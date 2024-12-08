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При Украине культура была оружием террора: министр культуры Херсонщины - РИА Новости Крым, 08.12.2024
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При Украине культура была оружием террора: министр культуры Херсонщины
При Украине культура была оружием террора: министр культуры Херсонщины - РИА Новости Крым, 08.12.2024
При Украине культура была оружием террора: министр культуры Херсонщины
За два года новой истории Херсонской области количество учреждений культуры в ней возросло в два раза. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном... РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T09:31
2024-12-08T09:31
херсонская область
культура
декоммунизация
украина
мнения
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. За два года новой истории Херсонской области количество учреждений культуры в ней возросло в два раза. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр культуры Херсонской области Артем Лагойский.При этом Лагойский отметил существующий в регионе кадровый дефицит, в том числе и среди работников культуры.Как в свою очередь подчеркнула директор Генической детской школы искусств Светлана Козачек, это учебное учреждение не может принять на учебу всех желающих детей, так как не хватает педагогов.Министр культуры Херсонской области назвал культурное наследие региона существенным."Мы не можем говорить о том, что культуры в Херсонской области нет. Все же есть уникальное культурное наследие, которое в каждой области представлено. Так или иначе в каждом районе есть дом культуры, в каждом муниципальном округе - музыкальная школа. И это наша задача, чтобы, пока еще мы не вернули Херсон, реанимировать и запустить работу всех учреждений и закрыть культурные потребности населения", - сказал Лагойский.В том числе и в этих целях только Херсонская филармония, которую возглавляет выходец из Крыма, дирижер Денис Карлов, за год провела более 160 концертов даже в самых отдаленных селах, где более года не было никаких культурных мероприятий, сказал он.Лагойский назвал разницу между отношением к культуре в годы украинской Херсонщины и сейчас:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили Зеленскому на желание "вернуть" полуостров дипломатиейЯдерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТОПлан Трампа по Украине - СМИ раскрыли детали
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херсонская область, культура, декоммунизация, украина, мнения, новости
При Украине культура была оружием террора: министр культуры Херсонщины

Херсонской области не хватает деятелей культуры

09:31 08.12.2024
 
© AP Photo Markus SchreiberЖенщина с украинским флагом в Берлине
Женщина с украинским флагом в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo Markus Schreiber
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. За два года новой истории Херсонской области количество учреждений культуры в ней возросло в два раза. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр культуры Херсонской области Артем Лагойский.
"Только в этом году нам удалось запустить три музыкальные школы. А всего у нас в области их восемь. На это есть социальный запрос, дети хотят учиться музыке", - назвал он цифры.
При этом Лагойский отметил существующий в регионе кадровый дефицит, в том числе и среди работников культуры.
Как в свою очередь подчеркнула директор Генической детской школы искусств Светлана Козачек, это учебное учреждение не может принять на учебу всех желающих детей, так как не хватает педагогов.
Министр культуры Херсонской области назвал культурное наследие региона существенным.
"Мы не можем говорить о том, что культуры в Херсонской области нет. Все же есть уникальное культурное наследие, которое в каждой области представлено. Так или иначе в каждом районе есть дом культуры, в каждом муниципальном округе - музыкальная школа. И это наша задача, чтобы, пока еще мы не вернули Херсон, реанимировать и запустить работу всех учреждений и закрыть культурные потребности населения", - сказал Лагойский.
В том числе и в этих целях только Херсонская филармония, которую возглавляет выходец из Крыма, дирижер Денис Карлов, за год провела более 160 концертов даже в самых отдаленных селах, где более года не было никаких культурных мероприятий, сказал он.
Лагойский назвал разницу между отношением к культуре в годы украинской Херсонщины и сейчас:
"При Украине культура была деструктивным оружием, вредоносным, опасным и террористическим, особенно последние 10 лет. Финансирование культуры шло по идеологическому принципу и только на те вещи, которые были угодны тому террористическому режиму".
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