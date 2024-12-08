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В селах Крыма можно снять наличные в почтовых кассах - РИА Новости Крым, 08.12.2024
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В селах Крыма можно снять наличные в почтовых кассах
В селах Крыма можно снять наличные в почтовых кассах - РИА Новости Крым, 08.12.2024
В селах Крыма можно снять наличные в почтовых кассах
В селах и поселках Крыма можно снять наличные в кассах почтовых отделений. Об этом РИА Новости Крым сообщила заведующая сектором платежных систем и расчетов... РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T13:32
2024-12-08T13:32
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СИМФЕРПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В селах и поселках Крыма можно снять наличные в кассах почтовых отделений. Об этом РИА Новости Крым сообщила заведующая сектором платежных систем и расчетов Отделения Банка России по Республике Крым Татьяна Мефодовская.По ее словам, такая услуга активно внедряется в регионе с прошлого года и доступна примерно в ста отделениях почтовой связи.Для того, чтобы снять наличные, необходимо на кассе почтового отделения при оплате товара сказать кассиру о том, что вы хотите снять наличные со своей карты. Также нужно назвать желаемую сумму и оплатить товар. Отмечается, что сумма покупки при этом неважна."Максимально за одну операцию можно снять до пяти тысяч рублей. Я отмечу, что денежный лимит на такую услугу в кассах почтовых отделений тоже существует, но если он исчерпается, на следующий день его должны пополнить, чтобы все желающие смогли воспользоваться услугой", - уточнила Мефодовская.Она добавила, что география сервиса продолжает расширяться, чтобы финансовые услуги для крымчан стали еще доступнее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защитить сбережения в непростой экономический период – совет экспертаКак получить деньги из ломбарда от продажи своего залога – Центробанк Не фальшивка: в Крым поступили новые "уральские" пятитысячные банкноты
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В селах Крыма можно снять наличные в почтовых кассах

В почтовых кассах населенных пунктов Крыма можно снять наличные – ЦБ

13:32 08.12.2024
 
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СИМФЕРПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В селах и поселках Крыма можно снять наличные в кассах почтовых отделений. Об этом РИА Новости Крым сообщила заведующая сектором платежных систем и расчетов Отделения Банка России по Республике Крым Татьяна Мефодовская.
По ее словам, такая услуга активно внедряется в регионе с прошлого года и доступна примерно в ста отделениях почтовой связи.
"Этот сервис – хорошая альтернатива банкоматам. Он позволяет снять деньги одновременно с покупкой. Это особенно удобно в небольших населенных пунктах, в которых пока нет банкоматов и банковских подразделений", - сообщила Мефодовская.
Для того, чтобы снять наличные, необходимо на кассе почтового отделения при оплате товара сказать кассиру о том, что вы хотите снять наличные со своей карты. Также нужно назвать желаемую сумму и оплатить товар. Отмечается, что сумма покупки при этом неважна.
"Максимально за одну операцию можно снять до пяти тысяч рублей. Я отмечу, что денежный лимит на такую услугу в кассах почтовых отделений тоже существует, но если он исчерпается, на следующий день его должны пополнить, чтобы все желающие смогли воспользоваться услугой", - уточнила Мефодовская.
Она добавила, что география сервиса продолжает расширяться, чтобы финансовые услуги для крымчан стали еще доступнее.
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