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В Симферополе из горящего автомобиля спасли человека
В Симферополе из горящего автомобиля спасли человека - РИА Новости Крым, 08.12.2024
В Симферополе из горящего автомобиля спасли человека
В Симферополе сотрудники МЧС спасли из горящего автомобиля человека. Возгорание произошло на улице Генерала Васильева, на открытой местности. Об этм соообщает... РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T09:46
2024-12-08T09:46
2024-12-08T09:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе сотрудники МЧС спасли из горящего автомобиля человека. Возгорание произошло на улице Генерала Васильева, на открытой местности. Об этм соообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.Участие спасателей потребовалось после ДТП на бульваре Ленина в крымской столице, где столкнулись два легковых автомобиля. Сотрудники МЧС оказали помощь пострадавшему и обеспечили пожарную безопасность. Еще один водитель в Симферополе не справился с управлением и съехал в кювет."Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил съезд в кювет.Оказана помощь одному человеку. Обеспечена пожарная безопасность".Кроме того, за прошедшие сутки спасатели выезжали на пожар в селе Каменоломня Сакского района, где на улице Ленина загорелась хозяйственная постройка. Площадь пожара составила около пяти метров, пострадавших нет, сообщают в МЧС.Ранее сообщалось, что на пожаре в Подмосковье погибло двое детей. Малыши двух и четырех лет остались в квартире одни, испугались огня и спрятались в шкафу. Предварительно причиной пожара стала неисправность обогревателя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи на пожаре погиб человекВ Крыму на пожаре в частном доме погиб человекВ Симферопольском районе загорелся частный дом: погиб человек
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В Симферополе из горящего автомобиля спасли человека
В Крыму сотрудники МЧС спасли человека из горящего автомобиля
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе сотрудники МЧС спасли из горящего автомобиля человека. Возгорание произошло на улице Генерала Васильева, на открытой местности. Об этм соообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
"В г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, возгорание легкового а/м на открытой территории, на площади 2 кв.м. На пожаре 1 спасенный. В ликвидации пожара участвовали 4 человека и одна единица техники", - информирует пресс-служба.
Участие спасателей потребовалось после ДТП на бульваре Ленина в крымской столице, где столкнулись два легковых автомобиля. Сотрудники МЧС оказали помощь пострадавшему и обеспечили пожарную безопасность. Еще один водитель в Симферополе не справился с управлением и съехал в кювет.
"Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил съезд в кювет.Оказана помощь одному человеку. Обеспечена пожарная безопасность".
Кроме того, за прошедшие сутки спасатели выезжали на пожар в селе Каменоломня Сакского района, где на улице Ленина загорелась хозяйственная постройка. Площадь пожара составила около пяти метров, пострадавших нет, сообщают в МЧС.
Ранее сообщалось, что на пожаре в Подмосковье погибло двое детей
. Малыши двух и четырех лет остались в квартире одни, испугались огня и спрятались в шкафу. Предварительно причиной пожара стала неисправность обогревателя.
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