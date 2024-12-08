https://crimea.ria.ru/20241208/putin-nagradil-freyndlikh-ordenom-za-zaslugi-pered-otechestvom-1142466992.html
Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент РФ Владимир Путин наградил советскую и российскую актрису театра и кино Алису Фрейндлих, которая отмечает 90-летний юбилей, орденом "За заслуги перед... РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T10:14
2024-12-08T10:14
2024-12-08T10:24
алиса фрейндлих
награды
россия
культура
кино
театр
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/08/1142466859_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_19b60aa70f71c3b343d459504cf257a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин наградил советскую и российскую актрису театра и кино Алису Фрейндлих, которая отмечает 90-летний юбилей, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ опубликован на портале официальной и правой информации.
https://crimea.ria.ru/20241208/Alisa-Freyndlikh-Mymra-s-korolevskoy-osankoy_-1117714000.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/08/1142466859_63:0:986:692_1920x0_80_0_0_f43dcdff5ff67dea5ba9c2c62b55b21d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алиса фрейндлих, награды, россия, культура, кино, театр, искусство
Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени
10:14 08.12.2024 (обновлено: 10:24 08.12.2024)