https://crimea.ria.ru/20241208/teplo-i-veter-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1142452671.html

Тепло и ветер: погода в Крыму в воскресенье

Тепло и ветер: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 08.12.2024

Тепло и ветер: погода в Крыму в воскресенье

Воздушные массы южных широт принесут на полуостров в выходные теплую ветреную погоду. Преимущественно без осадков. Об этом предупреждают в республиканском... РИА Новости Крым, 08.12.2024

2024-12-08T00:01

2024-12-08T00:01

2024-12-08T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Воздушные массы южных широт принесут на полуостров в выходные теплую ветреную погоду. Преимущественно без осадков. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +11...+13.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +12…+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +8...+10, днем до 14 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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