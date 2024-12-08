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Алиса Фрейндлих. "Мымра" с королевской осанкой - РИА Новости Крым, 08.12.2024
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Алиса Фрейндлих. "Мымра" с королевской осанкой
Алиса Фрейндлих. "Мымра" с королевской осанкой - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Алиса Фрейндлих. "Мымра" с королевской осанкой
"Мы называем ее "наша мымра". Конечно, за глаза". РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T07:37
2024-12-08T07:37
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звезды и судьбы
алиса фрейндлих
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"Мы называем ее "наша мымра". Конечно, за глаза".Любой советский и постсоветский, и вообще любящий советское кино человек знает, откуда эта цитата. И кто это – "мымра" Калугина из рязановского "Служебного романа".А также королева Анна Австрийская из "Трех мушкетеров".А еще жена Сталкера в "Солярисе".Отстраненная Харита Игнатьевна - мать "бесприданницы", уходящая в сторону в самый тяжелый для дочери момент: "Я женщина мирного характера; я люблю, чтоб все дружно было, согласно".И 87-летняя скульптор Анна Борисовна, умирающая в финале "Масловки".И интеллектуалка из не очень популярной "Женской логики", на пенсии расследующая убийства.И соседка главной героини, узнавшей о скорой смерти и решившей организовать свои собственные похороны. Это в "Карпе отмороженном", комедийной притче, где все носятся с огромной рыбой в ведре...Ролей много, очень разных: нелепая Эллочка-людоедка в "Двенадцати стульях" 1966 года, игривая баронесса де Шампеньи в "Соломенной шляпке".Осанка, взгляд, голос – порода. Сила воли и благородство – воспитание. То, из чего складывается суть человека.Из воспоминаний о блокаде, которую пережила ребенком: Бабушка Шарлота – немка – умерла в эшелоне, высланная из Ленинграда. Потомственной актрисе и ленинградке, почетной жительнице Санкт-Петербурга Алисе Фрейндлих – 90. И в этом почтенном возрасте она – женщина с прямой спиной, со своей жизненной позицией, вызывающей уважение и почему-то не допускающей никаких нападок. Видимо, это уже навсегда. Сайт РИА Новости Крым поздравляет Алису Бруновну и вспоминает ее роли.Надежда Соловьева
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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культура, новости, общество, визуал, звезды и судьбы, алиса фрейндлих

Алиса Фрейндлих. "Мымра" с королевской осанкой

07:37 08.12.2024
 
© 3s.com.ruКадр из фильма "Служебный роман" (1977 год)
Кадр из фильма Служебный роман (1977 год)
© 3s.com.ru
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"Мы называем ее "наша мымра". Конечно, за глаза".
© Скриншот: kinopoisk.ruАлиса Фрейндлих в фильме "Служебный роман" (1977 год)
Служебный роман Фрейндлих
1 из 2
Алиса Фрейндлих в фильме "Служебный роман" (1977 год)
© Скриншот: kinopoisk.ru
© Скриншот: kinopoisk.ruКадр из фильма "Служебный роман" (1977 год)
Кадр из фильма Служебный роман (1977 год)
2 из 2
Кадр из фильма "Служебный роман" (1977 год)
© Скриншот: kinopoisk.ru
1 из 2
Алиса Фрейндлих в фильме "Служебный роман" (1977 год)
© Скриншот: kinopoisk.ru
2 из 2
Кадр из фильма "Служебный роман" (1977 год)
© Скриншот: kinopoisk.ru
Любой советский и постсоветский, и вообще любящий советское кино человек знает, откуда эта цитата. И кто это – "мымра" Калугина из рязановского "Служебного романа".
А также королева Анна Австрийская из "Трех мушкетеров".
© kino-teatr.ru Алиса Фрейндлих в фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" (1978 год)
Алиса Фрейндлих в фильме Д'Артаньян и три мушкетёра (1978 год)
© kino-teatr.ru
Алиса Фрейндлих в фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" (1978 год)
А еще жена Сталкера в "Солярисе".
© Скриншот: kinopoisk.ru (Тарковского она считала "одержимым гением", и роль, хотя и второстепенная, далась очень тяжело и стала одной из центральных по силе).
Алиса Фрейндлих в фильме Сталкер (1979 год)
© Скриншот: kinopoisk.ru
(Тарковского она считала "одержимым гением", и роль, хотя и второстепенная, далась очень тяжело и стала одной из центральных по силе).
Отстраненная Харита Игнатьевна - мать "бесприданницы", уходящая в сторону в самый тяжелый для дочери момент: "Я женщина мирного характера; я люблю, чтоб все дружно было, согласно".
© vokrug.tvАлиса Фрейндлих в фильме "Жестокий романс" (1984 год)
Алиса Фрейндлих в фильме Жестокий романс (1984 год)
© vokrug.tv
Алиса Фрейндлих в фильме "Жестокий романс" (1984 год)
И 87-летняя скульптор Анна Борисовна, умирающая в финале "Масловки".
© kino-teatr.ruАлиса Фрейндлих в фильме "На Верхней Масловке" (2004)
Алиса Фрейндлих в фильме На Верхней Масловке (2004)
© kino-teatr.ru
Алиса Фрейндлих в фильме "На Верхней Масловке" (2004)
И интеллектуалка из не очень популярной "Женской логики", на пенсии расследующая убийства.
© kino-teatr.ruАлиса Фрейндлих в сериале "Женская логика" (2001)
Алиса Фрейндлих в сериале Женская логика (2001)
© kino-teatr.ru
Алиса Фрейндлих в сериале "Женская логика" (2001)
И соседка главной героини, узнавшей о скорой смерти и решившей организовать свои собственные похороны. Это в "Карпе отмороженном", комедийной притче, где все носятся с огромной рыбой в ведре...
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Карп отмороженный" (2017)
Алиса Фрейндлих в фильме Карп отмороженный (2017 год)
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Карп отмороженный" (2017)
Ролей много, очень разных: нелепая Эллочка-людоедка в "Двенадцати стульях" 1966 года, игривая баронесса де Шампеньи в "Соломенной шляпке".
© vokrug.tvАлиса Фрейндлих Соломенная шляпка
Алиса Фрейндлих Соломенная шляпка
© vokrug.tv
Алиса Фрейндлих Соломенная шляпка
Осанка, взгляд, голос – порода. Сила воли и благородство – воспитание. То, из чего складывается суть человека.
Из воспоминаний о блокаде, которую пережила ребенком:
"Я в блокаду была совсем маленькая, так что с моей стороны подвиг был очень незначителен. Это был подвиг моей бабушки, которая в самую тяжелую зиму 1941-1942 гг. установила в доме жесткую дисциплину: не позволяла нам выкупать хлеб вперед, съедать его раньше времени. Она выдавала нам, детям (мы были вокруг нее – трое детей мал мала меньше), еду строго по расписанию. Мне было, правда, уже 7 лет, брату моему – 5, а сестре вообще даже года не было… Мы получали по часам по масенькому-масенькому кусочку хлеба или другой еды, которая была на тот момент добыта: наши молодые мамы работали, а бабушка нас, что называется, блюла."
Бабушка Шарлота – немка – умерла в эшелоне, высланная из Ленинграда.
Потомственной актрисе и ленинградке, почетной жительнице Санкт-Петербурга Алисе Фрейндлих – 90. И в этом почтенном возрасте она – женщина с прямой спиной, со своей жизненной позицией, вызывающей уважение и почему-то не допускающей никаких нападок. Видимо, это уже навсегда.
Сайт РИА Новости Крым поздравляет Алису Бруновну и вспоминает ее роли.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Агония". Киностудия "Мосфильм". 1975 год. Режиссер Элем Климов (1933 - 2003 гг.). В роли Григория Распутина - артист Алексей Петренко (в центре), императрица Александра Федоровна - актриса Велта Лине (в центре, сидит на полу), Анна Вырубова - актриса Алиса Фрейндлих (в центре, стоит)
Кадр из фильма Агония. Киностудия Мосфильм. 1975 год. Режиссер Элем Климов (1933 - 2003 гг.). В роли Григория Распутина - артист Алексей Петренко (в центре), императрица Александра Федоровна - актриса Велта Лине (в центре, сидит на полу), Анна Вырубова - актриса Алиса Фрейндлих (в центре, стоит) - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Кадр из фильма "Агония". Киностудия "Мосфильм". 1975 год. Режиссер Элем Климов (1933 - 2003 гг.). В роли Григория Распутина - артист Алексей Петренко (в центре), императрица Александра Федоровна - актриса Велта Лине (в центре, сидит на полу), Анна Вырубова - актриса Алиса Фрейндлих (в центре, стоит)
Надежда Соловьева
 
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