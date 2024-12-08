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Российские войска освободили населенный пункт Благодатное в ДНР - РИА Новости Крым, 08.12.2024
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Российские войска освободили населенный пункт Благодатное в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Благодатное в ДНР - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Российские войска освободили населенный пункт Благодатное в ДНР
Российские подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Благодатное, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T12:10
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новости сво
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Российские подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Благодатное, сообщили в Минобороны РФ.Накануне Вооруженные силы России освободили населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине - высокоточным оружием поражены военные объектыКиевский режим потерял 13 тысяч боевиков за неделюПроисходящее на линии фронта определит жизнь РФ на годы вперед – Путин
https://crimea.ria.ru/20241208/morskim-pekhotintsam-iz-sevastopolya-vruchili-nagrady-v-kurskoy-oblasti--1142467257.html
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новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Российские войска освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Благодатное в ДНР - Минобороны

12:10 08.12.2024 (обновлено: 12:19 08.12.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Российские подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Благодатное, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Благодатное (совхоз Октябрь) Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Накануне Вооруженные силы России освободили населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике.
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