Алиса Фрейндлих. "Мымра" с королевской осанкой
© 3s.com.ruКадр из фильма "Служебный роман" (1977 год)
© 3s.com.ru
"Мы называем ее "наша мымра". Конечно, за глаза".
© Скриншот: kinopoisk.ruАлиса Фрейндлих в фильме "Служебный роман" (1977 год)
1 из 2
Алиса Фрейндлих в фильме "Служебный роман" (1977 год)
© Скриншот: kinopoisk.ru
© Скриншот: kinopoisk.ruКадр из фильма "Служебный роман" (1977 год)
2 из 2
Кадр из фильма "Служебный роман" (1977 год)
© Скриншот: kinopoisk.ru
1 из 2
Алиса Фрейндлих в фильме "Служебный роман" (1977 год)
© Скриншот: kinopoisk.ru
2 из 2
Кадр из фильма "Служебный роман" (1977 год)
© Скриншот: kinopoisk.ru
Любой советский и постсоветский, и вообще любящий советское кино человек знает, откуда эта цитата. И кто это – "мымра" Калугина из рязановского "Служебного романа".
А также королева Анна Австрийская из "Трех мушкетеров".
© kino-teatr.ru Алиса Фрейндлих в фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" (1978 год)
© kino-teatr.ru
Алиса Фрейндлих в фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" (1978 год)
А еще жена Сталкера в "Солярисе".
© Скриншот: kinopoisk.ru (Тарковского она считала "одержимым гением", и роль, хотя и второстепенная, далась очень тяжело и стала одной из центральных по силе).
© Скриншот: kinopoisk.ru
(Тарковского она считала "одержимым гением", и роль, хотя и второстепенная, далась очень тяжело и стала одной из центральных по силе).
Отстраненная Харита Игнатьевна - мать "бесприданницы", уходящая в сторону в самый тяжелый для дочери момент: "Я женщина мирного характера; я люблю, чтоб все дружно было, согласно".
© vokrug.tvАлиса Фрейндлих в фильме "Жестокий романс" (1984 год)
© vokrug.tv
Алиса Фрейндлих в фильме "Жестокий романс" (1984 год)
И 87-летняя скульптор Анна Борисовна, умирающая в финале "Масловки".
© kino-teatr.ruАлиса Фрейндлих в фильме "На Верхней Масловке" (2004)
© kino-teatr.ru
Алиса Фрейндлих в фильме "На Верхней Масловке" (2004)
И интеллектуалка из не очень популярной "Женской логики", на пенсии расследующая убийства.
© kino-teatr.ruАлиса Фрейндлих в сериале "Женская логика" (2001)
© kino-teatr.ru
Алиса Фрейндлих в сериале "Женская логика" (2001)
И соседка главной героини, узнавшей о скорой смерти и решившей организовать свои собственные похороны. Это в "Карпе отмороженном", комедийной притче, где все носятся с огромной рыбой в ведре...
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Карп отмороженный" (2017)
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Карп отмороженный" (2017)
Ролей много, очень разных: нелепая Эллочка-людоедка в "Двенадцати стульях" 1966 года, игривая баронесса де Шампеньи в "Соломенной шляпке".
© vokrug.tvАлиса Фрейндлих Соломенная шляпка
© vokrug.tv
Алиса Фрейндлих Соломенная шляпка
Осанка, взгляд, голос – порода. Сила воли и благородство – воспитание. То, из чего складывается суть человека.
Из воспоминаний о блокаде, которую пережила ребенком:
"Я в блокаду была совсем маленькая, так что с моей стороны подвиг был очень незначителен. Это был подвиг моей бабушки, которая в самую тяжелую зиму 1941-1942 гг. установила в доме жесткую дисциплину: не позволяла нам выкупать хлеб вперед, съедать его раньше времени. Она выдавала нам, детям (мы были вокруг нее – трое детей мал мала меньше), еду строго по расписанию. Мне было, правда, уже 7 лет, брату моему – 5, а сестре вообще даже года не было… Мы получали по часам по масенькому-масенькому кусочку хлеба или другой еды, которая была на тот момент добыта: наши молодые мамы работали, а бабушка нас, что называется, блюла."
Бабушка Шарлота – немка – умерла в эшелоне, высланная из Ленинграда.
Потомственной актрисе и ленинградке, почетной жительнице Санкт-Петербурга Алисе Фрейндлих – 90. И в этом почтенном возрасте она – женщина с прямой спиной, со своей жизненной позицией, вызывающей уважение и почему-то не допускающей никаких нападок. Видимо, это уже навсегда.
Сайт РИА Новости Крым поздравляет Алису Бруновну и вспоминает ее роли.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Агония". Киностудия "Мосфильм". 1975 год. Режиссер Элем Климов (1933 - 2003 гг.). В роли Григория Распутина - артист Алексей Петренко (в центре), императрица Александра Федоровна - актриса Велта Лине (в центре, сидит на полу), Анна Вырубова - актриса Алиса Фрейндлих (в центре, стоит)
Кадр из фильма "Агония". Киностудия "Мосфильм". 1975 год. Режиссер Элем Климов (1933 - 2003 гг.). В роли Григория Распутина - артист Алексей Петренко (в центре), императрица Александра Федоровна - актриса Велта Лине (в центре, сидит на полу), Анна Вырубова - актриса Алиса Фрейндлих (в центре, стоит)
Надежда Соловьева