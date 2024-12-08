https://crimea.ria.ru/20241208/Alisa-Freyndlikh-Mymra-s-korolevskoy-osankoy_-1117714000.html

Алиса Фрейндлих. "Мымра" с королевской осанкой

Алиса Фрейндлих. "Мымра" с королевской осанкой - РИА Новости Крым, 08.12.2024

Алиса Фрейндлих. "Мымра" с королевской осанкой

"Мы называем ее "наша мымра". Конечно, за глаза". РИА Новости Крым, 08.12.2024

2024-12-08T07:37

2024-12-08T07:37

2024-12-08T07:37

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"Мы называем ее "наша мымра". Конечно, за глаза".Любой советский и постсоветский, и вообще любящий советское кино человек знает, откуда эта цитата. И кто это – "мымра" Калугина из рязановского "Служебного романа".А также королева Анна Австрийская из "Трех мушкетеров".А еще жена Сталкера в "Солярисе".Отстраненная Харита Игнатьевна - мать "бесприданницы", уходящая в сторону в самый тяжелый для дочери момент: "Я женщина мирного характера; я люблю, чтоб все дружно было, согласно".И 87-летняя скульптор Анна Борисовна, умирающая в финале "Масловки".И интеллектуалка из не очень популярной "Женской логики", на пенсии расследующая убийства.И соседка главной героини, узнавшей о скорой смерти и решившей организовать свои собственные похороны. Это в "Карпе отмороженном", комедийной притче, где все носятся с огромной рыбой в ведре...Ролей много, очень разных: нелепая Эллочка-людоедка в "Двенадцати стульях" 1966 года, игривая баронесса де Шампеньи в "Соломенной шляпке".Осанка, взгляд, голос – порода. Сила воли и благородство – воспитание. То, из чего складывается суть человека.Из воспоминаний о блокаде, которую пережила ребенком: Бабушка Шарлота – немка – умерла в эшелоне, высланная из Ленинграда. Потомственной актрисе и ленинградке, почетной жительнице Санкт-Петербурга Алисе Фрейндлих – 90. И в этом почтенном возрасте она – женщина с прямой спиной, со своей жизненной позицией, вызывающей уважение и почему-то не допускающей никаких нападок. Видимо, это уже навсегда. Сайт РИА Новости Крым поздравляет Алису Бруновну и вспоминает ее роли.Надежда Соловьева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, новости, общество, визуал, звезды и судьбы, алиса фрейндлих