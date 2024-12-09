https://crimea.ria.ru/20241209/pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-gde-proydut-dozhdi-1142452780.html
Погода в Крыму в понедельник: где пройдут дожди
Погода в Крыму в понедельник: где пройдут дожди - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Погода в Крыму в понедельник: где пройдут дожди
В понедельник в Крыму сохранится теплая ветреная погода. Без осадков, к вечеру местами пройдет небольшой дождь. Об этом предупреждают в республиканском... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T00:01
2024-12-09T00:01
2024-12-09T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится теплая ветреная погода. Без осадков, к вечеру местами пройдет небольшой дождь. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +14...+16.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +14…+16 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Ночью столбики термометров покажут +4...+7, днем +12...+14 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится теплая ветреная погода. Без осадков, к вечеру местами пройдет небольшой дождь. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, на южном побережье до +11, днем +8…+13, в предгорных районах и на ЮБК до +16 градусов", – сообщили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +14...+16.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +14…+16 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Ночью столбики термометров покажут +4...+7, днем +12...+14 градусов.
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