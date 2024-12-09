https://crimea.ria.ru/20241209/novosti-svo-kiev-poteryal-esche-15-tysyachi-boevikov-na-vsekh-frontakh-1142489029.html
Новости СВО: Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков на всех фронтах
Новости СВО: Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков на всех фронтах - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Новости СВО: Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков на всех фронтах
Еще 1530 украинских боевиков уничтожены российскими подразделениями на всех направлениях фронта за сутки, сообщается в сводке Минобороны России в понедельник. РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T13:54
2024-12-09T13:54
2024-12-09T13:54
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Еще 1530 украинских боевиков уничтожены российскими подразделениями на всех направлениях фронта за сутки, сообщается в сводке Минобороны России в понедельник.Подразделения "Севера" ликвидировали до 75 военнослужащих ВСУ и две гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили девять контратак. Потери ВСУ - до 455 военнослужащих, два пикапа, гаубицу М198 и орудие M119 производства США, гаубицу FH-70 и орудие L119 производства Великобритании, две самоходные артустановки "Гвоздика" и две гаубицы Д-30."Южная" группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника, отразила одну контратаку, уничтожила до 240 вражеских солдат, две боевые бронированные машины "Казак", гаубицу Д-30 и американское орудие M119, два склада с боеприпасами.Бойцы группы "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили десять контратак, ликвидировали свыше 555 боевиков, боевую машину пехоты, два американских бронетранспортера М113, боевую бронированную машину "Казак", два пикапа, две гаубицы "Мста-Б" и три гаубицы Д-30, Д-20.Потери ВСУ в зоне работы группировки "Восток" - до 150 человек, бронетранспортер, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Богдана", британская гаубица FH-70, орудие Д-20 и станция РБ. Отражены две контратаки, улучшено положение по переднему краю.Подразделения "Днепра" разбили 55 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину "Казак" и пять автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине поражены ж/д объекты и военные аэродромыКремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВОАрмия России уничтожила еще 380 боевиков в Курской области
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика
Новости СВО: Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков на всех фронтах
ВСУ потеряли еще 1530 боевиков за сутки - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Еще 1530 украинских боевиков уничтожены российскими подразделениями на всех направлениях фронта за сутки, сообщается в сводке Минобороны России в понедельник.
Подразделения "Севера" ликвидировали до 75 военнослужащих ВСУ и две гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили девять контратак. Потери ВСУ - до 455 военнослужащих, два пикапа, гаубицу М198 и орудие M119 производства США, гаубицу FH-70 и орудие L119 производства Великобритании, две самоходные артустановки "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
"Южная" группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника, отразила одну контратаку, уничтожила до 240 вражеских солдат, две боевые бронированные машины "Казак", гаубицу Д-30 и американское орудие M119, два склада с боеприпасами.
Бойцы группы "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили десять контратак, ликвидировали свыше 555 боевиков, боевую машину пехоты, два американских бронетранспортера М113, боевую бронированную машину "Казак", два пикапа, две гаубицы "Мста-Б" и три гаубицы Д-30, Д-20.
Потери ВСУ в зоне работы группировки "Восток" - до 150 человек, бронетранспортер, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Богдана", британская гаубица FH-70, орудие Д-20 и станция РБ. Отражены две контратаки, улучшено положение по переднему краю.
Подразделения "Днепра" разбили 55 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину "Казак" и пять автомобилей.
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