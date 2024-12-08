https://crimea.ria.ru/20241208/v-simferopole-iz-goryaschego-avtomobilya-spasli-cheloveka-1142466259.html

В Симферополе из горящего автомобиля спасли человека

В Симферополе из горящего автомобиля спасли человека - РИА Новости Крым, 08.12.2024

В Симферополе из горящего автомобиля спасли человека

В Симферополе сотрудники МЧС спасли из горящего автомобиля человека. Возгорание произошло на улице Генерала Васильева, на открытой местности. Об этм соообщает... РИА Новости Крым, 08.12.2024

2024-12-08T09:46

2024-12-08T09:46

2024-12-08T09:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе сотрудники МЧС спасли из горящего автомобиля человека. Возгорание произошло на улице Генерала Васильева, на открытой местности. Об этм соообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.Участие спасателей потребовалось после ДТП на бульваре Ленина в крымской столице, где столкнулись два легковых автомобиля. Сотрудники МЧС оказали помощь пострадавшему и обеспечили пожарную безопасность. Еще один водитель в Симферополе не справился с управлением и съехал в кювет."Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил съезд в кювет.Оказана помощь одному человеку. Обеспечена пожарная безопасность".Кроме того, за прошедшие сутки спасатели выезжали на пожар в селе Каменоломня Сакского района, где на улице Ленина загорелась хозяйственная постройка. Площадь пожара составила около пяти метров, пострадавших нет, сообщают в МЧС.Ранее сообщалось, что на пожаре в Подмосковье погибло двое детей. Малыши двух и четырех лет остались в квартире одни, испугались огня и спрятались в шкафу. Предварительно причиной пожара стала неисправность обогревателя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи на пожаре погиб человекВ Крыму на пожаре в частном доме погиб человекВ Симферопольском районе загорелся частный дом: погиб человек

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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