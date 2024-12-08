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Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости Крым, 08.12.2024
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Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент РФ Владимир Путин наградил советскую и российскую актрису театра и кино Алису Фрейндлих, которая отмечает 90-летний юбилей, орденом "За заслуги перед... РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T10:14
2024-12-08T10:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин наградил советскую и российскую актрису театра и кино Алису Фрейндлих, которая отмечает 90-летний юбилей, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ опубликован на портале официальной и правой информации.
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алиса фрейндлих, награды, россия, культура, кино, театр, искусство
Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени

10:14 08.12.2024 (обновлено: 10:24 08.12.2024)
 
© РИА НовостиАлиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин наградил советскую и российскую актрису театра и кино Алису Фрейндлих, которая отмечает 90-летний юбилей, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ опубликован на портале официальной и правой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом за заслуги перед Отечеством Фрейндлих Алису Бруновну - артистку федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, город Санкт-Петербург", - говорится в документе.

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