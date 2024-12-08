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Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 08.12.2024
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Рейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Рейд в Севастополе открыт
В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T15:28
2024-12-08T15:28
севастополь
новости
транспорт
департамент транспорта севастополя
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, сообщает городской департамент транспорта.Морское сообщение в городе было приостановлено в воскресенье в 14:22.Для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова. Причины закрытия рейда не назывались.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости, транспорт, департамент транспорта севастополя, логистика
Рейд в Севастополе открыт

Движение паромов и катеров в Севастополе возобновлено

15:28 08.12.2024
 
© Telegram Дептранс СевастополяКатера в Севастополе
Катера в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.
Морское сообщение в городе было приостановлено в воскресенье в 14:22.
Для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова. Причины закрытия рейда не назывались.
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