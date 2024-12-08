https://crimea.ria.ru/20241208/v-selakh-kryma-mozhno-snyat-nalichnye-v-pochtovykh-kassakh-1142443961.html
В селах Крыма можно снять наличные в почтовых кассах
В селах Крыма можно снять наличные в почтовых кассах - РИА Новости Крым, 08.12.2024
В селах Крыма можно снять наличные в почтовых кассах
В селах и поселках Крыма можно снять наличные в кассах почтовых отделений. Об этом РИА Новости Крым сообщила заведующая сектором платежных систем и расчетов... РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T13:32
2024-12-08T13:32
2024-12-08T13:32
эксклюзивы риа новости крым
банк россии
татьяна мефодовская
крым
новости крыма
почта россии
почта крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49752/90/497529001_0:89:3239:1911_1920x0_80_0_0_d75d9da1feb6181f1072a38d9ee3948e.jpg
СИМФЕРПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В селах и поселках Крыма можно снять наличные в кассах почтовых отделений. Об этом РИА Новости Крым сообщила заведующая сектором платежных систем и расчетов Отделения Банка России по Республике Крым Татьяна Мефодовская.По ее словам, такая услуга активно внедряется в регионе с прошлого года и доступна примерно в ста отделениях почтовой связи.Для того, чтобы снять наличные, необходимо на кассе почтового отделения при оплате товара сказать кассиру о том, что вы хотите снять наличные со своей карты. Также нужно назвать желаемую сумму и оплатить товар. Отмечается, что сумма покупки при этом неважна."Максимально за одну операцию можно снять до пяти тысяч рублей. Я отмечу, что денежный лимит на такую услугу в кассах почтовых отделений тоже существует, но если он исчерпается, на следующий день его должны пополнить, чтобы все желающие смогли воспользоваться услугой", - уточнила Мефодовская.Она добавила, что география сервиса продолжает расширяться, чтобы финансовые услуги для крымчан стали еще доступнее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защитить сбережения в непростой экономический период – совет экспертаКак получить деньги из ломбарда от продажи своего залога – Центробанк Не фальшивка: в Крым поступили новые "уральские" пятитысячные банкноты
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49752/90/497529001_286:0:2953:2000_1920x0_80_0_0_2922ba850d97981e293548cba1fc1d8e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, татьяна мефодовская, крым, новости крыма, почта россии, почта крыма, видео
В селах Крыма можно снять наличные в почтовых кассах
В почтовых кассах населенных пунктов Крыма можно снять наличные – ЦБ
СИМФЕРПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым
. В селах и поселках Крыма можно снять наличные в кассах почтовых отделений. Об этом РИА Новости Крым
сообщила заведующая сектором платежных систем и расчетов Отделения Банка России по Республике Крым Татьяна Мефодовская.
По ее словам, такая услуга активно внедряется в регионе с прошлого года и доступна примерно в ста отделениях почтовой связи
.
"Этот сервис – хорошая альтернатива банкоматам. Он позволяет снять деньги одновременно с покупкой. Это особенно удобно в небольших населенных пунктах, в которых пока нет банкоматов и банковских подразделений", - сообщила Мефодовская.
Для того, чтобы снять наличные, необходимо на кассе почтового отделения при оплате товара сказать кассиру о том, что вы хотите снять наличные со своей карты. Также нужно назвать желаемую сумму и оплатить товар. Отмечается, что сумма покупки при этом неважна.
"Максимально за одну операцию можно снять до пяти тысяч рублей. Я отмечу, что денежный лимит на такую услугу в кассах почтовых отделений тоже существует, но если он исчерпается, на следующий день его должны пополнить, чтобы все желающие смогли воспользоваться услугой", - уточнила Мефодовская.
Она добавила, что география сервиса продолжает расширяться, чтобы финансовые услуги для крымчан стали еще доступнее.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: