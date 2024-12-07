https://crimea.ria.ru/20241207/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1142460085.html

В Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 07.12.2024

В Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового, огнеметчика огнеметного отделения штурмовой роты Валерия Максимовича Сердюка. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 07.12.2024

2024-12-07T15:39

2024-12-07T15:39

2024-12-07T15:39

утраты

память

севастополь

крым

михаил развожаев

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового, огнеметчика огнеметного отделения штурмовой роты Валерия Максимовича Сердюка. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев."Валерий Максимович Сердюк родился и вырос в Севастополе. После окончания школы приобрел специальность электрогазосварщика. Несколько лет проработал на предприятиях города. Срочную службу Валерию довелось отслужить в морской пехоте Балтийского флота", - написал губернатор.По его информации, Валерий Сердюк в 2022 году в рамках частичной мобилизации был призван на военную службу и направлен в бригаду морской пехоты Балтийского флота, где ранее он проходил срочную службу. После подготовки был направлен в зону проведения СВО. "В боях на Херсонском и Запорожском направлениях проявил себя настоящим профессионалом. Воевал умело и инициативно, всегда был готов прикрыть и выручить боевых товарищей, всегда старался во что бы то ни стало выполнить поставленную задачу. Валерий Максимович Сердюк был настоящим патриотом своей страны и родного Севастополя", - написал губернатор в своем ТГ-канале.Валерий Сердюк геройски погиб при выполнении боевой задачи на Запорожском направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, память, севастополь, крым, михаил развожаев, новости крыма