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Пожар в шахте на Кузбассе - что известно - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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Пожар в шахте на Кузбассе - что известно
Пожар в шахте на Кузбассе - что известно - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Пожар в шахте на Кузбассе - что известно
На шахте "Алардинская" в Кемеровской области произошел пожар, горняков эвакуировали. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T06:27
2024-12-09T06:27
кемеровская область
происшествия
новости
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. На шахте "Алардинская" в Кемеровской области произошел пожар, горняков эвакуировали. Об этом сообщает МЧС России."В Кемеровской области на угольном предприятии начался пожар. Сотрудники МЧС России вывели на поверхность 120 человек, двоих передали врачам", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают 44 специалиста и 9 единиц техники МЧС России.В связи с пожаром прокуратура Кузбасса организовала проверку. Все горнорабочие выведены на поверхность. Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. "Создан штаб по ликвидации пожара, ситуация контролируется прокуратурой области, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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кемеровская область, происшествия, новости, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пожар в шахте на Кузбассе - что известно

120 горняков эвакуировали из-за пожара в шахте "Алардинская" на Кузбассе

06:27 09.12.2024
 
© МЧС России120 горняков эвакуировали из-за пожара в шахте "Алардинская" на Кузбассе
120 горняков эвакуировали из-за пожара в шахте Алардинская на Кузбассе
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. На шахте "Алардинская" в Кемеровской области произошел пожар, горняков эвакуировали. Об этом сообщает МЧС России.
"В Кемеровской области на угольном предприятии начался пожар. Сотрудники МЧС России вывели на поверхность 120 человек, двоих передали врачам", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают 44 специалиста и 9 единиц техники МЧС России.
© МЧС России120 горняков эвакуировали из-за пожара в шахте "Алардинская" на Кузбассе
120 горняков эвакуировали из-за пожара в шахте Алардинская на Кузбассе
© МЧС России
120 горняков эвакуировали из-за пожара в шахте "Алардинская" на Кузбассе
В связи с пожаром прокуратура Кузбасса организовала проверку.

"Предварительно установлено, что 9 декабря, в ночное время на шахте "Алардинская" зафиксировано сейсмособытие, которое спровоцировало возгорание в кутковой части лавы", - проинформировали в ведомстве.

Все горнорабочие выведены на поверхность. Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.
"Создан штаб по ликвидации пожара, ситуация контролируется прокуратурой области, добавили в ведомстве.
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Кемеровская областьПроисшествияНовостиПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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