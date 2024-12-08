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Беспилотники сбиты у побережья Крыма
Беспилотники сбиты у побережья Крыма - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Беспилотники сбиты у побережья Крыма
Два беспилотника ВСУ уничтожены над Черным морем у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T15:39
2024-12-08T15:39
2024-12-08T15:45
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Два беспилотника ВСУ уничтожены над Черным морем у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что украинские дроны были сбиты в период с 14:30 до 14:55 по московскому времени.Также в это время три украинских беспилотника были ликвидированы над территорией Белгородской области, уточнили в оборонном ведомстве России.Утром 8 декабря над территорией Российской Федерации средствами ПВО были сбиты 46 дронов, из них 17 – над Белгородской областью, 12 над Курской, шесть над Воронежской, семь над Ростовской, а также четыре дрона были сбиты над Астраханской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Астраханскую и Воронежскую областиАтака БПЛА на автомобиль в Белгородской области: ранена женщинаШесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море
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РИА Новости Крым
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крым, министерство обороны рф, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Беспилотники сбиты у побережья Крыма
У побережья Крыма сбиты беспилотники
15:39 08.12.2024 (обновлено: 15:45 08.12.2024)