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Российские войска освободили населенный пункт Благодатное в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Благодатное в ДНР - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Российские войска освободили населенный пункт Благодатное в ДНР
Российские подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Благодатное, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T12:10
2024-12-08T12:10
2024-12-08T12:19
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министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Российские подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Благодатное, сообщили в Минобороны РФ.Накануне Вооруженные силы России освободили населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине - высокоточным оружием поражены военные объектыКиевский режим потерял 13 тысяч боевиков за неделюПроисходящее на линии фронта определит жизнь РФ на годы вперед – Путин
https://crimea.ria.ru/20241208/morskim-pekhotintsam-iz-sevastopolya-vruchili-nagrady-v-kurskoy-oblasti--1142467257.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Российские войска освободили населенный пункт Благодатное в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Благодатное в ДНР - Минобороны
12:10 08.12.2024 (обновлено: 12:19 08.12.2024)