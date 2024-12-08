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Тепло и ветер: погода в Крыму в воскресенье
Тепло и ветер: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Тепло и ветер: погода в Крыму в воскресенье
Воздушные массы южных широт принесут на полуостров в выходные теплую ветреную погоду. Преимущественно без осадков. Об этом предупреждают в республиканском... РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T00:01
2024-12-08T00:01
2024-12-08T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Воздушные массы южных широт принесут на полуостров в выходные теплую ветреную погоду. Преимущественно без осадков. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +11...+13.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +12…+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +8...+10, днем до 14 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и ветер: погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Воздушные массы южных широт принесут на полуостров в выходные теплую ветреную погоду. Преимущественно без осадков. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха повысится и составит: ночью +4…+9; днем +9…+14, в горах +6…+8", - сообщили синоптики
В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +11...+13.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +12…+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +8...+10, днем до 14 градусов тепла.
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