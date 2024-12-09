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Беспилотники ВСУ атаковали три российских региона
Беспилотники ВСУ атаковали три российских региона - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Беспилотники ВСУ атаковали три российских региона
13 вражеских беспилотников сбили за ночь силы ПВО над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T07:16
2024-12-09T07:16
2024-12-09T07:16
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
пво
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. 13 вражеских беспилотников сбили за ночь силы ПВО над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что восемь БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, три – над территорией Ростовской и два – над Астраханской областью.Накануне днем два беспилотника ВСУ были уничтожены над Черным морем у берегов Крыма.Утром 8 декабря над территорией Российской Федерации средствами ПВО были сбиты 46 дронов, из них 17 – над Белгородской областью, 12 над Курской, шесть над Воронежской, семь над Ростовской, а также четыре дрона были сбиты над Астраханской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Воронеже сегодня – при атаке беспилотников ранен человек Происходящее на линии фронта определит жизнь РФ на годы вперед – Путин Украинскую ракету-дрон "Паляница" запустили в серийное производство
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), пво, новости, вооруженные силы россии
Беспилотники ВСУ атаковали три российских региона
13 украинских беспилотников сбили за ночь над тремя регионами России