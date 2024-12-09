https://crimea.ria.ru/20241209/pozhar-v-shakhte-na-kuzbasse---chto-izvestno-1142482031.html

Пожар в шахте на Кузбассе - что известно

Пожар в шахте на Кузбассе - что известно - РИА Новости Крым, 09.12.2024

Пожар в шахте на Кузбассе - что известно

На шахте "Алардинская" в Кемеровской области произошел пожар, горняков эвакуировали. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T06:27

2024-12-09T06:27

2024-12-09T06:27

кемеровская область

происшествия

новости

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. На шахте "Алардинская" в Кемеровской области произошел пожар, горняков эвакуировали. Об этом сообщает МЧС России."В Кемеровской области на угольном предприятии начался пожар. Сотрудники МЧС России вывели на поверхность 120 человек, двоих передали врачам", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают 44 специалиста и 9 единиц техники МЧС России.В связи с пожаром прокуратура Кузбасса организовала проверку. Все горнорабочие выведены на поверхность. Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. "Создан штаб по ликвидации пожара, ситуация контролируется прокуратурой области, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кемеровская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, происшествия, новости, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)