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Пять регионов России атакованы ВСУ - Минобороны
Пять регионов России атакованы ВСУ - Минобороны - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Пять регионов России атакованы ВСУ - Минобороны
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 46 украинских беспилотников, 17 из них над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T07:36
2024-12-08T07:36
2024-12-08T08:25
новости
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИФМЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 46 украинских беспилотников, 17 из них над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что 17 из них были уничтожены над Белгородской областью, 12 над Курской областью, шесть над Воронежской, семь над Ростовской, а также четыре дрона были сбиты над Астраханской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Пять регионов России атакованы ВСУ - Минобороны
46 беспилотников сбиты над пятью регионами России - Минобороны
07:36 08.12.2024 (обновлено: 08:25 08.12.2024)