2024-12-09T19:51
2024-12-09T19:51
вячеслав гладков
новости
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
шебекино (город в белгородской области)
происшествия
обстрелы белгородской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/09/1142498963_0:0:1256:708_1920x0_80_0_0_01be5019dca50442c69f39d7467ac9f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,9 дек – РИА Новости Крым. Трое мирных жителей ранены из-за очередной атаки украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В районе села Двулучное Валуйского округа в результате сброса взрывного устройства с дрона на движущийся легковой автомобиль ранены трое. Две женщины и мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения лица. Вся необходимая помощь оказывается.В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия, в результате чего повреждены зеркало и колесо грузового автомобиля.В селе Муром Шебекинского округа вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА посечён забор частного домовладения.Ранее в понедельник ВСУ дважды ударили беспилотниками по многоэтажке в Шебекино.В субботу украинский дрон также атаковал многоэтажный дом в Шебекино.ВСУ каждый день наносят удары по Шебекино. В пятницу ВСУ дважды обстреляли город, в результате ранения получили четыре мирных жителя. Ударами повреждено восемь частных домов, на территории одного из них перебиты линия электропередачи и газопровод, а также поврежден один автомобиль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака БПЛА на автомобиль в Белгородской области: ранена женщинаВСУ атаковали Шебекино кассетными боеприпасамиПри атаке ВСУ на Шебекино ранены мирные жители
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/09/1142498963_0:0:1256:942_1920x0_80_0_0_71ea33e67f9ad60597b417e44ecbcf45.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, новости, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), шебекино (город в белгородской области), происшествия, обстрелы белгородской области
При очередном ударе ВСУ по Белгородской области ранены мирные жители
Мирные жители ранены при очередном ударе ВСУ по Белгородской области