https://crimea.ria.ru/20241208/poteri-ukrainy-vs-rf-unichtozhili-esche-poltory-tysyachi-boevikov-1142469032.html

Потери Украины: ВС РФ уничтожили еще полторы тысячи боевиков

Потери Украины: ВС РФ уничтожили еще полторы тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 08.12.2024

Потери Украины: ВС РФ уничтожили еще полторы тысячи боевиков

Армия России за прошедшие сутки вывела из строя до 1460 солдат и офицеров противника, уничтожила десятки единиц техники и два полевых склада боеприпасов. Об... РИА Новости Крым, 08.12.2024

2024-12-08T13:03

2024-12-08T13:03

2024-12-08T13:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Армия России за прошедшие сутки вывела из строя до 1460 солдат и офицеров противника, уничтожила десятки единиц техники и два полевых склада боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям украинских боевиков в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Казачья Лопань. Противник потерял до 40 военнослужащих, автомобиль и две гаубицы.Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в районах сел Моначиновка, Двуречная, Кондрашовка, Петропавловка, Загрызово, Купянск Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 460 военнослужащих, 17 единиц техники и два склада с боеприпасами.Военнослужащие "Южной" группировки войск вели боевые действия в районах населенных пунктов Улаклы, Островское, Григоровка, Верхнекаменское, Приволье, Курахово, Янтарное и Дачное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 225-ти боевиков и пять единиц техники.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Бои велись в районе населенных пунктов Дзержинск, Шевченко, Димитров, Тарасовка и Новоторецкое Донецкой Народной Республики. В результате противник потерял свыше 500 военнослужащих и шесть единиц техники.Групировка войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободила населенный пункт Благодатное, вела наступательные бои в районах населенных пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь Донецкой Народной Республики.Потери ВСУ на этом направлении составили до 190 военнослужащих и пять единиц техники. Уничтожен склад горючего.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Отрадокаменка и Антоновка Херсонской области. В итоге ВСУ потеряли до 45-ти военнослужащих и 15 единиц техники.Авиация, артиллерия, расчеты БПЛА и ракетные войска наносили удары по военным аэродромам и энергетике Украины, а также по скоплениям живой силы и техники в 139 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбиты помогающие оборонке объекты энергетикиВ Донбассе освобожден населенный пункт Берестки Удары по Украине сегодня – разбита инфраструктура

https://crimea.ria.ru/20241208/morskim-pekhotintsam-iz-sevastopolya-vruchili-nagrady-v-kurskoy-oblasti--1142467257.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости