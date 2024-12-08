https://crimea.ria.ru/20241208/soglashenie-v-belovezhskoy-pusche---arkhivnoe-video-1121677429.html
Соглашение в Беловежской пуще - архивное видео
Соглашение в Беловежской пуще - архивное видео - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Соглашение в Беловежской пуще - архивное видео
8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии подписали "беловежское соглашение". РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-08T08:22
2024-12-08T08:22
2024-12-07T19:19
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8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии подписали "беловежское соглашение".После этого договора был ликвидирован СССР, образовался СНГ. Республики договорились об открытости границ, общей валюте и признании прав человека. По мнению историков Джордж Буж-старший сыграл ключевую роль в распаде СССР.
https://crimea.ria.ru/20211208/Kravchuk-rasskazal-obsuzhdalsya-li-vopros-Kryma-v-Belovezhskoy-pusche-1117726533.html
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Распад СССР: соглашение в Беловежской пуще
8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии подписали "беловежское соглашение". После этого договора был ликвидирован СССР, образовался СНГ. Республики договорились об открытости границ, общей валюте и признании прав человека. По мнению историков Джордж Буж-старший сыграл ключевую роль в распаде СССР.
2024-12-08T08:22
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