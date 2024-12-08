https://crimea.ria.ru/20241208/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-blagodatnoe-v-dnr-1142468218.html

Российские войска освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Благодатное в ДНР - РИА Новости Крым, 08.12.2024

Российские войска освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Российские подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Благодатное, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2024

2024-12-08T12:10

2024-12-08T12:10

2024-12-08T12:19

новости сво

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/01/1142281652_0:212:2890:1838_1920x0_80_0_0_ee4605a25687fb5598fa69e8a9b6d162.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Российские подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Благодатное, сообщили в Минобороны РФ.Накануне Вооруженные силы России освободили населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине - высокоточным оружием поражены военные объектыКиевский режим потерял 13 тысяч боевиков за неделюПроисходящее на линии фронта определит жизнь РФ на годы вперед – Путин

https://crimea.ria.ru/20241208/morskim-pekhotintsam-iz-sevastopolya-vruchili-nagrady-v-kurskoy-oblasti--1142467257.html

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости