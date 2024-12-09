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Новости СВО: Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков на всех фронтах - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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Новости СВО: Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков на всех фронтах
Новости СВО: Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков на всех фронтах - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Новости СВО: Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков на всех фронтах
Еще 1530 украинских боевиков уничтожены российскими подразделениями на всех направлениях фронта за сутки, сообщается в сводке Минобороны России в понедельник. РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T13:54
2024-12-09T13:54
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Еще 1530 украинских боевиков уничтожены российскими подразделениями на всех направлениях фронта за сутки, сообщается в сводке Минобороны России в понедельник.Подразделения "Севера" ликвидировали до 75 военнослужащих ВСУ и две гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили девять контратак. Потери ВСУ - до 455 военнослужащих, два пикапа, гаубицу М198 и орудие M119 производства США, гаубицу FH-70 и орудие L119 производства Великобритании, две самоходные артустановки "Гвоздика" и две гаубицы Д-30."Южная" группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника, отразила одну контратаку, уничтожила до 240 вражеских солдат, две боевые бронированные машины "Казак", гаубицу Д-30 и американское орудие M119, два склада с боеприпасами.Бойцы группы "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили десять контратак, ликвидировали свыше 555 боевиков, боевую машину пехоты, два американских бронетранспортера М113, боевую бронированную машину "Казак", два пикапа, две гаубицы "Мста-Б" и три гаубицы Д-30, Д-20.Потери ВСУ в зоне работы группировки "Восток" - до 150 человек, бронетранспортер, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Богдана", британская гаубица FH-70, орудие Д-20 и станция РБ. Отражены две контратаки, улучшено положение по переднему краю.Подразделения "Днепра" разбили 55 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину "Казак" и пять автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине поражены ж/д объекты и военные аэродромыКремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВОАрмия России уничтожила еще 380 боевиков в Курской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика
Новости СВО: Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков на всех фронтах

ВСУ потеряли еще 1530 боевиков за сутки - Минобороны

13:54 09.12.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Еще 1530 украинских боевиков уничтожены российскими подразделениями на всех направлениях фронта за сутки, сообщается в сводке Минобороны России в понедельник.
Подразделения "Севера" ликвидировали до 75 военнослужащих ВСУ и две гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили девять контратак. Потери ВСУ - до 455 военнослужащих, два пикапа, гаубицу М198 и орудие M119 производства США, гаубицу FH-70 и орудие L119 производства Великобритании, две самоходные артустановки "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
"Южная" группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника, отразила одну контратаку, уничтожила до 240 вражеских солдат, две боевые бронированные машины "Казак", гаубицу Д-30 и американское орудие M119, два склада с боеприпасами.
Сводка Минобороны РФ на 9.12.24Сводка Минобороны РФ на 9.12.24
Бойцы группы "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили десять контратак, ликвидировали свыше 555 боевиков, боевую машину пехоты, два американских бронетранспортера М113, боевую бронированную машину "Казак", два пикапа, две гаубицы "Мста-Б" и три гаубицы Д-30, Д-20.
Потери ВСУ в зоне работы группировки "Восток" - до 150 человек, бронетранспортер, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Богдана", британская гаубица FH-70, орудие Д-20 и станция РБ. Отражены две контратаки, улучшено положение по переднему краю.
Подразделения "Днепра" разбили 55 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину "Казак" и пять автомобилей.
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