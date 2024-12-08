https://crimea.ria.ru/20241208/sudba-rossiyskikh-baz-v-sirii-i-zayavleniya-trampa-glavnoe-za-den-1142476679.html

Судьба российских баз в Сирии и заявления Трампа: главное за день

Судьба российских баз в Сирии и заявления Трампа: главное за день - РИА Новости Крым, 08.12.2024

Судьба российских баз в Сирии и заявления Трампа: главное за день

Обострение ситуации в Сирии – российские военные базы переведены в режим повышенной боевой готовности. Избранный президент США Дональд Трамп заявил о сокращении РИА Новости Крым, 08.12.2024

2024-12-08T22:30

2024-12-08T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Обострение ситуации в Сирии – российские военные базы переведены в режим повышенной боевой готовности. Избранный президент США Дональд Трамп заявил о сокращении военной помощи Украине и готовности Владимира Зеленского к сделке с Россией. В Кремле внимательно изучили заявления Трампа и следят за развитием ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. У берегов Крыма были сбиты два беспилотника ВСУ. Морским пехотинцам Черноморского флота, которые освобождают от украинских захватчиков земли Курской области, вручили боевые награды.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Что будет с военными базами России в СирииОппозиционные силы в Сирии захватили здание телевидения и заявили о свержении режима президента Башара Асада. В министерстве иностранных дел Российской Федерации проинформировали, что Асад сложил полномочия, призвал к мирной передаче власти и покинул страну. Вечером стало известно о прибытии Асада с членами семьи в Москву.Военные базы РФ в Латакии и Тартусе переведены в режим повышенной боевой готовности, непосредственной опасности для них на данный момент нет, следует из заявления МИДа. Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым предположил, что судьба российской авиабазы Хмеймим в Латакии и пункта обслуживания российских судов в Тартусе будет решаться в ходе переговоров. Они также могут стать гарантом стабильности в провинции Латакия.Заявления Трампа по итогам переговоров в ПарижеДональд Трамп на своей странице в соцсети заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам. Такое заявление он сделал после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским в Париже."Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие... Нужно немедленное прекращение огня и начало переговоров. Слишком много жизней напрасно потеряно, слишком много семей разрушено, и если это продолжится, это может обернуться чем-то гораздо большим и худшим", – написал Трамп.В интервью телеканалу NBC News Дональд Трамп заявил, что Украине, вероятно, не стоит ожидать тех же объемов помощи из Вашингтона, которые были при Байдене, когда он вновь вступит в должность.В Кремле прокомментировали заявления ТрампаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона внимательно изучила заявление победившего на выборах в США Дональда Трампа. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости."Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским", – сказал Песков.Он подчеркнул, что Россия всегда была готова к переговорам, и условия для этого были неоднократно озвучены президентом Владимиром Путиным. Но официальный Киев продолжает отказываться от переговоров.При этом ситуация для украинской армии складывается катастрофическая, отметил пресс-секретарь президента РФ, а озвученные Трампом данные о потерях России предоставлены украинской стороной и сильно преувеличены.Беспилотники сбиты у побережья КрымаДва беспилотника ВСУ уничтожены над Черным морем у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что украинские дроны были сбиты в период с 14:30 до 14:55 по московскому времени."Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова", – сказано в сообщении Минобороны РФ.Морским пехотинцам из Севастополя вручили награды в Курской областиГосударственные награды были вручены морским пехотинцам Черноморского флота, которые выполняют задачи в Курской области. Видео награждения опубликовал Telegram-канал Минобороны РФ.Военнослужащие были отмечены за штурм вражеского опорного пункта, рассказал пехотинец с позывным "Боцман". После тщательной разведки с использованием всех радиотехнических средств и оптического наблюдения было установлено местонахождение опорника и минных полей вокруг него."Когда мы точно выявили нахождение противника, места нахождения минных заграждений, то командирами "Дракон" и "Сайгон" был разработан очень дерзкий, самое главное – профессиональный план, основанный на внезапности и исключительной храбрости морских пехотинцев", – сказал "Боцман".

https://crimea.ria.ru/20241208/sirii-bolshe-net-prognoz-eksperta-o-dalneyshem-razvitii-sobytiy-1142468797.html

https://crimea.ria.ru/20241208/kak-sobytiya-v-sirii-mogut-otrazitsya-na-ukraine--mnenie-1142471780.html

https://crimea.ria.ru/20241208/na-solntse-proizoshla-moschnaya-vspyshka--zhdat-li-magnitnoy-buri-1142475012.html

https://crimea.ria.ru/20241208/pyat-regionov-rossii-atakovany-vsu---minoborony-1142465496.html

https://crimea.ria.ru/20241208/semya-iz-kryma-nagrazhdena-ordenom-roditelskaya-slava-1142467105.html

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