https://crimea.ria.ru/20241208/vedro-vody-na-kvadrat-i-ot-18-k-morozam--pogoda-krymu-na-nedelyu-1142439141.html

Ведро воды на "квадрат" и от +18 к морозам – погода в Крыму на неделю

Ведро воды на "квадрат" и от +18 к морозам – погода в Крыму на неделю - РИА Новости Крым, 08.12.2024

Ведро воды на "квадрат" и от +18 к морозам – погода в Крыму на неделю

Если в понедельник погода в Крыму будет напоминать раннюю весну, то уже во вторник пойдут сильные ливни, а к четвергу существенно похолодает. В середине недели... РИА Новости Крым, 08.12.2024

2024-12-08T20:23

2024-12-08T20:23

2024-12-08T20:24

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Если в понедельник погода в Крыму будет напоминать раннюю весну, то уже во вторник пойдут сильные ливни, а к четвергу существенно похолодает. В середине недели произойдет смена воздушных масс. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Эксперт напомнил, что в начале зимы крайне редко бывают устойчивые метеоусловия, так что на неделе с погодой на полуострове "будет всякое".Во вторник на полуостров начнет прорываться очень активный холодный атмосферный фронт, вдоль линии которого сконцентрируются мощные кучево-дождевые облака."В этот период ожидается штормовая погода, ночью +8...+13, днем +10...+15, ливни. Ветры начнут разворачиваться с юго-западных на северо-западные румбы и достигать в порывах до 15-20 метров в секунду", – сообщил специалист.По словам Тишковца, вторник станет самым ненастным днем с точки зрения количества осадков в Крыму."В Симферополе ожидается как минимум до одного ведра дождевой воды на метр квадратный. Меньше всего осадков ожидается на севере и востоке, а больше всего на южном и западном побережье, где выпадет до 15-20 литров воды на "квадрат", – сказал собеседник. И добавил, что в Черноморском районе Крыма вообще ожидается до 30-40 литров дождевой воды на метр квадратный.В среду, 11 декабря, в тылу циклона пойдет поступление более холодного воздуха полярного происхождения. Ночью похолодает до +3...+ 8, днем столбики термометров поднимутся до отметки + 5... +10. В горах осадки начнут переходить в смешанную фазу - из дождей в мокрый снег."На фоне такого столкновения воздушных масс может где-то "выстрелить" зимняя гроза при выпадении осадков в смешанном агрегатном состоянии", – предупредил Тишковец.По его словам, пик похолодания придется на четверг, 12 декабря, когда днем и ночью будет от нуля до +5 градусов. При этом осадки примут очаговый характер, ненастье потихоньку начнет отступать.При этом, по его словам, несмотря на высокие температурные значения в начале недели, снег в горах Крыма полностью не сойдет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зимаКрым лучше и безопаснее экзотических курортов планеты – ОнищенкоВ Крым идет зима: где и когда выпадет снег

https://crimea.ria.ru/20241207/kakaya-pogoda-v-krymu-budet-v-dekabre---fobos-1142439498.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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