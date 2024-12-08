https://crimea.ria.ru/20241208/pyat-regionov-rossii-atakovany-vsu---minoborony-1142465496.html

Пять регионов России атакованы ВСУ - Минобороны

Пять регионов России атакованы ВСУ - Минобороны - РИА Новости Крым, 08.12.2024

Пять регионов России атакованы ВСУ - Минобороны

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 46 украинских беспилотников, 17 из них над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2024

2024-12-08T07:36

2024-12-08T07:36

2024-12-08T08:25

новости

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142355416_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_60a39fac2505ac7c4a40915a3ac633bb.jpg

СИФМЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 46 украинских беспилотников, 17 из них над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что 17 из них были уничтожены над Белгородской областью, 12 над Курской областью, шесть над Воронежской, семь над Ростовской, а также четыре дрона были сбиты над Астраханской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)