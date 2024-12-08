https://crimea.ria.ru/20241208/putin-nagradil-freyndlikh-ordenom-za-zaslugi-pered-otechestvom-1142466992.html

Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости Крым, 08.12.2024

Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент РФ Владимир Путин наградил советскую и российскую актрису театра и кино Алису Фрейндлих, которая отмечает 90-летний юбилей, орденом "За заслуги перед... РИА Новости Крым, 08.12.2024

2024-12-08T10:14

2024-12-08T10:14

2024-12-08T10:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин наградил советскую и российскую актрису театра и кино Алису Фрейндлих, которая отмечает 90-летний юбилей, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ опубликован на портале официальной и правой информации.

https://crimea.ria.ru/20241208/Alisa-Freyndlikh-Mymra-s-korolevskoy-osankoy_-1117714000.html

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алиса фрейндлих, награды, россия, культура, кино, театр, искусство