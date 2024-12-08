https://crimea.ria.ru/20241208/ostavil-snayperskoe-delo-radi-spaseniya-zhizney--istoriya-voennogo-medika-1142392811.html

Оставил снайперское дело ради спасения жизней – история военного медика

Оставил снайперское дело ради спасения жизней – история военного медика - РИА Новости Крым, 08.12.2024

Оставил снайперское дело ради спасения жизней – история военного медика

РИА Новости Крым, 08.12.2024

2024-12-08T16:43

2024-12-08T16:43

2024-12-08T17:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым.После учебы в кадетском корпусе – воинская служба, первая военная командировка в 2013 году, за Донбасс пришел воевать десять лет назад. Так 31-летний военнослужащий с позывным "Сварог", замначальника медслужбы полка, кратко описывает свой боевой путь. Когда-то он изучал снайперское дело – учился правильно дышать, оставаясь внутренне спокойным, уравновешенным и даже расслабленным, так как точный выстрел возможен только на выдохе. Теперь умение соблюдать хладнокровие и выдержку помогают ему оказывать помощь боевым товарищам, спасать жизни. Снайпер – одна из самых престижных специальностей в вооруженных силах. Но спасать жизни – важнее, понял "Сварог".9 декабря наша страна отмечает День Героев Отечества – в этот праздник чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, что является продолжением вековой традиции, существовавшей в российском государстве до 1917 года. В Российской Империи праздновали День георгиевских кавалеров. Этот день считался праздником российских воинов.Был снайпером – стал медиком"Моя изначальная войсковая специализация – "мастер точного выстрела", "снайперское дело", но однажды мне стала интересна медицина. Познакомился с врачами. Решил переквалифицироваться. Проходил обучение в трех учебках воздушно-десантных войск", – рассказывает боец с позывным "Сварог".Однажды они с боевым товарищем, работая в разведке, попали под обстрел. Враг бил кассетными боеприпасами. Напарника ранило – проникающее слепое грудной клетки."Когда его привезли в больницу и обнаружилось на рентгене, что осколок застрял возле самого сердца, врачи очень удивились, потому что первая помощь была оказана раненому в абсолютно в немедицинских условиях", – вспоминает "Сварог". И добавляет: "Хочешь быть хорошим врачом – следуй за армией. Почему? Очень много случаев интересных, их больше в армии бывает, чем на "гражданке", особенно при боевых действиях".В числе задач, которые выполняет замначальника медслужбы полка – эвакуация раненых, настройка маршрутов эвакуации и налаживание работы медицинских взводов, чтобы весь этот механизм не давал сбоев."Я сейчас на трех направлениях. Езжу с одной линии фронта на другую. Оказываю помощь – врачебную и доврачебную, помогаю решать административные задачи. Консультирую, могу ассистировать в ходе операции. Также налаживаю механизм цепочки групп эвакуации в подразделениях. Езжу из точки на точку, как пожарный. И разбрасываю опытных специалистов из своей команды на те участки, где не хватает людей", – объясняет боец.Рассказывая о себе, он остается немногословным. Говорит, что родом он из Москвы, делая акцент на том, что это город-герой, что нравится ему играть на гитаре, исполняя собственные песни, и что армейская служба у него с самого рождения: прадедушка генералом был, дедушка – генералом."Меня воспитал дедушка, и я, окончив кадетский корпус, решил связать судьбу с воинской службой. Родные отговаривали, просили не ехать в зону проведения боевых действий. Но что они могут сделать, если уж решил? У каждого человека своя жизненная позиция. И никто не вправе ему что-то навязывать", – рассуждает "Сварог". О наградах он говорит сухо: "Есть. Но это не важно".На фронте нужны управленцыНе каждый военный медик может стать гражданским медиком, и не любой медик с "гражданки" сможет работать на фронте, рассуждает собеседник."На фронт приходят неплохие врачи, подписывают контракт, их назначают командирами взводов. Но управлять они не умеют. Тогда приезжаем мы, помогаем. Но бывает и так, что в человеке нет командирской жилки. Как ни навязывай ему этот опыт, как ни помогай. Он может работать в развернутом полевом госпитале, но быть командиром взвода, звеньев – никогда", – рассуждает замначальника медслужбы полка.При этом есть рядовые, которые понимают в медицине на уровне "спиртик, бинтик, ватка, жгутик", но управленцы они отменные, способны распределить силы подразделения, готовы руководить. Уже в процессе они получают опыт, который на фронте нарабатывается очень быстро, говорит боец.Самое главное – остановить кровотечение и эвакуировать бойца, передать в руки грамотному санинструктору, фельдшеру."В принципе, вся медицинская работа на фронте лежит, в первую очередь, на санинструкторах, а во вторую очередь – на фельдшерах. Дальше уже идет цепочка врачей", – рассказывает "Сварог".– В работе военного медика что самое сложное?– То, что мы работаем сутками, дежурим 24/7, выходных здесь особо нет, тут хотя бы время на сон найти. Но у нас есть долг. Мы находимся то на первой линии, то на второй, то на третьей. Нас поддерживает то, что у каждого из нас есть свои обязанности, и мы понимаем, что ребятам, которые "сидят" на "передке", еще тяжелее, чем нам здесь, на этом и держимся. Спасая других, мы делаем все возможное, то, что в наших силах и умениях.– Что вам помогает не рассыпаться внутри, когда спасти не получается?– Ничего. Встречаются, наверное, и сухари. Но меня каждый такой случай гложет изнутри. Не знаю как у других, но я анализирую каждый свой шаг, думаю, а что было бы, если бы поступил по-другому. Но самое сложным лично для меня на фронте – это потеря близких товарищей. Сложнее этого здесь нет ничего.Сейчас на фронте чаще встречаются минно-взрывные ранения, но хватает и пулевых – работают вражеские снайпера. Когда враг вероломно ворвался на нашу территорию, стало много стрелковых боев, особенно в первые дни, рассказывает боец.За время несения службы "Сварог" перенес два тяжелых ранения и семь легких, видел гибель товарищей, не спал сотни ночей. Но, если бы была возможность отмотать время назад, от своего решения отправиться на фронт не отказался. Только в некоторых ситуациях поступал бы уже грамотнее, говорит боец. Когда закончится спецоперация, планирует остаться в медицине – совершенствовать свои знания, оттачивать навыки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Таких на фронте называют вторыми после БогаЗадача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зонеКопаем землянки и спасаем жизни – интервью с военным медиком

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

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