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Соглашение в Беловежской пуще - архивное видео - РИА Новости Крым, 07.12.2024
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Митинг перед зданием Верховного Совета РСФСР в Москве в ознаменование победы демократических сил над реакцией, когда попытка переворота ГКЧП потерпела крах - РИА Новости, 1920
30 лет без СССР: хроника распада великой страны
https://crimea.ria.ru/20241208/soglashenie-v-belovezhskoy-pusche---arkhivnoe-video-1121677429.html
Соглашение в Беловежской пуще - архивное видео
Соглашение в Беловежской пуще - архивное видео - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Соглашение в Беловежской пуще - архивное видео
8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии подписали "беловежское соглашение". РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-08T08:22
2024-12-07T19:19
30 лет без ссср: хроника распада великой страны
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8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии подписали "беловежское соглашение".После этого договора был ликвидирован СССР, образовался СНГ. Республики договорились об открытости границ, общей валюте и признании прав человека. По мнению историков Джордж Буж-старший сыграл ключевую роль в распаде СССР.
https://crimea.ria.ru/20211208/Kravchuk-rasskazal-obsuzhdalsya-li-vopros-Kryma-v-Belovezhskoy-pusche-1117726533.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Распад СССР: соглашение в Беловежской пуще
8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии подписали "беловежское соглашение". После этого договора был ликвидирован СССР, образовался СНГ. Республики договорились об открытости границ, общей валюте и признании прав человека. По мнению историков Джордж Буж-старший сыграл ключевую роль в распаде СССР.
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политика, снг, ссср, история, россия, видео

Соглашение в Беловежской пуще - архивное видео

08:22 08.12.2024
 
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8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии подписали "беловежское соглашение".
После этого договора был ликвидирован СССР, образовался СНГ. Республики договорились об открытости границ, общей валюте и признании прав человека. По мнению историков Джордж Буж-старший сыграл ключевую роль в распаде СССР.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря 2021, 07:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Обсуждался ли вопрос Крыма в Беловежской пуще: воспоминания Кравчука
 
30 лет без СССР: хроника распада великой страныПолитикаСНГСССРИсторияРоссияВидео
 
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