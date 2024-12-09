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Два человека пострадали при взрыве автомобиля в центре Донецка
Два человека пострадали при взрыве автомобиля в центре Донецка - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Два человека пострадали при взрыве автомобиля в центре Донецка
В центре Донецка в результате взрыва автомобиля пострадали два человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета России. РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T10:13
2024-12-09T10:13
2024-12-09T11:17
донецк
донецкая народная республика (днр)
взрыв
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В центре Донецка в результате взрыва автомобиля пострадали два человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета России.Следователи, криминалисты Следственного управления СК России по ДНР и Главного управления криминалистики, а также эксперты Судебно-экспертного центра Следкома России во взаимодействии с коллегами из УФСБ осматривают место происшествия, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.Сейчас назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в СевастополеАтака на автомобиль и медпункт в Запорожье: есть раненые и погибшийАвтомобиль подорвался на взрывном устройстве в Курской области
донецк
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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донецк, донецкая народная республика (днр), взрыв, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, автомобиль
Два человека пострадали при взрыве автомобиля в центре Донецка
При взрыве в центре Донецка пострадали два человека - СК
10:13 09.12.2024 (обновлено: 11:17 09.12.2024)