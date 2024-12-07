Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241207/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1142460085.html
В Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 07.12.2024
В Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового, огнеметчика огнеметного отделения штурмовой роты Валерия Максимовича Сердюка. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T15:39
2024-12-07T15:39
утраты
память
севастополь
крым
михаил развожаев
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/07/1142459959_0:139:960:679_1920x0_80_0_0_a4992a16335cc68a088bd0fd8e8617e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового, огнеметчика огнеметного отделения штурмовой роты Валерия Максимовича Сердюка. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев."Валерий Максимович Сердюк родился и вырос в Севастополе. После окончания школы приобрел специальность электрогазосварщика. Несколько лет проработал на предприятиях города. Срочную службу Валерию довелось отслужить в морской пехоте Балтийского флота", - написал губернатор.По его информации, Валерий Сердюк в 2022 году в рамках частичной мобилизации был призван на военную службу и направлен в бригаду морской пехоты Балтийского флота, где ранее он проходил срочную службу. После подготовки был направлен в зону проведения СВО. "В боях на Херсонском и Запорожском направлениях проявил себя настоящим профессионалом. Воевал умело и инициативно, всегда был готов прикрыть и выручить боевых товарищей, всегда старался во что бы то ни стало выполнить поставленную задачу. Валерий Максимович Сердюк был настоящим патриотом своей страны и родного Севастополя", - написал губернатор в своем ТГ-канале.Валерий Сердюк геройски погиб при выполнении боевой задачи на Запорожском направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/07/1142459959_0:49:960:769_1920x0_80_0_0_fe105278614c548897a3c4fc0506c00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, память, севастополь, крым, михаил развожаев, новости крыма
В Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с героем СВО Валерием Сердюком

15:39 07.12.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВалерий Сердюк
Валерий Сердюк
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового, огнеметчика огнеметного отделения штурмовой роты Валерия Максимовича Сердюка. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.
"Валерий Максимович Сердюк родился и вырос в Севастополе. После окончания школы приобрел специальность электрогазосварщика. Несколько лет проработал на предприятиях города. Срочную службу Валерию довелось отслужить в морской пехоте Балтийского флота", - написал губернатор.
По его информации, Валерий Сердюк в 2022 году в рамках частичной мобилизации был призван на военную службу и направлен в бригаду морской пехоты Балтийского флота, где ранее он проходил срочную службу. После подготовки был направлен в зону проведения СВО.
"В боях на Херсонском и Запорожском направлениях проявил себя настоящим профессионалом. Воевал умело и инициативно, всегда был готов прикрыть и выручить боевых товарищей, всегда старался во что бы то ни стало выполнить поставленную задачу. Валерий Максимович Сердюк был настоящим патриотом своей страны и родного Севастополя", - написал губернатор в своем ТГ-канале.
Валерий Сердюк геройски погиб при выполнении боевой задачи на Запорожском направлении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
УтратыПамятьСевастопольКрымМихаил РазвожаевНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16Ситуация в Южной Корее - глава фракции правящей партии подал в отставку
15:54В Белоруссии объяснили причину размещения "Орешника"
15:39В Севастополе простились с героем СВО
15:11В Румынии начались обыски по делу о подкупе избирателей
14:56Армия России уничтожила еще 380 боевиков в Курской области
14:32Зеленский заявил о прибытии на Украину второй партии истребителей F-16
14:14В Севастополе прошла премьера фильма о подвигах детей в Крымской войне
13:51Армия России на выгодных рубежах: за сутки уничтожено 1560 боевиков ВСУ
13:09Спрятались в шкафу: в Подмосковье на пожаре погибли двое детей
12:43На Украине разбиты помогающие оборонке объекты энергетики
12:36Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Шебекино
12:23В Донбассе освобожден населенный пункт Берестки
11:59Во сколько крымчанам обойдется новогодний стол
11:40Удары по Украине сегодня – разбита инфраструктура
11:15Крымский мост сейчас – актуальные данные на субботу
10:49В Крыму предрекли самораспад Украины
10:21Мое сердце разрывается: лидер Pink Floyd оценил происходящее на Украине
10:03Девочка выпала из окна в детском саду
09:48Орловка под Севастополем обесточена из-за аварии
09:17Президент Южной Кореи сделал заявление
Лента новостейМолния