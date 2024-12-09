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Более 20 улиц Севастополя на день останутся без воды
Более 20 улиц Севастополя на день останутся без воды - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Более 20 улиц Севастополя на день останутся без воды
Более 20 улиц и семь садовых товариществ Севастополя в понедельник останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях горводопровода. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T09:15
2024-12-09T09:15
2024-12-09T09:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Более 20 улиц и семь садовых товариществ Севастополя в понедельник останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях горводопровода. Об этом сообщает пресс-служба компании "Водоканал Севастополя".По данным предприятия, отключение продлится с 10 часов утра до 22 часов по улицам Читинской, Февральской, Январской, Клеверной, Ноябрьский тупик, Ложкина, Папоротниковой, Майской, Маячной, Красивой, Волнистой, Муссонной, Коралловой, Вакуленчука, Павла Корчагина, Стрелецкой, в проезде Стрелецком и Колобова, на проспектах Октябрьской Революции, Столетовском, Античном, в переулках Знойном, Папоротниковом и 1-ом Папоротниковом.В это же время воды не будет в границах садовых товариществ "Рыбак-1/А", "Рыбак-2/Б" , "Строитель СУ-432", "Колобок", "Омега", "Катерник", "Коопеатв-2".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два поселка под Феодосией подключат к магистральному водоводуКакое водохранилище стратегически важно для КрымаВ Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов
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Более 20 улиц Севастополя на день останутся без воды
Более 20 улиц Севастополя и 7 садовых товариществ на день останутся без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Более 20 улиц и семь садовых товариществ Севастополя в понедельник останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях горводопровода. Об этом сообщает пресс-служба компании "Водоканал Севастополя".
По данным предприятия, отключение продлится с 10 часов утра до 22 часов по улицам Читинской, Февральской, Январской, Клеверной, Ноябрьский тупик, Ложкина, Папоротниковой, Майской, Маячной, Красивой, Волнистой, Муссонной, Коралловой, Вакуленчука, Павла Корчагина, Стрелецкой, в проезде Стрелецком и Колобова, на проспектах Октябрьской Революции, Столетовском, Античном, в переулках Знойном, Папоротниковом и 1-ом Папоротниковом.
В это же время воды не будет в границах садовых товариществ "Рыбак-1/А", "Рыбак-2/Б" , "Строитель СУ-432", "Колобок", "Омега", "Катерник", "Коопеатв-2".
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