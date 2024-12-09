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Город Саки и пять пригородных сел остались без света

Город Саки и пять пригородных сел остались без света - РИА Новости Крым, 09.12.2024

Город Саки и пять пригородных сел остались без света

Город Саки и пять пригородных сел остались без света из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T10:25

2024-12-09T10:25

2024-12-09T10:27

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сакский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Город Саки и пять пригородных сел остались без света из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".Так, сначала электричество пропало в населенных пунктах Гаршино, Куликовка, Владимировка Сакского района. На место оперативно выехала аварийная бригада энергетиков. Позже свет погас и в городе Саки (частично), а также селах Владимировка и Лесновка.Ранее в понедельник стало известно, что более 20 улиц и семь садовых товариществ Севастополя остались без воды из-за ремонтных работ на сетях горводопровода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория без света: 15 трансформаторных подстанций обесточеныОрловка под Севастополем обесточена из-за аварииБольше 8,5 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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