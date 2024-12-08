https://crimea.ria.ru/20241208/v-selakh-kryma-mozhno-snyat-nalichnye-v-pochtovykh-kassakh-1142443961.html

В селах Крыма можно снять наличные в почтовых кассах

В селах Крыма можно снять наличные в почтовых кассах - РИА Новости Крым, 08.12.2024

В селах Крыма можно снять наличные в почтовых кассах

В селах и поселках Крыма можно снять наличные в кассах почтовых отделений. Об этом РИА Новости Крым сообщила заведующая сектором платежных систем и расчетов... РИА Новости Крым, 08.12.2024

2024-12-08T13:32

2024-12-08T13:32

2024-12-08T13:32

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СИМФЕРПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В селах и поселках Крыма можно снять наличные в кассах почтовых отделений. Об этом РИА Новости Крым сообщила заведующая сектором платежных систем и расчетов Отделения Банка России по Республике Крым Татьяна Мефодовская.По ее словам, такая услуга активно внедряется в регионе с прошлого года и доступна примерно в ста отделениях почтовой связи.Для того, чтобы снять наличные, необходимо на кассе почтового отделения при оплате товара сказать кассиру о том, что вы хотите снять наличные со своей карты. Также нужно назвать желаемую сумму и оплатить товар. Отмечается, что сумма покупки при этом неважна."Максимально за одну операцию можно снять до пяти тысяч рублей. Я отмечу, что денежный лимит на такую услугу в кассах почтовых отделений тоже существует, но если он исчерпается, на следующий день его должны пополнить, чтобы все желающие смогли воспользоваться услугой", - уточнила Мефодовская.Она добавила, что география сервиса продолжает расширяться, чтобы финансовые услуги для крымчан стали еще доступнее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защитить сбережения в непростой экономический период – совет экспертаКак получить деньги из ломбарда от продажи своего залога – Центробанк Не фальшивка: в Крым поступили новые "уральские" пятитысячные банкноты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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