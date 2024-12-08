https://crimea.ria.ru/20241208/vedro-vody-na-kvadrat-i-ot-18-k-morozam--pogoda-krymu-na-nedelyu-1142439141.html
Ведро воды на "квадрат" и от +18 к морозам – погода в Крыму на неделю
Ведро воды на "квадрат" и от +18 к морозам – погода в Крыму на неделю - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Ведро воды на "квадрат" и от +18 к морозам – погода в Крыму на неделю
Если в понедельник погода в Крыму будет напоминать раннюю весну, то уже во вторник пойдут сильные ливни, а к четвергу существенно похолодает. В середине недели... РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T20:23
2024-12-08T20:23
2024-12-08T20:24
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Если в понедельник погода в Крыму будет напоминать раннюю весну, то уже во вторник пойдут сильные ливни, а к четвергу существенно похолодает. В середине недели произойдет смена воздушных масс. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Эксперт напомнил, что в начале зимы крайне редко бывают устойчивые метеоусловия, так что на неделе с погодой на полуострове "будет всякое".Во вторник на полуостров начнет прорываться очень активный холодный атмосферный фронт, вдоль линии которого сконцентрируются мощные кучево-дождевые облака."В этот период ожидается штормовая погода, ночью +8...+13, днем +10...+15, ливни. Ветры начнут разворачиваться с юго-западных на северо-западные румбы и достигать в порывах до 15-20 метров в секунду", – сообщил специалист.По словам Тишковца, вторник станет самым ненастным днем с точки зрения количества осадков в Крыму."В Симферополе ожидается как минимум до одного ведра дождевой воды на метр квадратный. Меньше всего осадков ожидается на севере и востоке, а больше всего на южном и западном побережье, где выпадет до 15-20 литров воды на "квадрат", – сказал собеседник. И добавил, что в Черноморском районе Крыма вообще ожидается до 30-40 литров дождевой воды на метр квадратный.В среду, 11 декабря, в тылу циклона пойдет поступление более холодного воздуха полярного происхождения. Ночью похолодает до +3...+ 8, днем столбики термометров поднимутся до отметки + 5... +10. В горах осадки начнут переходить в смешанную фазу - из дождей в мокрый снег."На фоне такого столкновения воздушных масс может где-то "выстрелить" зимняя гроза при выпадении осадков в смешанном агрегатном состоянии", – предупредил Тишковец.По его словам, пик похолодания придется на четверг, 12 декабря, когда днем и ночью будет от нуля до +5 градусов. При этом осадки примут очаговый характер, ненастье потихоньку начнет отступать.При этом, по его словам, несмотря на высокие температурные значения в начале недели, снег в горах Крыма полностью не сойдет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зимаКрым лучше и безопаснее экзотических курортов планеты – ОнищенкоВ Крым идет зима: где и когда выпадет снег
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Ведро воды на "квадрат" и от +18 к морозам – погода в Крыму на неделю
В Крым на неделе придут ливни и похолодание – ФОБОС
20:23 08.12.2024 (обновлено: 20:24 08.12.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым.
Если в понедельник погода в Крыму будет напоминать раннюю весну, то уже во вторник пойдут сильные ливни, а к четвергу существенно похолодает. В середине недели произойдет смена воздушных масс. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму"
дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Эксперт напомнил, что в начале зимы крайне редко бывают устойчивые метеоусловия, так что на неделе с погодой на полуострове "будет всякое".
"В понедельник температурный фон выйдет на самый пик, ожидается переменная облачность, без осадков, ночью +6... +11, днем до +13...+18 градусов", – рассказал Тишковец, отметив, что на этом пик температур закончится и начнется падение.
Во вторник на полуостров начнет прорываться очень активный холодный атмосферный фронт, вдоль линии которого сконцентрируются мощные кучево-дождевые облака.
"В этот период ожидается штормовая погода, ночью +8...+13, днем +10...+15, ливни. Ветры начнут разворачиваться с юго-западных на северо-западные румбы и достигать в порывах до 15-20 метров в секунду", – сообщил специалист.
По словам Тишковца, вторник станет самым ненастным днем с точки зрения количества осадков в Крыму.
"В Симферополе ожидается как минимум до одного ведра дождевой воды на метр квадратный. Меньше всего осадков ожидается на севере и востоке, а больше всего на южном и западном побережье, где выпадет до 15-20 литров воды на "квадрат", – сказал собеседник. И добавил, что в Черноморском районе Крыма вообще ожидается до 30-40 литров дождевой воды на метр квадратный.
В среду, 11 декабря, в тылу циклона пойдет поступление более холодного воздуха полярного происхождения. Ночью похолодает до +3...+ 8, днем столбики термометров поднимутся до отметки + 5... +10. В горах осадки начнут переходить в смешанную фазу - из дождей в мокрый снег.
"На фоне такого столкновения воздушных масс может где-то "выстрелить" зимняя гроза при выпадении осадков в смешанном агрегатном состоянии", – предупредил Тишковец.
По его словам, пик похолодания придется на четверг, 12 декабря, когда днем и ночью будет от нуля до +5 градусов. При этом осадки примут очаговый характер, ненастье потихоньку начнет отступать.
"Начиная с пятницы и до конца выходных благодаря антициклону распогодится, будет солнечно. Ночью от -3 до +2, в дневные часы +3...+8 градусов, что практически укладывается в рамки климатической нормы декабря", – отметил эксперт.
При этом, по его словам, несмотря на высокие температурные значения в начале недели, снег в горах Крыма полностью не сойдет.
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