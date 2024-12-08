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Потери Украины: ВС РФ уничтожили еще полторы тысячи боевиков
Потери Украины: ВС РФ уничтожили еще полторы тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Потери Украины: ВС РФ уничтожили еще полторы тысячи боевиков
Армия России за прошедшие сутки вывела из строя до 1460 солдат и офицеров противника, уничтожила десятки единиц техники и два полевых склада боеприпасов. Об... РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T13:03
2024-12-08T13:03
2024-12-08T13:03
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Армия России за прошедшие сутки вывела из строя до 1460 солдат и офицеров противника, уничтожила десятки единиц техники и два полевых склада боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям украинских боевиков в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Казачья Лопань. Противник потерял до 40 военнослужащих, автомобиль и две гаубицы.Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в районах сел Моначиновка, Двуречная, Кондрашовка, Петропавловка, Загрызово, Купянск Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 460 военнослужащих, 17 единиц техники и два склада с боеприпасами.Военнослужащие "Южной" группировки войск вели боевые действия в районах населенных пунктов Улаклы, Островское, Григоровка, Верхнекаменское, Приволье, Курахово, Янтарное и Дачное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 225-ти боевиков и пять единиц техники.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Бои велись в районе населенных пунктов Дзержинск, Шевченко, Димитров, Тарасовка и Новоторецкое Донецкой Народной Республики. В результате противник потерял свыше 500 военнослужащих и шесть единиц техники.Групировка войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободила населенный пункт Благодатное, вела наступательные бои в районах населенных пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь Донецкой Народной Республики.Потери ВСУ на этом направлении составили до 190 военнослужащих и пять единиц техники. Уничтожен склад горючего.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Отрадокаменка и Антоновка Херсонской области. В итоге ВСУ потеряли до 45-ти военнослужащих и 15 единиц техники.Авиация, артиллерия, расчеты БПЛА и ракетные войска наносили удары по военным аэродромам и энергетике Украины, а также по скоплениям живой силы и техники в 139 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбиты помогающие оборонке объекты энергетикиВ Донбассе освобожден населенный пункт Берестки Удары по Украине сегодня – разбита инфраструктура
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Потери Украины: ВС РФ уничтожили еще полторы тысячи боевиков
Военнослужащие РФ уничтожили полторы тысячи боевиков и два склада боеприпасов
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Армия России за прошедшие сутки вывела из строя до 1460 солдат и офицеров противника, уничтожила десятки единиц техники и два полевых склада боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям украинских боевиков в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Казачья Лопань. Противник потерял до 40 военнослужащих, автомобиль и две гаубицы.
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в районах сел Моначиновка, Двуречная, Кондрашовка, Петропавловка, Загрызово, Купянск Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 460 военнослужащих, 17 единиц техники и два склада с боеприпасами.
Военнослужащие "Южной" группировки войск вели боевые действия в районах населенных пунктов Улаклы, Островское, Григоровка, Верхнекаменское, Приволье, Курахово, Янтарное и Дачное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 225-ти боевиков и пять единиц техники.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Бои велись в районе населенных пунктов Дзержинск, Шевченко, Димитров, Тарасовка и Новоторецкое Донецкой Народной Республики. В результате противник потерял свыше 500 военнослужащих и шесть единиц техники.
Групировка войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободила населенный пункт Благодатное
, вела наступательные бои в районах населенных пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь Донецкой Народной Республики.
Потери ВСУ на этом направлении составили до 190 военнослужащих и пять единиц техники. Уничтожен склад горючего.
Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Отрадокаменка и Антоновка Херсонской области. В итоге ВСУ потеряли до 45-ти военнослужащих и 15 единиц техники.
Авиация, артиллерия, расчеты БПЛА и ракетные войска наносили удары по военным аэродромам и энергетике Украины, а также по скоплениям живой силы и техники в 139 районах.
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