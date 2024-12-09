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Город Саки и пять пригородных сел остались без света - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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Город Саки и пять пригородных сел остались без света
Город Саки и пять пригородных сел остались без света - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Город Саки и пять пригородных сел остались без света
Город Саки и пять пригородных сел остались без света из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Город Саки и пять пригородных сел остались без света из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".Так, сначала электричество пропало в населенных пунктах Гаршино, Куликовка, Владимировка Сакского района. На место оперативно выехала аварийная бригада энергетиков. Позже свет погас и в городе Саки (частично), а также селах Владимировка и Лесновка.Ранее в понедельник стало известно, что более 20 улиц и семь садовых товариществ Севастополя остались без воды из-за ремонтных работ на сетях горводопровода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория без света: 15 трансформаторных подстанций обесточеныОрловка под Севастополем обесточена из-за аварииБольше 8,5 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света
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РИА Новости Крым
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Город Саки и пять пригородных сел остались без света

Крымэнерго: город Саки и пять пригородных сел остались без света из-за аварии

10:25 09.12.2024 (обновлено: 10:27 09.12.2024)
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Город Саки и пять пригородных сел остались без света из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".
Так, сначала электричество пропало в населенных пунктах Гаршино, Куликовка, Владимировка Сакского района. На место оперативно выехала аварийная бригада энергетиков. Позже свет погас и в городе Саки (частично), а также селах Владимировка и Лесновка.
"На месте работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - проинформировали в "Крымэнерго".
Ранее в понедельник стало известно, что более 20 улиц и семь садовых товариществ Севастополя остались без воды из-за ремонтных работ на сетях горводопровода.
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