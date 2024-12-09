https://crimea.ria.ru/20241209/novosti-svo-kiev-poteryal-esche-15-tysyachi-boevikov-na-vsekh-frontakh-1142489029.html

Новости СВО: Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков на всех фронтах

Новости СВО: Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков на всех фронтах - РИА Новости Крым, 09.12.2024

Новости СВО: Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков на всех фронтах

Еще 1530 украинских боевиков уничтожены российскими подразделениями на всех направлениях фронта за сутки, сообщается в сводке Минобороны России в понедельник. РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T13:54

2024-12-09T13:54

2024-12-09T13:54

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1c/1142220781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8a7c9e765cca39dd1d729efd15acc86.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Еще 1530 украинских боевиков уничтожены российскими подразделениями на всех направлениях фронта за сутки, сообщается в сводке Минобороны России в понедельник.Подразделения "Севера" ликвидировали до 75 военнослужащих ВСУ и две гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили девять контратак. Потери ВСУ - до 455 военнослужащих, два пикапа, гаубицу М198 и орудие M119 производства США, гаубицу FH-70 и орудие L119 производства Великобритании, две самоходные артустановки "Гвоздика" и две гаубицы Д-30."Южная" группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника, отразила одну контратаку, уничтожила до 240 вражеских солдат, две боевые бронированные машины "Казак", гаубицу Д-30 и американское орудие M119, два склада с боеприпасами.Бойцы группы "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили десять контратак, ликвидировали свыше 555 боевиков, боевую машину пехоты, два американских бронетранспортера М113, боевую бронированную машину "Казак", два пикапа, две гаубицы "Мста-Б" и три гаубицы Д-30, Д-20.Потери ВСУ в зоне работы группировки "Восток" - до 150 человек, бронетранспортер, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Богдана", британская гаубица FH-70, орудие Д-20 и станция РБ. Отражены две контратаки, улучшено положение по переднему краю.Подразделения "Днепра" разбили 55 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину "Казак" и пять автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине поражены ж/д объекты и военные аэродромыКремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВОАрмия России уничтожила еще 380 боевиков в Курской области

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика